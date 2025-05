SOM Festival lanza un nuevo formato que permitirá seguir los conciertos desde el mar

SOM Festival ha anunciado el lanzamiento de 'Boat Experience', una experiencia náutica inédita en Europa que permitirá seguir los conciertos desde embarcaciones privadas fondeadas frente al escenario principal. Este nuevo formato, que combina música en directo, entorno marítimo y servicios de alto nivel, marca un hito en la programación del festival y responde al crecimiento internacional del evento, así como a su apuesta por posicionar Castellón como destino cultural de referencia para todos los públicos, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

'Boat Experience' sitúa el mar en el centro de la experiencia del festival y permitirá a las embarcaciones amarrar junto a los pantalán instalados frente al escenario, con la posibilidad de seguir el concierto sin desembarcar y acceso a servicio de barra desde el propio muelle. Se trata de una propuesta única en el Mediterráneo, sin equivalentes en otros festivales del entorno, y que refuerza el carácter exclusivo del evento.

Además, quienes lo deseen podrán completar la vivencia con acceso a la terraza VIP y una cuidada zona gastronómica, que reunirá seis propuestas firmadas por chefs galardonados con estrellas Michelin y Soles Repsol.

Vocación internacional

El lanzamiento de este formato responde a la vocación internacional que ha adquirido el festival en su quinta edición y se enmarca en una estrategia para atraer nuevos perfiles turísticos a la ciudad, vinculados al mar, la música y la alta gastronomía.

Esta propuesta ha sido posible gracias a la colaboración con la Autoridad Portuaria y el Real Club Naútico de Castellón y reafirma el papel del SOM Festival como motor cultural y escaparate del potencial de Castellón como destino turístico experiencial. La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con todos los clubes náuticos de España a quienes se les enviará la propuesta para que la trasladen a todos sus usuarios.

En palabras del director del festival Juan Carlos Vidal, "SOM Festival debe ser un motor para atraer turistas de todo tipo que acaben incrementando el impacto económico en la ciudad en los meses de verano. Este tipo de propuestas más exclusivas permiten abrir un nuevo abanico de posibilidades tanto para el Real Club Náutico como para la ciudad y para el puerto".

El festival se celebrará del 24 de julio al 17 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón y contará con una programación diversa que incluye música, humor y espectáculos sinfónicos. Entre los artistas confirmados figuran Il Divo (24 julio), Coque Malla (26 julio), Camilo (10 agosto), Tom Jones (9 agosto) y Mestiza (15 agosto). También actuarán Marta Santos y Taranto (8 agosto), Antoñito Molina y Jarana (16 agosto), Los Morancos (17 agosto), y contará con el espectáculo sinfónico 'The Beatles Symphonic Fantasy' (14 agosto) y 'This is Michael' (2 agosto), en homenaje a Michael Jackson.

En su última edición, SOM Festival reunió a más de 22.000 asistentes de todo el país. La incorporación de 'Boat Experience' suma ahora una nueva dimensión a su programación, consolidando el crecimiento y la proyección de la cita cultural en esta quinta edición.