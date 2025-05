La Fira del Llibre de Burriana porta a Punset, Cano, Cheza i Raro

L’Ajuntament de Burriana, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística i amb la participació de la Regidoria de Comerç, l’ADI i la Biblioteca, ha donat a conéixer la programació de la Fira del Llibre 2025, que tindrà lloc del 15 al 18 de maig a la plaça de la Mercé. La cita literària oferirà una proposta variada que combina cultura, literatura, animació i activitats per a tota la família, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector i dinamitzar el comerç local.

La programació de la Fira del Llibre 2025 va començar dilluns passat amb la campanya En valencià, impulsada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. De 16.00 a 19.00 hores, la plaça de la Mercé va acollir una carpa amb jocs i activitats lúdiques per a totes les edats, com ara sopes de lletres, mots encreuats i jocs de paraules, pensats per a fomentar l’ús del valencià de manera divertida i participativa.

L'alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, durant la passada edició de la Fira del Llibre. / Mediterráneo

Les activitats continuaran dijous 15, amb la representació, a les 11.00 hores, de l’obra Apaga’m que m’encenc, una proposta de teatre musical familiar escrita per Rosa J. Devesa. L’obra tracta, des d’una mirada pedagògica i entretinguda, una de les problemàtiques més actuals de la nostra societat: l’addicció als telèfons mòbils i a les xarxes socials.

Inauguració

A les 17.00 hores tindrà lloc la inauguració oficial de la fira, que inclourà l’obertura de les casetes de llibres, activitats infantils organitzades pel Servei d'Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI) i una variada programació literària. Entre les presentacions previstes destaquen La misteriosa desaparició del detectiu Joan Pla, un homenatge col·lectiu al reconegut autor burrianenc, i La llança del destí, de Juane Gumbau. La jornada conclourà a les 19.00 hores amb una actuació de l’alumnat de dolçaina del Centre Municipal de les Arts, seguida, a les 19.30 hores, per una trobada del Club de Lectura del CEA Burriana.

Divendres 16 de maig, els actes es reprendran amb tallers infantils impulsats per l’ADI a partir de les 17.00 hores, seguits, a les 17.45 hores, per la signatura de llibres d’Elsa Punset. A les 18.30 hores, la companyia Rebombori Cultural oferirà la representació teatral de Pippi Calcesllargues, i a les 19.30 hores serà el torn de la batucada a càrrec de l’alumnat del Centre Municipal de les Arts. La jornada finalitzarà a les 20.00 hores amb una nova sessió del Club de Lectura de l’FPA Historiador Viciana.

Cano i Cheza

Dissabte 17 de maig, les casetes tornaran a obrir a les 10.00 hores, i a les 11.30 hores tindrà lloc una de les presentacions més destacades del certamen: L’enquesta de l’Ateneu (1901-1902) a Burriana. Una ciutat entre dos segles, de José Francisco Albelda i Vicente J. Perarnau Bort, obra guardonada amb el Premi Ciutat de Burriana d’Investigacions Històriques 2023. A la vesprada, a les 17.00 hores, els més menuts podran gaudir d’un contacontes a càrrec de la companyia Rebombori Cultural. A continuació, es presentaran les novel·les Corazón en silencio, de Julio César Cano, a les 18.00 hores, i la trilogia Surferránea, d’Ángel Gil Cheza, a les 19.00 hores.

La Fira del Llibre 2025 de Burriana tancarà la seua edició el diumenge 18 de maig amb l’obertura de les casetes a les 11.00 hores. A les 12.00 hores tindrà lloc la presentació de La novia de la paz, de Rosario Raro, una novel·la guardonada amb el Premi Azorín de Novel·la 2025 i publicada per l’editorial Planeta, que posarà el colofó final a una setmana dedicada a la lectura i a la cultura.

Valoracions

En paraules de la regidora de Comerç, Suni Fandos, “la Fira del Llibre de Burriana és molt més que un espai per a comprar llibres. És una oportunitat per a retrobar-nos entorn de la lectura, per a donar suport a les nostres autores i autors, i per a continuar construint una ciutat on la cultura forme part de la vida quotidiana”.

La regidora de Promoció Lingüística, Paloma Boix, ha destacat la importància d’impulsar iniciatives “que acosten l’ús de les llengües oficials a la ciutadania des de les primeres edats i en contextos quotidians”. Boix ha subratllat que “treballar pel foment lingüístic és enfortir la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra manera d’entendre el món. Des de l’Ajuntament promovem l’ús tant del castellà com del valencià en la vida diària de Burriana, com a vehicles de comunicació, cohesió social i transmissió de valors”.