Marie Claire: La fábrica que marcó a una familia y un artista de Castellón

Una fábrica que es también un padre. Un paisaje que cuenta siglos de transformación económica. Una memoria familiar que se convierte en ensayo sonoro. Así podría resumirse La Fábrica, el nuevo proyecto de Jota Izquierdo, que se inaugura el 30 de mayo en el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC). Pero esta exposición es, en realidad, muchas cosas a la vez: una indagación autobiográfica, un archivo expandido, un mapa de afectos y economías en ruinas y una reflexión crítica sobre los relatos en torno al trabajo, la producción y el vacío.

Con el artista castellonense hablamos para conocer más de cerca, y mejor, esta propuesta en la que entrelaza historia familiar, territorio y transformaciones económicas globales.

¿Cómo ha sido el tránsito de la memoria familiar a la investigación documental en La Fábrica? ¿De qué forma ese vínculo íntimo ha condicionado tu aproximación artística y política al archivo y al relato?

Desde mi estancia en México, con el proyecto Capitalismo Amarillo, mi trabajo profundizó en las formas de trabajo informal global. El trabajo y la economía han sido mi proyecto de investigación durante más de una década. La llegada de la pandemia implicó dejar de mirar hacia afuera para enfocarme en lugares más cercanos, como la familia.

Mi padre murió hace unos años y mi madre tiene 86. La pandemia me hizo dirigir una mirada más personal a mi entorno. La fábrica Marie Claire llevaba muchos años en crisis. Todos en la familia habíamos trabajado en la fábrica, de forma formal o informal, por lo que parecía lógico enfocarme en esa cultura del trabajo con la que había crecido.

Por un lado estaba mi familia, mi padre y mi madre, y por otro, la familia que sigue viviendo en Vilafranca. Había dos "familias" entonces: la que permaneció en el pueblo y la que emigró a Castellón. Esto conectaba con otro de mis temas de investigación: las migraciones económicas.

No realizo una investigación documental demasiado normativa. Hay entrevistas y documentación de espacios, pero también mapas conceptuales y exhibición de objetos; es una suerte de documental expandido. Para La Fábrica me acerqué a un «objeto de estudio» que era personal y familiar y, a la vez, estructural.

¿Cómo abordaste esta confluencia entre lo personal y lo estructural en tu investigación?

Ha sido una mezcla de propuestas pensadas y de encuentros con la gente y los espacios. No pretendía examinar la evolución de más de 100 años de una fábrica que tuvo momentos brillantes y otros más oscuros. Lo primero que encontré en mis entrevistas fue una ley del silencio en torno a la fábrica. Como te digo, mi pretensión no era desentrañar episodios extraños —que los ha habido—, sino entender cómo esa cultura del trabajo había permeado las formas de vida de mi familia. Cómo había provisto una vida para mí y mis hermanos, y cómo nos había, a la vez, alejado de ella.

Empecé a realizar entrevistas y me interesó más el aspecto personal de la implementación de esa cultura en mi familia que un análisis más general y académico. Decidí entonces hacer una instalación audiovisual donde imágenes del territorio de Vilafranca se mezclaran con un ensayo sonoro que se puede oír mientras se camina por el espacio expositivo.

Para dotar de una narrativa a los testimonios obtenidos, construí una especie de recorrido personal con la memoria de mi familia y la mía propia. El eje principal de esa narración fue la compleja relación que tuve con mi padre. De alguna forma, uní la figura de mi padre a la de la fábrica, en esa contradicción que conlleva tanto proveer como disciplinar.

Nunca había realizado un trabajo tan personal, por un lado, pero tan ligado a procesos económicos globales estructurales, por el otro. La fábrica de Marie Claire cierra por el desplazamiento de la industria occidental a China; eso es un hecho.

«No se trata de rescatar ruinas, sino de visibilizar los vínculos invisibles del trabajo»

Y fue precisamente esa conexión global la que marcó un punto de inflexión en el proyecto, ¿verdad?

Con la guía del comisario Marcelo Expósito, nos dimos cuenta de que el proyecto de La Fábrica unía dos realidades fabriles: la occidental, en desaparición, y la oriental, en continuo auge. Se mezcla entonces lo político y lo personal en un contexto siempre complejo que es el artístico.

He tratado de unir formas de documental más experimentales y personales, con narrativas que van desde el ensayo personal a una mirada un tanto fría u objetiva. Es todo novedoso para mí; habrá que ver si realmente funciona en la exposición como en mi cabeza.

La Fábrica pone en diálogo biografía, territorio y economía. ¿Qué estrategias formales o narrativas has empleado para evitar tanto la nostalgia como el victimismo, sin perder el peso afectivo que tiene esta historia?

Bueno, uno asume riesgos; está por ver si la instalación consigue no caer en ciertas formas sensibleras que conlleva acercarse a la memoria personal y familiar.

No tenía una idea preconcebida de los relatos que se iban a producir en mis entrevistas, pero, a partir de ellos, entendí que no se trataba tanto de acumular testimonios como de tejer una historia a partir de ellos. Nació así la idea de realizar un ensayo sonoro que acompañara al espectador en la exposición con auriculares.

Vista exterior de la fábrica de Marie Claire. / MEDITERRÁNEO

Decidiste que tu propia voz sería el hilo conductor de ese ensayo. ¿Qué implicaba esa elección de la primera persona?

Y no solo se trataba de mi narración, sino de que mi voz tenía que ser la que articulara ese ensayo. Tenía que aparecer un «yo» que había vivido todo lo contado, pero que era, al mismo tiempo, un personaje que mi generación, y más en el pueblo, podía asumir como propio. El relato y la voz propia acercan a quien escucha un testimonio complejo que, aunque se realice de forma personal, ha sido vivido por muchos de los hijos e hijas de mi generación en el pueblo. Lo cuento yo, pero lo han vivido muchos.

Por otro lado, las imágenes que había grabado en el territorio no solo hablaban de la fábrica. Grabando los muros de piedra seca y los molinos de viento, entendí que el paisaje se había transformado durante siglos para explotarlo: de la agricultura y ganadería, pasando por la industrialización, hasta llegar al extractivismo invisible. Vilafranca, a través de su paisaje, me estaba contando el devenir económico de la región y del país.

La apuesta de la instalación es mezclar dos formas de documental divergentes: una supuestamente objetiva y fría, y otra personal y tremendamente afectiva. Quiero que en el espectador sucedan ambos acercamientos y que exploremos cómo conviven.

Mientras que el audio es muy subjetivo, las imágenes dejan de lado cualquier romantización de las formas de producción, que no son solo las de la fábrica: aparecen el muro de piedra seca, la urbanización abandonada, la sombra que se proyecta sobre la naturaleza de la economía extractivista. No es para nada un relato nostálgico.

En el proyecto se alude a la necesidad de «visibilizar lo invisible». ¿Qué imágenes, relatos u objetos han emergido en este proceso como especialmente reveladores o incómodos?

Como te vengo diciendo, al iniciar mis entrevistas, una niebla aparecía en los relatos. La fábrica ha sido una realidad del pueblo, a veces incómoda, pero su realidad. Mi interés no era desvelar secretos, sino entender una cultura. Por eso pedí la colaboración de compañeros y compañeras de generación que podían relatar aspectos de esos modos de vida de manera más académica y no tan poética como la que propone el arte. Me interesa combinar en mi proyecto distintas formas de acercamiento a realidades complejas.

Como artista, tratas de acercarte a la complejidad de una realidad, pero finalmente propones una representación que nunca va a estar a la altura del original. Por eso, finalmente, construyes un relato que, más que ser verdadero, tiene que ser verídico. Lo que sucede en la instalación es tu propuesta. El espectador tiene que adentrarse en tu propuesta y en lo narrado.

Al abordar la figura de tu padre ligada a la fábrica, ¿hubo aspectos especialmente delicados o intensos que salieron a la luz?

Al elegir la figura de mi padre-fábrica como ese eje proveedor-disciplinador, asumí la complejidad de su figura y de lo que daba y quitaba. Ha sido un trabajo, por un lado, entrañable y, por el otro, intenso recordar la convivencia familiar con mi padre. No se trataba de revelar verdades incómodas, sino de ponerlas en un contexto de producción de economía y afecto que se solapaba.

Vivimos una cultura del trabajo que parece haber desaparecido porque se ha deslocalizado a China, pero que no la veamos no significa que no esté presente en otros lugares del mundo y que nos afecte. Y las culturas del trabajo que vivimos, de la precarización a la telepresencia constante, son evoluciones de la misma explotación.

«El arte no revela verdades, propone relatos verídicos que invitan a mirar de otro modo»

¿Cómo se materializa visualmente esta genealogía del trabajo y la transformación económica? ¿Qué tipo de materiales, soportes o dispositivos expositivos articulan la muestra?

La exposición, en un principio, solo proponía la reflexión en torno a la fábrica Marie Claire. Pero Marcelo Expósito insistió en articular el proyecto desde una mirada que incluyera mi investigación anterior con China. Ambas fábricas, la occidental y la oriental, estaban unidas y la exposición, bien articulada, podía evidenciar ambas realidades.

La muestra, entonces, está conformada por dos instalaciones: la de la fábrica formal de Marie Claire y la de la fábrica informal china, con agentes globales complejos que la hacen alcanzar todos los lugares del mundo.

Además de la documentación visual clásica y experimental, ¿qué otros elementos componen esta doble instalación?

Ambas comparten una documentación visual, más clásica en el contexto oriental y más experimental en el occidental. Por otro lado, incluí un ensayo sonoro con mi voz, que es algo completamente novedoso en mi investigación. Asimismo, hay objetos pirata de lujo que he ido recopilando en diversas instalaciones y que han sido cedidos por la Fundación Botín para la ocasión. Finalmente, hay mapeo conceptual en forma de vinilo y textos de colaboradores académicos.

Ahora que lo pienso, tal vez sea demasiada información… El EACC es un espacio fantástico por su arquitectura, pero no es fácil articular una narrativa que conmueva al espectador. Hemos utilizado diversos dispositivos para propiciar ese desplazamiento emocional y conceptual en el visitante.

Según Jota Izquierdo, «la fábrica en Vilafranca y la fábrica en China son parte de la misma historia». / MEDITERRÁNEO

A lo largo del siglo XX y XXI, la fábrica ha sido también un espacio simbólico del conflicto y de la comunidad. ¿Cómo dialoga tu proyecto con las representaciones históricas de la clase obrera en el arte contemporáneo?

El cine nace con las imágenes de los trabajadores saliendo de la fábrica. Hay un pequeño homenaje en mi instalación a esta imagen, aunque son retratados desde dentro, no desde fuera.

Mi trabajo es consciente de su relato político e histórico, pero lo hace desde la realidad del testimonio personal. De ahí viene la colaboración curatorial con Expósito, para insertar mi investigación en un devenir de las formas de producción y su transformación, y en sus culturas derivadas.

Mencionas que la economía informal no genera un conflicto per se, pero sí un constante desafío. ¿Podrías ahondar en esa idea?

La economía informal no propone un conflicto per se; no hay un sindicato pirata que quiera desestabilizar el capitalismo. Pero sus formas de supervivencia y creatividad son un constante desafío a la economía formal, tanto en Oriente como en Occidente. La IA no es más que una forma hipertecnológica de piratería, pero ese es otro tema: asumir la piratería occidental con naturalidad.

Las preguntas, los conflictos, las tensiones en mi trabajo nacen de los testimonios obtenidos, en esta ocasión también del mío. Relacionar esas vivencias con las del espectador es el propósito de la exposición: leer el mundo a través de otros.

La exposición parece invocar la idea de «arqueología del trabajo». ¿Qué capas has querido excavar y qué tipo de ruinas (materiales o afectivas) te interesa rescatar?

Mi trabajo tiene ese ascendente etnográfico que proponía Hal Foster. Para mí, lo interesante aparece al acercar capas de sentido. ¿Cómo se relaciona un inmigrante senegalés que vende piratería en Valencia con una inmigrante china que abandona su pueblo para irse a una megaciudad industrial?

La globalización no son solo los aranceles de Trump en su última ocurrencia. Agentes diversos, y en los estratos más divergentes, participan de una interacción que es tanto productiva como vivencial.

¿Los artefactos que encuentras en tu investigación son ruinas del pasado o claves para el futuro?

¿Qué artefactos encuentra uno en su investigación? ¿Son ruinas? La «ruina» (objetual), por así llamarla, no me interesa tanto como una memoria del pasado, sino como un artefacto del futuro. Los objetos pirata de lujo que se venden en los mercados de Tepito o en las ramblas de Barcelona enuncian la vigencia y el fracaso de una economía del fetiche. Esos objetos son, en realidad, fetiches críticos, porque denuncian las formas absurdas de creación de valor, pero al mismo tiempo son proveedores de economías divergentes.

Que un mantero africano venda una playera pirata del FC Barcelona a un turista inglés me parece tanto una oportunidad como una perversión. Denuncian una realidad, no porque sea supuestamente delictiva, sino porque visibilizan relaciones de producción globales de supervivencia.

No sé si trato tanto de rescatar como de visibilizar. Hace poco salieron unos TikToks de trabajadores chinos mostrando cómo fabricaban los objetos de lujo creados en China, pero que consumimos en Occidente. Al final, el mensaje era: ¿por qué pagas 5000 si cuesta 500? Las formas de producción en China no entienden la plusvalía simbólica occidental de los objetos, por eso llaman a sus marcas Adodas, en lugar de Adidas, en una mezcla rara de ironía y ataque al capitalismo.

Toda la fetichización en torno a las marcas de lujo en Occidente es completamente ineficaz en la China trabajadora. Los influencers occidentales se volvieron locos por un día, cuando es una realidad investigada durante décadas: el lujo occidental es producido en China, entre otros talleres pirata, también en el Norte.

«La cultura del trabajo en mi familia es una herencia invisible que sigue pesando»

En este momento en que se multiplican los discursos sobre la «España vaciada», ¿qué riesgos percibes en la instrumentalización política de ese vacío? ¿Qué relatos se silencian cuando se habla de despoblación sin hablar de trabajo?

La España vaciada es un tema recurrente durante la última década, pero es una realidad que nace desde después de la Guerra Civil. El progreso de la modernidad se ancla en la industrialización de las capitales. Es una migración que sigue vigente, es global.

La despoblación está íntimamente ligada al trabajo. La compañera del conductor de BlaBlaCar con el que regresé a Castellón en mi investigación era marroquí y trabajaba en la residencia de ancianos de Vilafranca. Y los vecinos de enfrente de la casa de mi madre, paquistaníes, trabajaban en la serrería.

Entonces, la inmigración es un factor clave y a menudo subestimado en la supervivencia de estos pueblos.

Sin la inmigración foránea no se entiende la supervivencia de muchos pueblos del interior de España, y con trabajos que se enmarcan en el cuidado de nuestros mayores. No es un trabajo menor, es completamente afectivo. Como Magna, que cuida a mi tía Amelia y es latinoamericana.

Lo que estoy diciendo es que puede haber políticas programadas, más o menos efectivas, pero el flujo de la realidad es incansable. Hasta que las políticas se hacen eco, las realidades llevan tiempo activas.

¿Crees que La Fábrica puede leerse también como una crítica a las promesas incumplidas de la modernidad y del capitalismo globalizado? ¿En qué medida ese desencanto se traduce visualmente?

La modernidad incluía su fracaso si asumimos acepciones más contemporáneas como la de Walter Mignolo. Se basa en construcciones completamente asimétricas de la producción del valor. «Lo mismo pero más barato» es el eslogan de una farmacéutica mexicana. La modernidad se ha visto rebasada por sus propios principios, que no eran tanto los de una convivencia social como los de un acceso ilimitado a los objetos de consumo. Si consumimos productos baratos producidos en China es porque nuestros sueldos occidentales precarizados no nos permiten más. Ya que vamos a consumir productos chinos, que sean de lujo (pirata).

Como tantas otras empresas, Marie Claire entró en declive desde su entrada al mercado común europeo y, finalmente, a la globalización. Ya lo vimos en la pandemia; vimos esa deslocalización planetaria que no tenía acceso a productos básicos. La fábrica hizo mascarillas y uniformes en la pospandemia, pero era una situación coyuntural. Sigue siendo más barato producir en China, aunque los barcos lleguen con retraso.

Como explica el artista castellonense, la despoblación está íntimamente ligada al trabajo. / MEDITERRÁNEO

¿Y cómo se manifiesta visualmente este desencanto en la exposición?

El desencanto está en las sombras, en lo oscuro, en la ruina. Expandir la fábrica no estaba solo en su forma de empresa, estaba también en las afueras del pueblo, en sus otras formas productivas contemporáneas, como la urbanización abandonada o los molinos de viento. Eso me permitió evidenciar la evolución de las formas de extractivismo actuales.

La fábrica permea las formas de producción y de afecto, de entender la vida y entender el entorno. Nadie ni nada está fuera de la fábrica. Ni siquiera dentro del arte; las formas más ligadas a la moda son mucho más productivas que otras. Solo tienes que ver el arte que se hace para las ferias de arte.

El cierre de Marie Claire en 2023 parece marcar un final, pero tu proyecto insiste en lo que sobrevive. ¿Qué formas de resistencia, adaptación o memoria colectiva te han sorprendido al investigar?

Creo que una de las cosas más complejas de asumir, después de la investigación, es la pervivencia de algo. La volatilidad, la fragilidad, el cambio no formaban parte de la vida de mis padres o de mis primos. Las cosas perduraban; podías establecer una relación con ellas porque había un compromiso mutuo. Esa precariedad posterior acabó instalándose en la vida de todos.

La evolución de Marie Claire no ofrece momentos épicos de resistencia colaborativa, y no es ese el tema de la exposición. Tal vez se trata más bien de una dependencia mutua que no articuló otras formas de resistencia, como sí sucedieron en las crisis fabriles en el norte de España. La fábrica pasó de ser algo propio, en la década de mis padres, a no ser más que una forma de supervivencia en las generaciones posteriores. La jubilación digna fue la ambición de muchos trabajadores. La jubilación es un derecho que está desapareciendo del contrato social contemporáneo, y que alude a cómo vivir cuando no eres productivo bajo las condiciones actuales del capital. Desde la contemporaneidad, parece que nuestra imagen en redes no va a envejecer. Ser viejo y no productivo se está borrando en la productividad contemporánea, un poco Soylent Green todo…

¿Cómo ha sido el trabajo con las personas del entorno? ¿Qué papel han jugado sus testimonios, silencios o gestos en la construcción del proyecto?

El proyecto se construye sobre dos pilares: los testimonios de los entrevistados y la documentación visual del territorio. Mi pretensión es crear una relación entre ambas partes, porque por un lado está la vivencia personal, y por el otro, el testimonio de una realidad que genera el paisaje, casi de forma anónima.

Hay realidades que no se dicen o que no se ven, pero cuando tienes el tiempo de documentarlas, empiezan a contar historias. Ante el silencio de los testimonios, apareció el testimonio de los espacios. Una urbanización abandonada languidece enfrente de la fábrica. Es un testimonio de la lógica productiva precrisis de 2008 y asoma como un cascarón gigante denunciando prácticas económicas ligadas a lo que se llamó economía del ladrillo.

«Construí una narración donde el 'yo' no solo soy yo: es una generación entera»

Entonces, el contraste entre la economía de compromiso de los testimonios y la economía de especulación del paisaje es un hallazgo clave, ¿cierto?

Por un lado, los testimonios evidencian una economía basada en el compromiso, y por el otro, el exterior denunciaba una economía basada en la especulación. Es un pueblo pequeño, Vilafranca, pero las señales están ahí. Ese contraste no estaba buscado, apareció al caminar por todo el territorio.

Como investigador de arte, es complejo entrelazar testimonios familiares con intuiciones personales. Ambas producciones son válidas. Hay que atender la creación de sentido que no emerge desde el relato dado, también del encontrado.

Finalmente, decidí entrelazar los testimonios de mi familia y otros protagonistas con mi memoria personal y las imágenes del paisaje. Seguramente he forzado esas vivencias personales al trazar un relato más ficcionalizado en una narrativa muy específica desde mi autoría. Como autor, tienes que tomar decisiones entre lo que quieres, lo que tienes y lo que se puede. Cada proyecto se somete a esas decisiones. Es una propuesta. Hay que ver si funciona.

En un presente marcado por la precariedad difusa y la despolitización del trabajo, ¿qué sentido tiene hoy volver a hablar de clase obrera desde el arte?

¿Qué sentido tiene hablar desde el arte de cualquier cosa? Como te decía antes, la pandemia conllevó mirar a mi entorno más cercano. Otros artistas decidieron que podían hablar de arte y naturaleza de un día para otro, cuando su compromiso ecológico se ciñe a regar las plantas de su casa… Una representación domesticada de la naturaleza ha invadido los museos desde la pandemia.

Para mí, la pandemia fue una verdadera crisis, y lo mismo la función del arte en un momento de crisis planetaria. Que una multitud de instituciones, comisarios y artistas se pusieran a crear obras en torno a la emergencia ecológica, cuando su investigación nunca había tenido ni atisbos de interés por esos temas, me parece de un cinismo atroz. Es como si Abel Azcona, en lugar de abrazar a su madre en una performance, abrazara árboles.

Mencionas la pregunta de Teresa Margolles: «¿De qué otra cosa podríamos hablar?». ¿La Fábrica responde a esa interpelación?

«¿De qué otra cosa podríamos hablar?», se preguntaba Teresa Margolles en la Bienal de Venecia de 2009. La Fábrica es un proyecto muy personal y, a la vez, muy instalado en un contexto histórico. Por eso, agradezco al EACC su generosidad. Para mí es esencial presentarlo en el contexto que lo ha propiciado.

La ciudad de Castelló sigue recibiendo a inmigrantes de todas partes que se instalan en formas de producción que siguen siendo tan asimétricas como cuando mis padres bajaron de Vilafranca a Castelló. Los trabajadores del mundo siguen manteniendo la fábrica global y creando formas de vida a su alrededor. Cuando estuve grabando este documental hace 3 años, me corté el pelo en una barbería marroquí debajo de la casa de mi madre.

Las migraciones económicas no son un tema de moda. Son una realidad compleja que ya no se circunscribe en términos como «clase obrera» y que, por eso mismo, hay que analizar desde investigaciones más abiertas, como la artística. El arte, aun dentro de sus contradicciones y limitaciones ligadas muchas veces al mercado, permite la exploración de la realidad desde lugares que no son los convencionales. Desde que fui alumno de Bellas Artes, entendí que al visitar ciertas exposiciones estaba viviendo mundos alternativos. Como dice Hito Steyerl, hay cosas que solo puedes ver en los museos.

Es complejo enmarcar el arte bajo la lógica de la excepción cuando ciertas exposiciones y ferias de arte se acercan, más bien, al arte como espectáculo masivo comercial con éxito de visitas. Por otro lado, hay una jaula de buenismo donde el arte articula un mundo mejor completamente distanciado de la realidad que lo produce. Muchas veces se le piden al arte alcances que no tiene. Para mí, esa excepcionalidad debe articularse como una herramienta de cuestionamiento.

Finalmente, ¿qué desafíos o responsabilidades consideras que tiene el arte contemporáneo cuando se acerca a territorios heridos por el abandono, la desindustrialización o la invisibilización histórica?

Te contesté un poco antes. Para mí es muy complejo asumir tanto el cinismo ecomercantil de muches compañeres como la apertura a distintas realidades que propone el arte. Es tanto una oportunidad como una responsabilidad exponer este proyecto en Castellón, porque compele a los propios creadores del mismo. Nadie en mi familia entiende bien qué es ser artista, pero fueron muy generosos en sus aportaciones.

No estoy muy seguro de saber qué tipo de vivencia les va a proponer. No son el único espectador, pero son ambivalentes, son tanto productores como receptores. Me siento muy responsable, pero al mismo tiempo pude profundizar en mi condición como hijo de trabajador de Marie Claire. Como lo son los colaboradores.

Considerando esta ambivalencia, ¿cómo esperas que la exposición conecte con la comunidad local, especialmente con aquellos que vivieron de cerca la realidad de la fábrica?

Como te digo, es una oportunidad, pero hay que leer la exposición desde su articulación con el espectador. Siendo un poco egoísta, te puedo decir que yo resolví ciertas tensiones personales, pero abrí otras en el camino.

Esta obra ofrece empatía, una forma de relación entre el afecto y el conocimiento. El espacio museístico, cuando no está articulado para hacerse selfies, puede ser una rareza, pero también una oportunidad. Si las investigaciones son sinceras y bien resueltas colectivamente, ofrecen alternativas de exploración.

No creo que se trate tanto de la «responsabilidad del arte» como de articular un espacio artístico con la comunidad que lo rodea. El arte es una forma de relación no convencional porque propone otras formas de relatar las cosas. Las historias se cuentan desde muchos lados; con la exposición proponemos una entre muchas.