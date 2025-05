La Diputació de Castelló impulsa les bandes de música amb les noves trobades comarcals

La Diputació de Castelló renova el seu compromís amb les bandes de música de la província amb una nova edició de les trobades comarcals Trobades de Bandes, en col·laboració amb els municipis castellonencs i amb la inestimable col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV). Este esdeveniment, amb més de tres dècades d’història, busca reforçar el vincle entre municipis i posar en valor el patrimoni cultural a través de la música.

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacat que «estes trobades generen activitat als nostres pobles i reforcen la convivència comarcal a través del llenguatge universal de la música». En total, es programen sis concerts a diferents punts del territori, començant el dissabte 31 de maig a Xilxes, amb la participació de 18 bandes de la Plana Baixa.

La gira musical continuarà el 7 de juny a Geldo (Alt Palància), el 13 de setembre a Villahermosa del Río (l’Alcalatén-Alt Millars), el 20 a la Vall d’Alba (Plana Alta), i culminarà al mes d’octubre amb cites a Benassal i Cervera del Maestre.

Amb aquesta iniciativa la Diputació reforça els llaços dels municipis a través de la música. / MEDITERRÁNEO

Llaços socials

Segons Clausell, les trobades «enfortixen els llaços entre societats musicals i fan visibles hores d’assaig, d’esforç i d’estima per la música». En pràcticament tots els pobles de Castelló hi ha una banda de música, «una tradició viva que ens identifica com a comunitat».

La trobada de Xilxes culminarà amb la interpretació col·lectiva de l’Himne Regional i promet un matí festiu i emotiu per als amants de la música.