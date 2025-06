¿Conoces el mito de Prometeo? Castelló lo revela a través de la danza de Asun Noales

El 7 de junio, el Teatre Principal de Castelló acogerá la representación de Prometeo, la última creación de la aclamada coreógrafa Asun Noales. Esta obra, una inmersión profunda en el mítico relato, trasciende sus orígenes griegos para explorar temas universales como la rebeldía, el sacrificio y la constante búsqueda de la identidad.

En esta entrevista exclusiva, Asun Noales nos desvela los entresijos de su proceso creativo, revelando cómo el mito de Prometeo conecta con aspectos tan humanos como la empatía y la generosidad, pero también con las sombras de la dominación y el abuso. La coreógrafa, directora de la compañía OtraDanza, comparte cómo ha integrado referencias de la mitología nórdica, la Biblia y hasta Frankenstein para enriquecer la narrativa escénica, y cómo la escenografía de Luis Crespo, la iluminación de Olga García y la música original de Jorge Da Rocha y Elenie Wagner dialogan con el movimiento para crear un universo poético y cinematográfico. Noales nos habla sobre la evolución de la pieza desde su estreno en el Palau de Les Arts y los desafíos y aprendizajes que ha afrontado al dar vida a esta compleja obra.

¿Qué aspectos del mito de Prometeo te resultaron más inspiradores al abordar esta creación, y cómo se reflejan en la coreografía?

Prometeo me conecta con lo más humano del ser: con la empatía, la generosidad, el altruismo, pero también con cuestiones negativas como la dominación, la jerarquía y el abuso. También encuentro en él a la figura femenina históricamente relacionada con el mal, desde el pecado con Eva hasta los males del mundo con Pandora. Todas estas emociones, que tienen un componente muy físico, han sido puntos de partida para las diferentes escenas que se han ido tejiendo y enlazando a lo largo de la obra.

La escenografía de la obra, según Noales, es una de las más estáticas que ha tenido hasta la fecha. / Germán Antón

La obra incorpora referencias no solo al mito griego, sino también a la mitología nórdica, la Biblia e incluso a Frankenstein de Mary Shelley. ¿Cómo se integran estas influencias en la narrativa escénica de la pieza?

Todas las referencias culturales de las que hemos bebido nos desvelan la crudeza de los mitos. La creación del barro y las pruebas que Prometeo hace con los cuerpos son una referencia muy presente en la escenografía. La relación del padre todopoderoso con el resto se plasma en este caso con Zeus y Prometeo. Pandora, como te dije antes, esa primera mujer que en la Biblia significa el pecado con Eva... siempre relacionando a la mujer con algo cruel y maldito. Todo bebe de un pasado común, y la mitología está impregnada de toda esa fantasía.

En Prometeo, la escenografía de Luis Crespo y la iluminación de Olga García juegan un papel destacado. ¿Cómo dialogan estos elementos visuales con el movimiento y la dramaturgia?

Para mí, cada elemento es esencial en todas mis obras. Desde la fisicalidad, la composición, el espacio, el ritmo, la respiración y el estado de mis intérpretes, hasta la escenografía, la música y la luz. Nada está puesto al azar. Busco una verdad y un rigor absolutos en todo el trabajo. Me gusta el detalle, adentrarme en lo pequeño para alcanzar momentos sublimes. Y eso no se puede lograr sin el cuidado y el mimo de todo lo que aparece en escena. Todo está estudiado y trabajado, y se va creando con una minuciosidad casi obsesiva.

Imagino que debe ser así, y que poco a poco vais hilvanando todo el relato y dándole forma a la idea, ¿no?

La obra va creciendo en el estudio, desde las ideas, las propuestas, las improvisaciones, las partituras de movimiento, la implicación absoluta de los bailarines (soy muy exigente en todo esto), y a partir de ahí se va soñando la iluminación. La escenografía viene previamente; normalmente, cuando llegamos al estudio, ya trabajamos en un espacio concreto.

¿Y luego qué va?

Respecto a la luz, la pieza me llevó a querer iniciar el espectáculo como si estuviéramos en un museo, por lo que la luz debía ser limpia y austera. Pero después también quería tener un templo griego, y eso provoca un cambio radical en la estética. Me gusta mucho favorecer que el espectáculo esté lleno de diversidad y matices y vaya llevando al espectador a lugares nuevos, simbólicos, cinematográficos y a la vez poéticos.

Con la escenografía, esta vez es una de las más estáticas que he tenido. No puedo jugar mucho con ella a nivel de manipulación y movimiento, pero su peso y presencia me condicionan para generar ese espacio que divide también el mundo de los dioses, lo dorado, el poder, arriba; y el mundo terrenal, humano, blanco como la arcilla, abajo. Una arcilla que es polvo y se transforma en líquido y en materia para generar y poder esculpir los cuerpos a los que da vida Prometeo.

El vestuario, también sencillo pero con reminiscencias a esas togas griegas, esculpidas en las estatuas, con infinidad de pliegues, también está presente en todo el inicio de la obra.

La prestigiosa coreógrafa alicantina Asun Noales habla con 'Mediterráneo' sobre su obra 'Prometeo'. / Antonio Amorós

La música original de Jorge Da Rocha aporta una dimensión sonora única a la obra. ¿Qué papel desempeña la composición musical en la construcción del universo de Prometeo?

La composición musical es del contrabajista Jorge da Rocha y la cantante Elenie Wagner. Es la segunda vez que trabajo con Jorge. Soy una amante de la música. Escucho música todo el día, de todo tipo: clásica, pop, experimental, atmosférica, electrónica, soul, etc. Tenía muchos referentes para Jorge y Elenie. Creamos un universo y una línea sonora antes de reunirnos en el Escorxador de Elche, y cuando nos juntamos en la primera semana salió toda la miscelánea de sonidos estudiados, escuchados e impregnados en nuestra piel. Trabajar con Jorge y Elenie es una maravilla; hay una escucha, un gusto común hacia un tipo de ambiente sonoro que favorece el proceso.

La figura de Prometeo es símbolo de rebeldía y sacrificio. ¿Cómo se exploran estos temas en la puesta en escena y qué paralelismos se pueden trazar con la sociedad contemporánea?

Prometeo va en contra de la norma, de lo que se espera de él, va en contra de lo que el padre quiere; es como en la literatura se conoce como «matar al padre», para poder saber quién eres. A veces necesitas romper con todo lo que se espera de ti para poder descubrir quién eres y hacia dónde quieres dirigir tu vida. Es algo tan común en la evolución humana que Prometeo siempre será actual. Este salir de la norma implica un sacrificio. No hay rebeldía sin dolor, sin esfuerzo y sin sacrificio.

En tu trayectoria, has trabajado con diversos lenguajes de danza. ¿Qué enfoque coreográfico has adoptado en Prometeo y cómo se relaciona con tus obras anteriores?

Yo diría que tengo muchas maneras de crear. Por un lado, están mis creaciones más abstractas, donde la matemática, el ritmo y la belleza estética están muy presentes. Trabajos como Back, Tattoo, Ara, Pélvico, Vigor Mortis, Sempere... Son limpios, puristas, quizá más lineales y formales, con estructuras más arquitectónicas y claras.

Después, hay otra línea más visceral, dramática y teatral, que normalmente va unida a historias, a materiales como el polvo, la arcilla, la tierra, el agua. Donde construyo desde lo cinematográfico, como queriendo contar algo más emocional y humano. Y aquí estaría Juana, Rito, La Mort i la Donzella, Romeo y Julieta, Prometeo... Son orgánicos, ondulantes, energéticos.

Creo que esto viene de mi ecléctica formación. He podido trabajar en compañías con lenguajes muy diversos, también por mi inquietud y visión de la danza, siempre abierta y con ganas de sorprenderme a mí misma.

'Prometeo' es una coproducción de Les Arts, Dansa Valencia, Institut Valencià de Cultura, Auditorio de Tenerife, Centro de danza Matadero y OtraDanza. / Germán Antón

La obra fue estrenada en el Palau de Les Arts y ahora llega a Castelló. ¿Cómo ha evolucionado la pieza desde su estreno y qué expectativas tienes para su presentación en el Teatre Principal?

La pieza, cada vez que se repone, crece y se amplifica. En Les Arts fue el nacimiento, con sus nervios, las pruebas de última hora. De hecho, el tercer día en Les Arts, ya que pudimos representarla tres días seguidos con sold out, para mí fue el mejor. Los intérpretes ya empezaban a entender el pulso de la pieza y a no bailar desbordados, sino a habitar el ritmo, controlar la obra y respirar con ella. Y ahora veremos una obra que ya ha estado ante el público, y con ese aprendizaje que es el feedback que te da un estreno. Tenemos muchas ganas de estar en Castellón. Además, el teatro está lleno, algo que se agradece muchísimo.

Como directora de la compañía OtraDanza desde 2007, ¿qué desafíos y aprendizajes has experimentado al llevar a escena una obra de esta envergadura y complejidad temática?

Cada viaje, que es como llamo a mis espectáculos, es un reto y un aprendizaje. Cada obra te nutre y te desgasta. Soy de las que se dejan la piel, literalmente, en cada uno de mis trabajos. Pierdo varios kilos, me obsesiono, duermo poco, todo el día estoy dándole vueltas al trabajo para exprimir lo mejor de mí en cada proceso. Soy muy hormiguita. Y con Prometeo le di muchas vueltas al inicio del espectáculo; lo trabajé de una manera y un día vi que no funcionaba. Me costó también la elección de los personajes, son muy importantes y no quería equivocarme. También trabajaba con cinco bailarines nuevos de siete, algo que también tenía que descubrir: sus potencialidades y talentos. Ha sido un proceso fascinante. Y me he emocionado en la sala viendo bailar a alguno de mis intérpretes, algo que hacía tiempo que no me pasaba. Ha sido hermoso. Un verdadero regalo sentir mucho arte en la sala de ensayos muchos días durante el proceso. Espero que lo sintáis igual desde el público.