La col·lecció Martínez Guerricabeitia s’exposa per primera vegada a Castelló: On?

El Museu de la Ciutat de Benicarló (MucBe) fa història amb l’arribada d’Estampes en Transició. Obra gràfica de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia, una de les exposicions més potents del panorama cultural valencià d’aquest any. Fins al 7 de setembre, el públic podrà gaudir d’una selecció de més de 130 obres d’art gràfic contemporani procedents d’una de les col·leccions universitàries més importants d’Espanya.

El fet és excepcional per dos motius: mai abans s’havia exposat aquesta col·lecció a la província de Castelló i, a més, la mostra s’ha instal·lat en un municipi que no és la capital, fet que reivindica el paper clau de la descentralització cultural i la capacitat dels museus locals per acollir grans propostes artístiques.

Noms imprescindibles

Comissariada pel professor de la Universitat de València Felipe Jerez, l’exposició reuneix obres de figures cabdals de l’art del segle XX com Josep Renau, Tàpies, Eduardo Chillida, Rafael Canogar, Carmen Calvo, Roy Lichtenstein, Equipo Crónica, Rosa Torres, Juan Genovés, Agustín Ibarrola o Adami, entre molts altres.

Una obra de l'artista Horacio Silva present a la mostra. / Mucbe

Totes les peces formen part de la col·lecció llegada per Jesús Martínez Guerricabeitia a la Universitat de València l’any 1999, una compilació que avui suma prop de mig miler d’obres i que ha esdevingut referència dins l’àmbit universitari i cultural espanyol.

Finestra oberta al pensament i a la cultura

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, destaca la importància d’aquesta mostra per a la ciutat: «Aquestes exposicions són una finestra oberta al coneixement, a la sensibilitat i al pensament. Continuarem treballant per portar propostes de qualitat que ens ajuden a créixer com a ciutat».

El projecte és fruit de la col·laboració entre el Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València, l’Ajuntament de Benicarló i la Caixa Popular, un exemple clar de com la cooperació institucional pot acostar l’art d’alt nivell a tota la ciutadania.

Un viatge a través de l’art gràfic del segle XX

El recorregut de l’exposició s’estructura a partir de conceptes essencials com amor, lluita, repressió, futur, política, desigualtat, naturalesa, sexe, tradició o poder, que donen sentit i coherència al relat expositiu.

L’objectiu, segons el comissari, és doble: mostrar la riquesa i diversitat de la col·lecció i convidar el públic a descobrir l’art gràfic com a llenguatge compromés i plural. Cada agrupació temàtica evidencia com els artistes —tant valencians com espanyols i internacionals— van interpretar les tensions i esperances d’un món en transformació durant la segona meitat del segle XX.

Fora dels circuits habituals

Amb parades prèvies a Algemesí, Albaida i Alaquàs, Estampes en Transició fa ara la seua quarta itinerància fora de València, obrint una nova etapa de diàleg amb el territori i amb nous públics.

El Mucbe és l'espai que acull aquesta important mostra d'art gràfic espanyol i internacional. / MEDITERRÁNEO

Que siga Benicarló el municipi escollit per a aquesta primera exhibició a les comarques de Castelló no és només una qüestió logística, sinó una declaració d’intencions: la cultura de qualitat ha de poder arribar a tot arreu, no sols als grans centres urbans.

📍 Informació pràctica

Noticias relacionadas La biblioteca Manel Garcia Grau de Benicarló premia els seus lectors més actius amb els guardons Benilectors