Miss Caffeina: “Ahora nos da más igual lo que digan de nosotros en redes, pero no vivimos ajenos”

Un año más, el Spring Festival concentra la atención musical en la provincia con un cartel repleto de grandes nombres del panorama nacional. Entre los artistas confirmados destaca el regreso a los escenarios de la banda madrileña Miss Caffeina, que inicia una nueva etapa en la que la electrónica cobra cada vez más protagonismo en su propuesta sonora.

Antes de adentrarse en ese nuevo territorio sonoro, la formación se reencuentra con su público revisitando los clásicos que han cimentado su trayectoria y la han convertido en una de las bandas más reconocibles del pop alternativo nacional. En su repertorio no faltarán temas como Mira cómo vuelo, Merlí, Oh Long Johnson o Para toda la vida. El madrileño Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador) atiende a INFORMACIÓN con motivo de su actuación en el Multiespacio Rabasa de Alicante.

La formación está de estreno con Debería estar brillando, donde hacen gala de un sonido más electrónico que va un paso más allá de lo que se ha escuchado de ustedes. ¿Por qué han decidido hacer esta evolución?

Hay dos cuestiones clave. En primer lugar, hemos querido utilizar más electrónica y hemos elegido a un productor joven como Pablo Rouss, lo que ha supuesto cierto cambio en el sonido. He de decir que la electrónica ya la teníamos muy incorporada en nuestra música, pero es cierto que el hecho de interactuar con un nuevo productor ha hecho que nuestro sonido madure. Es un cambio bastante natural, porque nos aburrimos bastante de nosotros mismos y necesitamos ir mutando y sentir que cada disco nos aporta algo nuevo. Es un paso hacia la estética de lo que va a venir en los próximos meses.

Pablo Rouss viene de un sonido bastante diferente. ¿Cómo llegaron a unir dos mundos aparentemente opuestos?

La realidad es que ya intentamos trabajar con él para hacer la canción del Benidorm Fest, pero no pudo ser. Y cuando empezamos a gestar el próximo álbum, volvimos a pensar en él. Estaba muy en el centro de nuestros intereses, y estéticamente creíamos que le iba a venir muy bien al proyecto. Hablamos con él, todo cuadró bastante, y posteriormente hemos tratado de remar a favor del concepto que él tiene para hacer música. Creo que hemos encontrado un punto de conexión, y nos encanta el trabajo que hace, sobre todo con las voces. Queríamos esa energía y esa estética en las canciones.

Miss Caffeina está preparando un nuevo disco que cambiará el sonido de la banda / INFORMACIÓN

El videoclip muestra compases bailados. ¿Trasladarán el baile al directo?

Es, literalmente, una de las cosas con las que nos quedamos después de haber participado en el Benidorm Fest. Hemos entendido la potencia visual que tiene la danza acompañando a nuestra música. Ahora mismo estamos haciendo una gira de festivales que, internamente, llamamos "de Greatest Hits", donde no tiene tanta cabida estética, pero es un elemento que nos estamos planteando de cara a la gira del disco que está por salir. El videoclip lo hemos hecho con buena parte del equipo que trabajó con nosotros en el Benidorm Fest, y hemos entendido que visualmente aporta una dimensión superrelevante al show, y se transmite mejor y más fuerte si hay danza en directo.

Si alguien seguía catalogándoles como "grupo indie", esto volverá a poner la etiqueta en tela de juicio.

Las coordenadas de lo que es indie y lo que no dejaron de importarnos hace mucho tiempo. Y lo que dices es muy acertado: si escuchas nuestro nuevo single, no te parece indie, por lo que quizás sería más fácil enmarcarlo dentro del pop, que es una etiqueta un poco más amplia.

¿El Benidorm Fest marcó un antes y un después en los intereses del grupo?

Si te digo la verdad, no mucho. El Benidorm Fest nos vino muy bien, pero no creo que marcara un hito en nosotros. Es evidente que hemos aprendido mucho a partir de esa experiencia, porque es completamente distinto ir a tocar a la tele, con los códigos visuales que tiene, donde mucha de la información es más visual que musical. Y, de hecho, eso es lo que estamos tratando de incorporar al trabajo que realizamos en festivales y salas.

¿Cómo recibió el público la participación de Miss Caffeina en el festival?

Depende del tipo de público y de cuánto tiempo lleve con nosotros. Yo creo que, en general, se recibió bien. Es cierto que no nos hacía falta, pues llevamos una trayectoria muy extensa y el proyecto ya está bastante consolidado, pero también era una oportunidad de jugar un poco y pasárnoslo bien. La experiencia nos vino fenomenal y los seguidores pasaron un buen rato viendo nuestra puesta en escena en televisión. No obstante, siempre habrá un grupo reducido de personas que critique todo lo que hagas.

Miss Caffeina, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

¿Cómo llevan el hecho de estar tan expuestos a nivel mediático?

Cada uno lo llevamos de una manera. Te diría que nos afectaba más hace un tiempo, pero ahora nos da un poco más igual. Yo he abandonado Twitter porque es una burbuja de odio de la que no se obtiene nada particularmente relevante. Pero eso no quita que puedas entrar para ver lo que se dice de ti; no vives ajeno a lo que ocurre en las redes sociales. Una red social tiene la capacidad de crearte un pico de ansiedad con sus comentarios, y el hecho de que lo hayas vivido dos, tres o cuatro veces no te evita seguir sintiéndote incómodo. La experiencia te ayuda a manejarlo mejor, te da herramientas para salir lo antes posible de esas curvas, pero no queda otra que lidiar con ello, porque no veo cuál es el mecanismo para evitar que ocurran esas dinámicas de odio y esos juicios en redes sociales.

Twitter ha estado siempre en entredicho...

Pero mira, esto ya nos pasaba desde que participábamos en concursos de maquetas allá por 2006. Concursábamos para aspirar a tocar en festivales nacionales: tú subías tu canción, la gente la escuchaba y votaba. Y el muro de MySpace se nos llenaba de comentarios tipo “esto es una puta mierda”, “sois unos maricones”... Ahora simplemente se ha sofisticado la proyección del odio y la frustración personal. Pero también sabes que, detrás de esa persona que está criticando, hay otras más que apoyan tu proyecto.

Miss Caffeina está presente en gran parte de los festivales nacionales. ¿Cómo hacen para contentar a gente que puede haber visto su directo muchas veces?

Cuando vamos a comenzar una gira, lo que centra nuestras preocupaciones es hacer que cada una tenga su punto especial. Analizamos cuál es la historia que queremos contar. Ahora mismo, después de un año sin tocar, queremos reconectar con nuestro público y regresamos con un repertorio lleno de clásicos. Cada año y medio acabamos cansándonos de nosotros mismos y necesitamos sentir aire fresco para no regodearnos en lo que sabemos que nos funciona.