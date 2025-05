La música en valencià i les veus emergents brillaran al Trovam 2025: Coneix els primers noms del cartell

La Fira Valenciana de la Música Trovam ha revelat aquest dijous, 22 de maig, els primers noms que formaran part del cartell de la seua tretzena edició, que se celebrarà entre el 13 i el 15 de novembre a Castelló. L’anunci s’ha fet en un acte festiu a la tenda de discos Oldies de València i ha comptat amb una actuació en acústic de la jove artista Naina, una de les noves promeses de l’escena urbana valenciana i que també actuarà al Trovam 2025.

Com és habitual, la Fira aposta per convertir-se en una plataforma de referència per a la música en valencià i per a la difusió de nous projectes sorgits al territori. En aquest sentit, el primer avanç de programació inclou destacats artistes valencians que presentaran les seues noves produccions. És el cas de La Maria, que oferirà Robina, el seu primer treball discogràfic llarg, amb una proposta íntima i poderosa que conjuga música tradicional i sons electrònics. També hi serà la vinarossenca Esther, que mostrarà el disc Tot comença, amb una aposta més enèrgica i de caràcter guitarrer que evoluciona el seu estil pop habitual. El trio Cactus prepara per a la tardor el seu quart treball i aprofitarà la cita per estrenar-lo en directe.

El Trovam també acollirà altres artistes valencians de trajectòries consolidades o emergents. Pau Alabajos hi interpretarà noves peces relacionades amb el seu últim projecte, Versos a la vietnamita, una antologia poètica d’arrel antifranquista. Pep Mirambell, conegut per la seua etapa a Els Jóvens, presentarà Pop Socialista Obrero Español, mentre que Tesa, una de les veus més sòlides del rap valencià, desplegarà un nou repertori electrònic amb reminiscències de la Ruta del Bakalao.

Més noms i propostes

El cartell es completa, de moment, amb propostes com el cantaor Jorge Gumbau, el Xiquet de Betxí, amb l’espectacle Barreja; el projecte de reggae i hip hop de Kawak amb Blackbird Trio; l’agrupació de mestissatge La Fulla; el quintet punk castellonenc Ortopedia Técnica; el conjunt jazzístic Xaloq; la música familiar de Marcel el Marcià; i el pop lo-fi de Yorchh, àlies de Néstor Sevillano.

Una de les novetats destacades d’enguany és la col·laboració del Trovam amb el projecte Cànter, una iniciativa que pretén impulsar el sector musical afectat per la gota freda de l'any passat. En aquest marc, es programaran actuacions d’artistes damnificats per aquella dana, com el duet xilé Alejandro y Maria Laura, que va perdre la seua casa a Paiporta; el grup Deaf Devils, perjudicat per cancel·lacions; el cantautor Miquel Gil, afectat per les inundacions a Catarroja; o la veterana formació Urbàlia Rurana, que celebrarà el seu 35é aniversari.

La Fira també acollirà propostes provinents d’altres punts de l’Estat. Entre les confirmacions estatals figuren la cantautora andalusa Ángela González; el productor i compositor gallec Carlos Ares; el duet xilé resident a Madrid Emilia y Pablo, que fusiona ritmes llatinoamericans amb flamenc; la banda El Nido, amb un pop arrelat en la tradició castellanolleonesa; i Kiliki, antic membre de Chill Mafia, que oferirà una electrònica amb influències jamaicanes. També s’hi podran escoltar les propostes de la gallega Kyr4, L’arannà amb una relectura contemporània del patrimoni musical pitiús, i Orina, un sextet malagueny amb cançons provocadores i humorístiques.

Més que música en directe

En total, el Trovam preveu reunir una cinquantena d’intèrprets i grups d’estils ben diversos, que s’aniran anunciant durant els pròxims mesos. Però la Fira no és només música en directe. L’organització també prepara una intensa agenda professional amb xarrades, tallers, trobades entre agents del sector, presentacions de projectes i converses amb músics. Aquest vessant converteix la Fira Valenciana de la Música en un punt de trobada clau per a la indústria musical i un espai per al debat, la reflexió i l’intercanvi d’experiències.

El Nido és un dels grups de l’àmbit estatal que actuarà en la pròxima edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam a Castelló. / MEDITERRÁNEO

Impulsada per la Valencian Music Association (VAM!) i organitzada amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i l’Ajuntament de Castelló, la Fira compta amb el recolzament de més de quinze entitats públiques i privades, entre les quals destaquen la Diputació de Castelló, À Punt Mèdia, RNE-Radio 3, Mahou - San Miguel, Turisme Comunitat Valenciana o la Federació Valenciana de la Indústria Musical (Fevim). Tot plegat consolida el Trovam com un dels esdeveniments musicals més rellevants del calendari valencià.