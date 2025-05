Ricardo Cases: un fotógrafo top mundial en un pueblo de Castellón

La llegada de Ricardo Cases a Vilafranca, de la mano del festival Imaginària impulsado por la Universitat Jaume I, podría parecer a simple vista una excentricidad de calendario cultural. Pero basta detenerse —mirar de verdad— para entender que algo más profundo está ocurriendo. Desde este 30 de mayo hasta el 31 de agosto, las Sales Gòtiques del Ayuntamiento se transforman en una cápsula sensorial y crítica, donde la mirada de uno de los fotógrafos más singulares del panorama contemporáneo español se posa sobre las fiestas patronales del municipio. Y lo que podría haberse limitado a un gesto documental se convierte, en manos de Cases, en una especie de cartografía emocional de lo festivo.

El ojo que escudriña lo cotidiano

Ricardo Cases (Orihuela, 1971) no es un retratista al uso. Aunque su formación en periodismo dota a su trabajo de un músculo observacional afilado, su impulso va más allá del dato o la anécdota. Lo suyo es una arqueología del gesto social: una forma de detectar belleza, absurdo y verdad en las escenografías más familiares de nuestro día a día. Sus series —desde Paloma al aire hasta El porqué de las naranjas, pasando por la reciente Sol— componen un imaginario donde el color, la ironía y lo simbólico dialogan con el latido de un país que muchas veces no sabe cómo mirarse a sí mismo.

Cases protagonizó una residencia artística el pasado verano para documentar las fiestas de agosto de Vilafranca. / Ricardo Cases

Miembro clave del colectivo Blank Paper y editor al frente de Fiesta Ediciones, Cases ha sabido construir un lenguaje propio, a medio camino entre lo antropológico y lo poético. Un lenguaje que no embellece ni caricaturiza, sino que revela. Por eso sus imágenes no solo se exponen en galerías internacionales como las de Nueva York, París o Ginebra, sino que circulan también como ensayos visuales que nos interpelan: ¿qué hay detrás de nuestras costumbres?, ¿qué relato estamos construyendo con nuestros rituales?

Crónica visual de una comunidad

Durante su residencia artística en Vilafranca, el fotógrafo se adentró en las entrañas de las fiestas de agosto como quien acude a una celebración que es también un espejo. El resultado es Vilafranca en festes, una exposición que recorre con mirada atenta y sentido del ritmo el pulso de unas jornadas donde lo colectivo se intensifica. No hay pose ni artificio en estas imágenes, pero tampoco ingenuidad: hay un respeto profundo por lo que se celebra y, al mismo tiempo, una voluntad de señalar los códigos, las repeticiones, la teatralidad que lo impregna todo.

Dos de las imágenes que se exhibirán en las Sales Gòtiques del Ayuntamiento de Vilafranca. / Ricardo Cases

Desde las barreras taurinas hasta los pasacalles, desde la paella monumental hasta los torneos de guiñote, Cases fotografía lo que sucede pero también lo que se esconde: los rostros en segundo plano, los gestos que apenas se notan, la arquitectura efímera del jolgorio. Cada imagen parece lanzar una pregunta: ¿qué significa hoy festejar?, ¿qué nos une en el rito?, ¿dónde se refugia la identidad?

Lo que consigue Cases no es una postal, sino un ensayo visual. Un poema de luz sobre el fervor compartido. Una forma de ver que convierte la fiesta en materia de reflexión.

Una invitación a mirar distinto

Quienes deseen visitar la exposición deberán acudir a la Oficina de Turismo de Vilafranca (Placeta de Baix, s/n), abierta de miércoles a domingo por las mañanas, y también por la tarde los viernes y sábados. Una cita que no debería despacharse como mera anécdota estival: pocas veces una localidad de interior como Vilafranca acoge un proyecto expositivo con esta potencia simbólica.

'Vilafranca en festes' recorre con mirada atenta y sentido del ritmo el pulso de unas jornadas donde lo colectivo se intensifica. / Ricardo Cases

La presencia de Ricardo Cases en este enclave de la comarca dels Ports no solo enriquece el mapa cultural de la provincia, sino que devuelve a la fotografía su capacidad originaria: la de enseñar a ver. Y ver, en este caso, no significa admirar desde la distancia, sino implicarse, repensar, reconocer(nos). Porque si algo nos deja esta muestra es la certeza de que la cultura, cuando se hace con mirada y con verdad, no necesita grandes focos para ser esencial. Basta con detenerse. Y mirar.