'Arrels’, acústics al MetCas: Castelló afina el seu estiu amb els músics de la terreta

El cicle de concerts acústics Arrels, Acústics al MetCas torna este estiu amb una nova edició que convertix de nou el Museu Etnològic de Castelló en un xicotet santuari sonor. La proposta, que va sorprendre l’any passat amb més de mil assistents, manté intacte el seu esperit: la cançó d’autor en format intimista, la proximitat del directe sense artificis i una selecció acurada d’artistes de l’escena local.

La regidora de Cultura, María España, no amaga la seua satisfacció: «El festival va ser una de les sorpreses culturals de la temporada passada. El seu èxit va desbordar totes les previsions i, a més, ha servit per posar en valor un espai únic que molta gent descobrix precisament gràcies a estos concerts». I és que el pati del MetCas —eixe racó que mescla memòria etnològica i aire mediterrani— s’ha revelat com el lloc perfecte per escoltar cançons que naixen molt a prop, amb arrels ben profundes.

Huit propostes diferents

La programació d’este 2025 inclou huit propostes que es desplegaran tots els divendres a les 20 hores, del 6 de juny al 25 de juliol. Obrirà el cicle la pianista castellonenca Laura Roselló (6 de juny), i a partir d’ací desfilaran noms com el tàndem Pepa Cases & Hèctor Tirado (13 de juny), la delicadesa pop de Lia Pamina, acompanyada pel guitarrista Juanjo Clausell (20 de juny), o el mestissatge sonor de Kawak & Rafa Tirado (27 de juny).

Al juliol prendran el testimoni Alba Lamar (4 de juliol), seguida pel Anna Millo Trio (11 de juliol), el jazz mediterrani de Carlos Álvarez Trio (18 de juliol) i el tancament a càrrec de Lucía Muñiz (25 de juliol), una altra veu emergent amb moltes coses a dir.

Cultura d'ací

Tots els concerts es faran en format acústic, amb repertoris basats en temes propis i una atmosfera que busca més la connexió emocional que no el volum. «No és només un festival —afegeix España—, és una manera d’escoltar d’una altra forma, amb calma, amb atenció. És cultura feta des d’ací i per a la gent d’ací».

Arrels confirma, així, que l’estiu a Castelló també s’escriu amb acords suaus, lletres sinceres i músics que entenen l’arrel com un punt de partida, mai com una frontera.