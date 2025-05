Del 'cafenet' a tu colección: Desmitificando el arte contemporáneo en Castellón

¿Quién colecciona arte contemporáneo en Castellón? ¿Quién se atreve a convivir con lo raro, lo incómodo, lo aún no validado por la historia del gusto? Este 30 de mayo, en ECO Les Aules, se vuelve a poner sobre la mesa una pregunta tan sencilla como subversiva: ¿Y tú, te animas a coleccionar?

El Cafenet Working, una iniciativa impulsada por la Diputación de Castellón para activar conexiones entre agentes culturales, celebra una nueva edición centrada en el coleccionismo. Bajo la apariencia informal del café compartido y la charla distendida, este encuentro propone algo más radical: desmontar el aura elitista que todavía rodea al arte contemporáneo y reivindicar el coleccionismo como una forma de vida posible, deseable y –sobre todo– accesible.

Porque sí, se puede empezar una colección sin necesidad de cuentas offshore ni pasillos revestidos de mármol. Lo dice sin rodeos Joan Feliu, director de MARTE, la Feria de Arte Contemporáneo de Castellón: «Lo normal sería que, el año que no tocara cambiar el sofá, ni las cortinas, ni pintar el salón, nos compráramos una obra de arte, porque seguramente esa obra nos hará sentirnos más felices y orgullosos durante más tiempo que cualquier otro objeto».

Así de simple. Y así de potente.

Un diálogo a tres bandas

Feliu, que estará presente en el encuentro de este 30 de mayo junto a Lidón Forés (artista visual, directora de FotoSuelta y codirectora del festival Imaginària) y Mariano Poyatos (al frente de la galería Espai Nivi Collblanc), defiende una idea que en esta tierra todavía cuesta hacer calar: que el arte no es solo para mirar en museos o ferias con vino blanco en la mano. Que puede habitar nuestras casas, nuestras vidas. Que nos construye.

La jornada arrancará con una visita guiada por la exposición Estudio Sánchez, a cargo del fotógrafo Ángel Sánchez, una declaración de intenciones sobre cómo el arte puede nacer desde lo íntimo y expandirse hacia lo común y una de las muestras que forman parte de la presente edición de Imaginària, el festival de fotografía de Castellón impulsado por la Universitat Jaume I. Luego, el diálogo se abrirá para debatir —ojalá sin solemnidad y con una pizca de humor— sobre quién colecciona hoy y por qué más gente debería hacerlo. Porque la respuesta no está en los manuales de estética ni en los catálogos de subastas, sino en el deseo de vincularse con algo que nos transforme.

Una práctica cargada de misterio

El coleccionismo, en palabras del propio Feliu, es una práctica cargada de misterio. Las motivaciones rara vez se racionalizan. «No siempre se sabe por qué se elige una obra y no otra. Muchas veces hay razones no confesables. Pero lo cierto es que la obra coleccionada no solo se contempla: ayuda a construirse a uno mismo». Así, en medio de un mercado incipiente y una escena local que busca consolidarse, lo importante no es tanto poseer, sino acompañar. Apostar. Crecer con el arte y dejar que el arte crezca contigo.

Castellón aún no ha abrazado del todo esta idea. Pero iniciativas como el Cafenet Working son un paso firme para que el arte contemporáneo deje de ser ese ente abstracto que flota en el aire, y se convierta en algo tangible, próximo, incluso cotidiano. No hay que esperar a tener una sala blanca para empezar una colección. A veces basta con un rincón, una pared libre y una historia que quieras contar.

Y, claro, una taza de café.