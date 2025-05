‘La vídua’, un clàssic del Segle d’Or amb un toc ben valencià al Principal de Castelló

El Teatre Principal de Castelló acull el diumenge, 25 de maig a les 19.00 hores, l’obra La vídua, una adaptació d’Adrián Novella basada en La viuda valenciana, clàssic de Lope de Vega. Aquesta proposta teatral presenta una revisió fresca i molt valenciana d’una obra del Segle d’Or espanyol, posant el focus en una dona empoderada i rebel, capaç de desobeir les normes socials del seu temps per viure la vida a la seua manera.

Situada a la València de la zona de la Zaidía, la història gira al voltant de Leonarda, una jove vídua que no vol saber res de l’amor ni del matrimoni. Tancada en el seu palau, no per guardar dol sinó per evitar ser sotmesa de nou a un home, Leonarda vol ser l’ama absoluta de la seua casa i de la seua vida. Prefereix gaudir dels seus plaers: la literatura i el joc de pilota, al qual dediquen els homes del seu entorn els dies festius. La trama transcorre durant els últims dies d’hivern, just quan s’acosta la primavera, celebrada amb carnavals i fogueres, una ambientació que aportarà color i festa a l’obra.

Folclore i contemporaneïtat

Lope de Vega ja va dibuixar aquesta figura de dona intel·lectual, amb desig i amb força per decidir per ella mateixa, que rebutja pretensions i aposta per la llibertat personal. En aquesta adaptació, La Valenciana, una companyia valenciana formada per actors i actrius que van emigrar a Madrid, reivindica i potencia aquestes qualitats. Retallen i actualitzen versos, alhora que incorporen una llengua i una estètica que mostren el folclore valencià tradicional i contemporani, creant una «bogeria valenciana» carregada d’humor i estimació pel nostre patrimoni cultural.

La Valenciana és l'encarregada de posar en escena esta adaptació i revisió teatral del text de Lope de Vega. / MEDITERRÁNEO

La proposta, segons el crític José Vicente Peiró a la Revista Red Escénica, és una mostra d’«ingeni jove i reivindicatiu», que respecta la trama original però la «valencianitza» i eleva el text a un missatge clar d’empoderament femení. Novella aconsegueix que l’esperit de Lope de Vega es mantinga intacte, però renovat amb un toc d’actualitat i proximitat que connecta amb el públic contemporani.

Transformació metafòrica

Per la seua banda, Laura Ferrer, destaca com La vídua ens fa viure la transformació de Leonarda, que es va despullant metafòricament a mesura que avança l’obra, passant del personatge clàssic a una dona que s’allibera i que fa riure a persones de totes les edats. Aquesta adaptació és, per tant, una invitació a riure i reflexionar sobre la força femenina, la llibertat i la tradició.

La vídua és, en definitiva, una obra que transcendeix l’època en què es va escriure per parlar-nos de la valentia d’una dona que decideix trencar amb les convencions i triar la seua pròpia vida. La combinació d’un text clàssic amb elements culturals valencians i una mirada feminista fa que aquesta representació siga un esdeveniment cultural imprescindible per a aquesta primavera a Castelló.

Entrades de 3 a 20 euros.