Batalla de clics a Castelló: el rap fotogràfic de la «Pollastre Night» torna amb més força que mai

Si les batalles de galls del rap posen a prova la llengua més àgil, la ‘Pollastre Night’ enfronta obturadors en lloc de micròfons. Aquest dissabte, 7 de juny, l’Espai Cultural Obert Les Aules de Castelló acull una nova edició d’aquesta trobada única de col·lectius fotogràfics dins del festival Imaginària 2025.

La cita, que ja s’ha convertit en un clàssic dins de la programació del certamen, barreja humor, improvisació i molta creativitat visual. No es tracta d’un concurs a l’ús, sinó d’una mena de «freestyle fotogràfic» on els participants han de reaccionar a temàtiques inesperades amb les seues millors imatges. Una batalla d’imaginació en temps real.

Sinergies visuals des de tot Castelló

Hi participaran sis col·lectius fotogràfics de diferents punts de la província i més enllà:

Les diferentes agrupacions fotogràfiques realitzen una projecció improvisada i divertida de les seues imatges. / MEDITERRÁNEO

Segons Vicent Tena, director del festival Imaginària al costat de Pascual Arnal i Lidón Forés, la idea és fomentar la trobada entre associacions que sovint treballen de forma aïllada en les seues localitats. «Amb la ‘Pollastre Night’ volem eixir de la bombolla i crear intercanvis reals entre qui viu la fotografia des de la passió i l’associacionisme», explica.

El rap del diafragma: una batalla creativa i divertida

Tot i que no hi ha insultos —com en algunes «batalles de galls» del rap— sí que hi ha reptes, picades d’ullet visuals i un ambient de «pollo» sa on l’objectiu és sorprendre i passar-ho bé. El públic també juga un paper important, reaccionant en directe i gaudint d’un espectacle fresc, participatiu i 100 % fotogràfic.

L’activitat s’emmarca dins del festival de fotografia Imaginària, impulsat per la Universitat Jaume I a través del programa UJI_encultura. La iniciativa compta amb el suport de diverses institucions com l'Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Fundació Dávalos-Fletcher i l’Institut Valencià de Cultura, entre d’altres.

La cultura visual també es juga al carrer

‘Pollastre Night’ no només trenca amb la solemnitat de les sales d’exposicions: acosta la fotografia al carrer i la converteix en una eina de connexió col·lectiva, especialment pensada per a aquells que viuen la cultura des de la base. És també una invitació a redescobrir Les Aules de Castelló com a espai obert, actiu i viu.

Imaginària 2025 continua sumant propostes innovadores per demostrar que la fotografia no només s’exposa: també es comparteix, es discuteix i —per què no?— es batalla.

🗓️ Data: Dissabte, 7 de juny de 2025

📍 Lloc: Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló

🕗 Hora: De 20.00 a 23.00 hores

🎟️ Entrada lliure