Lo último de Vicent Gascó, 'Pan de mono': Una lectura que mete el dedo en la llaga de las otras realidades

«La Casamance es uno de los lugares del planeta que han conseguido remover mi conciencia y alborotarme las tripas». En esos términos referencia Vicent Gascó el origen de su última novela, Pan de Mono, que como la anterior, Los perros del bambú, lleva al lector a través de un viaje sensorial por una realidad humana a menudo tan desconocida como ignorada.

Gascó viaja, tanto como puede, pero no es un hombre de limitarse a hacer turismo y prendarse del exotismo de destinos lejanos y culturas distintas. Ya le sucedió en Birmania y le ha vuelto a pasar en Senegal. Ambos destinos han golpeado la conciencia y han sido inspiración para el autor.

Algunos paisajes embelesan y se quedan grabados en la retina, como fotografías mentales de esos lugares en los que uno ha tenido la suerte de estar, y de eso hay un poco en Pan de Mono, como cuando una de las protagonistas se pasea por las calles de Cap Skirring entusiasmada por «esa frondosidad desordenada, era convivir con la naturaleza sin dominarla».

Pero para este escritor castellonense, el lugar no tiene más interés que la mirada de cerca, a los ojos de la gente, a su realidad sin disfraces ni decorados.

Si en Myanmar fue Zaw Zaw, su guía birmano, el que lo llevó a través de ese otro itinerario, el que no aparece en las guías, porque las historias de las personas no buscan agradar al extranjero sino contar verdades, también las incómodas y difíciles de digerir, en la Casamance fue Moni Diatta la que lo tomó de la mano durante su estancia en esta región senegalesa y fue su brújula meses después mientras Vicent Gascó convertía todo lo descubierto en novela.

Vicent Gascó junto a Moni Diatta, su guía durante su viaje por Senegal y a lo largo de la escritura de la novela. / VICENT GASCÓ

Desde un punto de vista narrativo, repite la fórmula, con una literatura transparente que no da discursos moralistas, se limita a describir las vicisitudes de sus personajes para que el lector reconozca ese otro mundo no tan privilegiado en el que los exóticos son los que están de paso, que demasiadas veces no llegan atraídos precisamente por la curiosidad.

Un moneda de dos caras

La lectura de Pan de Mono no quiere pausas. Gascó desarrolla la trama con la habilidad del que consigue que el espectador necesite saber qué va a suceder a continuación. Por momentos es una agradable travesía por un territorio desconocido para la mayoría, en el que se conocen otras formas de relacionarse, de crecer y creer, pero sobre todo de sobrevivir, en un país en el que la esperanza de vida no llega a los 60 años, cuando en Europa supera los 80.

Pero entre baobabs, ritos ancestrales, aromas y sabores que despiertan el apetito y el interés, el texto presenta de frente, sin matices, los reveses de la verdad, de las cosas que son aunque uno preferiría que se tratara de licencias narrativas para dotar al relato de mayor dramatismo. Lo cuenta con la misma naturalidad. Así es la vida, golpea cuando uno menos se lo espera, sea cual sea el origen, aunque en África puede que golpee más fuerte o más veces.

El diseño de la portada y contraportada de 'Pan de mono' (Unaria Ediciones) es una obra de Jorge Gascó, hermano del autor. / VICENT GASCÓ

Una de las mujeres que protagonizan Pan de mono, porque ellas tienes un protagonismo vertebral, afirma que «no siempre se cumplen los sueños», pero eso no quiere decir que no existan. Los personajes de Gascó contagian sus aspiraciones y esperanzas hasta generar la necesidad de acompañarles y empujarles hacia ese destino prometedor. De si lo consiguen o no, dependiendo de los casos, solo puede saberse reservándole tiempo a su lectura.

Acompañado por Unaria Ediciones, con portada de Jorge Gascó, Pan de mono es una invitación a afrontar esa máxima defendida por Kant de atreverse a saber.