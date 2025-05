‘Spanish Leather’: el castellonense Guitarricadelafuente se pone la chaqueta del pasado para bailar el presente

Guitarricadelafuente, ese cantautor de voz rota y alma folclórica, vuelve con su segundo trabajo discográfico, Spanish Leather (Sony Music), y lo hace como quien se mira al espejo con ironía y cariño, enfundado en una chaqueta de cuero heredada del pasado. Un pasado que no pretende venerar, sino reinterpretar, desmontar y —si se tercia— hasta reírse de él.

Álvaro Lafuente, natural de Benicàssim y conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, sigue rompiendo moldes sin hacer demasiado ruido, con esa elegancia austera que lo ha convertido en una rara avis del panorama musical español. Spanish Leather no es simplemente una continuación de su debut; es más bien una declaración de principios: sí a la tradición, pero sin miedo a mancharla con barro moderno.

Cuero viejo, piel nueva

El título del álbum —que evoca directamente al mítico tema de Bob Dylan Boots of Spanish Leather— no es gratuito. El cuero, ese material fuerte pero poroso, que resiste pero absorbe, se convierte aquí en metáfora de identidad, historia y evolución. «Quería desprenderme de la tradición como si fuera una capa», ha confesado el artista, y vaya si lo ha hecho: a lo largo de las 12 canciones que componen el disco, Guitarrica se desviste, se reinventa y se planta ante el oyente sin disfraces.

'Spanish leather' es el segundo álbum discográfico del artista castellonense Guitarricadelafuente. / MEDITERRÁNEO

Una España reinterpretada (con retranca)

Hay algo quijotesco —en el mejor sentido del término— en este trabajo. Es el viaje de un chaval de pueblo que se lanza al mundo con guitarra en mano, sin armadura pero con mucho que contar. Y en su camino se encuentra con toros de Osborne, Babiecas, Cides y toda esa imaginería castiza que muchas veces provoca más vergüenza que orgullo. Pero en lugar de renegar, Álvaro la reapropia con una sonrisa torcida: «¿Por qué no enorgullecernos de lo que nos avergonzamos?», se pregunta. Y lo hace sin nostalgia, con ironía sana, como quien le guiña un ojo al pasado antes de pasar página.

Folk de ida y vuelta

Musicalmente, Spanish Leather hunde sus raíces en el folk, tanto español como latinoamericano, pero lo hace sin quedarse atrapado en el polvo. Aquí hay guitarras flamencas, sí, pero también bases electrónicas sutiles, arreglos pop contemporáneos y un pulso narrativo que bebe tanto del cancionero popular como de las contradicciones de la generación Z.

Cada canción se convierte en un experimento de alquimia emocional: empieza con lo conocido y termina en terrenos inesperados. El resultado es un disco que se siente atemporal, pero marcadamente moderno. Como un fandango en TikTok o un bolero en el after.

Sensualidad sin pose

Uno de los elementos más llamativos del álbum es su tratamiento de la sensualidad. No desde lo explícito, sino desde lo lúdico, lo tierno, lo corporal sin necesidad de ser provocador. Aunque, claro, en estos tiempos de contradicciones morales, eso también tiene su precio. El videoclip de Full time papi, por ejemplo, ha levantado alguna que otra ceja conservadora. «Parece que si muestras carne, te has vendido», dice el artista. Y no le falta razón.

En un mundo que presume de liberal pero sigue lleno de prejuicios, Guitarricadelafuente planta cara con sutileza. No grita. No señala. Simplemente canta y muestra su cuerpo —y su alma— con honestidad. Y eso, sí que es revolucionario.

El folclore del ahora

Al final, Spanish Leather no es un disco de folklore. Es un disco sobre el folklore: sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que decidimos conservar. Es también un retrato emocional de una generación que busca conexión en medio de la hiperconectividad, que añora raíces sin querer enterrarse en ellas, y que vive entre el postureo y la autenticidad como si fueran dos caras de una misma moneda.

Guitarricadelafuente ha logrado lo que pocos: hacer que lo rancio huela a nuevo, que lo kitsch emocione, y que lo profundo no pese. Ha creado un álbum que se puede escuchar con el corazón abierto o con una cerveza en la mano, y que en ambos casos te deja pensando.