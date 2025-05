L’avantguarda sonora de... 'Todo al rojo'

Hi ha qui diu que la música d’improvisació és per a oïdes entrenades. Però hi ha moments, com el que es va viure el passat 17 de gener a l’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), que transcendeixen qualsevol frontera auditiva o mental. Hui, aquell instant efímer —aquella trobada sonora entre quatre bèsties de la creació lliure— es pot tornar a reviure en format discogràfic gràcies a la publicació de Todo al rojo per part del segell Liquen Records.

I si el nom els sona, no és casualitat. Todo al rojo és també el títol de l’exposició de les Fotolateras —Lola Barcia Albacar i Marinela Forcadell Breva—, que ocupa l’EACC fins a aquest diumenge, 18 de maig. Una mostra que, com el disc, aposta per una poètica de la intensitat, del risc i de la connexió directa amb els sentits. Ací, el col·lectiu CIM.CS (Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló) actua gairebé com una extensió sonora d’eixa proposta visual.

Un disc viu i irrepetible

El disc recull el concert que va oferir el CIM.CS amb una formació top: Lucía Martínez i Jesús Gallardo a les percussions, Josep Lluís Galiana al saxòfon i Matías Riquelme al violoncel. Quatre noms amb trajectòries reconegudes dins i fora de les fronteres europees, que ací conjuminen sensibilitats per crear un tapís sonor d’una riquesa inclassificable.

Hi ha paisatges de tot tipus en aquest Todo al rojo. El que comença com una filigrana subtil pot derivar en una tempesta elèctrica d’imatges sonores. Es parla en idiomes que van del free jazz al rock més esquerdat, del funk a l’humor sonor més afinat. No hi ha guió, però tampoc caos: el que hi ha és escolta, interacció, vertigen i, sobretot, una llibertat que commou.

L’àlbum, disponible en totes les plataformes digitals i especialment al bandcamp de Liquen Records, és una mostra de com es pot atrapar la improvisació -per definició efímera- en un suport durador sense trair-ne l’esperit. El que es grava és un acte d’equilibri: un diàleg permanent entre transparència i estridència, entre subtilesa i colp sec. Una successió de clímax que mai no deixen el públic indiferent.

L’art del risc compartit

La connexió entre l’exposició i el disc va més enllà del títol. Tant les Fotolateras com el CIM.CS treballen des de la intuïció i l’experimentació, des de l’art de mirar (o escoltar) el món a través d’un forat minúscul però radicalment obert. Les projeccions de vídeo, la peça escultòrica i l’incubadora d’imatge que integren la mostra dialoguen, com ho fan els instruments del disc, en un mateix pla d’imaginació expandida.

I és que, com bé sap qualsevol que s’ha deixat arrossegar per una sessió del CIM.CS, no es tracta només de fer música, sinó de construir espais d’escolta activa, d’abrir finestres a allò que encara no té nom. I Liquen Records, amb aquesta edició acurada, oferix precisament això: la possibilitat de tornar a habitar aquell instant únic, aquell Todo al rojo que va incendiar l’EACC una nit de gener, i que ara queda gravat en la memòria i en el so.