Antònia Folguera, comisaria del Sónar +D: "Barcelona tiene mundillo y escena digital"

Antònia Folguera retrocede a sus doce, trece años, esa edad adolescente, “cuando escuchas algo que te hace estallar la cabeza” y te muestra un horizonte nuevo. “No sé si son las hormonas, endorfinas, dopaminas o lo que sea, pero yo me paso la vida buscando esa sensación. No tomo drogas, pero esa búsqueda creo que lo es. Algo que resuena en ti y te abre mundos. Es muy ‘heavy’. Lo persigo”, cavila la comisaria del Sónar +D, la parcela exploradora por excelencia del Sónar (que celebrará su 32ª edición del 12 al 14 de junio), cruce de arte, ciencia y tecnología en formatos de conferencia, mesa redonda o “’performance’ radical”.

Ella es una entusiasta que ha encontrado aquí su lugar en el mundo, en el que no aterrizó por casualidad. “Yo estaba en el equipo de comunicación del Sónar, pero siempre les iba sugiriendo cosas: haced esto, traed a aquella persona… Y al final, un día me dijeron: ‘Antònia, pesada, ¡hazlo tú!’”, recuerda riendo. Y ahí está, nueve años después, programando todo un festival paralelo, el +D, que desde el principio quiso orientar más bien “hacia los creadores que hacia las plataformas que explotan su trabajo”. Respecto a la industria, dice seguir “sus aventuras como las de un culebrón turco”.

El +D es un evento muy singular. ¿Único? “Nadie se parece a nosotros, porque no hay festivales similares que vivan dentro de un festival de música. Hay muchos que apelan más a la música, pero la música no vive en un vacío, se relaciona con la sociedad, con las otras artes y con la tecnología”, explica. Y en Barcelona se cruzan desde hace tiempo muchas iniciativas en ese entorno, subraya Folguera, que se remonta a las audacias de La Fura dels Baus y a la labor del Music Technology Group, de la Pompeu Fabra, creado en 1994 y del que salieron proyectos como Reactable (el instrumentó que utilizó Björk), Voctro Labs (tecnología para la voz utilizada por la cantante japonesa virtual Hatsune Miku) o BMat (“los reyes de los datos en materia musical”). Y el colectivo Telenoika, “comunidad de búsqueda audiovisual” creada en 2000 por Eloi Maduell, “el 50% de Playmodes, el dúo maravillas de artistas digitales, que hace bolos por todo el mundo”, añade. “Barcelona, el mundillo digital lo tiene, y todavía no se ha enterado todo el mundo: escena de artistas, iniciativas, investigadores y un montón de masters”.

Y aquí está Sónar +D con sus cosas que solo ocurren allí. Como esa charla-taller pionera, ‘Quantum live music coding’, encaminada a la creación de música a partir de esa “maquinota” llamada ordenador cuántico. Folguera sospecha que, tal como en otro tiempo la guitarra electrificada y pasada por el pedal de distorsión dio pie a la creación del rock, “la IA y la computación cuántica puede dar a los instrumentos su forma más auténtica y pura, desvinculada de los instrumentos físicos, no para imitarlos, como ocurre ahora con los ‘pluggins’ de los ordenadores”.

Otro evento inédito de este año: ‘Synapticon’, la ‘performance’ en la que Albert.DATA (Albert Barqué) oficiará un “’striptease’ mental” en el que, mediante un casco que convierte en datos las ondas cerebrales, “sus pensamientos intencionados se transformarán en sonidos e imágenes”, explica Folguera. “El artista japonés Daito Manabe le dijo que, si conseguía hacerlo a tiempo real, ‘chapeau’, porque no lo ha hecho nadie”. Suena emocionante, aunque está su cara B. “Es muy fuerte pensar que algún día puedan leerte los pensamientos, incluso sin llevar casco”.

Pero Antònia Folguera es mucho más integrada que apocalíptica. Opera en las redes con un ‘nick’ simpático, @bzzzbip, humanizando la máquina, y hasta le gustó que Lluís Nacenta, comisario del programa SonarMies, la presentara una vez como “un ‘bot’ bien programado”, ríe. No hay que demonizar la IA, subraya, sino “poner la mirada en las empresas del ‘big tech’, porque trabajamos para ellas y les damos el alma; ellas son el mal, no la tecnología”. Dice haber disfrutado con ‘Black mirror’. “Pero prefiero destacar la parte buena que predicar que estamos maldecidos. Aunque, atención, el lado oscuro está ganando y no vendrá nadie a salvarnos. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos: ser conscientes, actuar en comunidad… Aunque suene naíf”.