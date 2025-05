Teju Cole y la oscuridad que revela más que ocultar la realidad

A veces, la oscuridad no es un final, sino una forma de visión. En Papel negro, el nuevo libro de ensayos de Teju Cole publicado por Acantilado, no hay resplandores gratuitos ni respuestas sencillas, sino una mirada lúcida que se adentra en lo complejo: el arte, la historia, el color, el lenguaje, la muerte, el temblor. Cole escribe desde una zona intermedia entre géneros y tradiciones, como quien bordea el contorno de lo visible y lo decible para encontrar en la grieta un sentido más hondo.

Su prosa —afinada como un instrumento de cámara, permeable al rumor del mundo— se inscribe en la estela de autores como el añorado W. G. Sebald, no por una mera genealogía literaria, sino por la forma de entender la escritura como un viaje híbrido y elegíaco, donde la memoria personal se entreteje con el archivo del horror, la belleza y la pérdida. Como Sebald, Cole camina entre ruinas, pero en su caso las ruinas son también las de la cultura contemporánea, los medios, las identidades fracturadas, las imágenes que anestesian.

En estos ensayos —breves algunos y no tan breves otros— hay tumbas, museos, migraciones, calles, silencios. Hay Caravaggio y el movimiento Black Panther. Hay Edward Said, Glenn Gould o migrantes muertos en el mar. Hay política, pero sin dogmas. Hay estética, pero sin narcisismo. Hay memoria, pero sin nostalgia. Lo que hay, sobre todo, es atención: una atención radical a lo que se escapa, a lo que duele, a lo que aún puede decirse sin caer en la trampa de la consigna.

Sensibilidad activa

«Cuando nos contemplamos mutuamente, deberíamos echarnos a temblar», escribe Cole, parafraseando a Édouard Glissant. Ese temblor es, quizás, la clave de su poética. Frente a la pasividad de quien simplemente «recibe información», Cole propone una sensibilidad activa, que no busca tanto despertar conciencias como prestar testimonio. Como si cada frase, cada imagen, fuera un intento de escribir con el cuerpo —con lo que el cuerpo recuerda, siente, teme.

Hay en este libro una defensa apasionada, aunque no idealista, de las palabras. Como decía el poeta Adam Zagajewski, algunas se desvanecen; otras permanecen. Cole parece escribir en busca de esas últimas: las que resisten, las que no temen al ridículo ni a la oscuridad, las que cargan historia y futuro, heridas y consuelo. Las que —como decía Eduardo Halfon en De cabo roto, una de sus primeras obras— nos devuelven la condición de seres humanos con historia, con lenguaje.

'Papel negro. Escribir en tiempos de oscuridad' Autor: Teju Cole Traducción: Miguel Temprano García Editorial: Acantilado 304 páginas; 22 euros

Y no hay que olvidar un elemento fundamental, como es la exploración que Cole hace del negro, no solo como ausencia o vacío, sino como una presencia compleja, un concepto capaz de transportar significado, como recuerda el propio autor en su reflexión sobre el proceso de copiar en papel carbón: «El negro trasladaba el sentido». Es ese negro en el que confluyen historia, opresión, belleza y resistencia, una sombra que no es oscuridad absoluta, sino un espacio donde cabe la luz y la posibilidad.

Mirar, escuchar, quedarse

Papel negro es un libro urgente. Porque nos enfrenta a la pregunta de qué hacer con el sufrimiento ajeno, con el arte en tiempos convulsos, con la escritura cuando las palabras parecen insuficientes. Frente a la espectacularización del dolor o la retórica fácil de la resistencia, Cole propone un gesto más difícil: mirar, escuchar, quedarse. Renunciar a la esperanza ingenua y apostar, en cambio, por una lucidez compasiva. Por una resistencia que empieza por el lenguaje y se concreta en el modo en que decidimos habitar el mundo.

En una época que convierte el sufrimiento en entretenimiento, Papel negro nos recuerda que las palabras —cuando se usan con atención y temblor— aún pueden ser un refugio, una protesta, una forma de amor.