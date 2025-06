L’òpera que viatja sobre rodes torna a Alcossebre: On i quan?

Una òpera sobre rodes, a l’aire lliure i per a tothom. Alcossebre es transformarà en un escenari de conte gràcies a Les Arts Volant, el projecte itinerant del Palau de les Arts de València. L’òpera escollida enguany és La Ventafocs, una adaptació fresca i divertida del clàssic de Cendrillon compost per Pauline Viardot, que arriba en valencià i amb entrada lliure.

Una escenografia sobre rodes

Les Arts Volant no és només una gira lírica. És una aposta decidida per fer arribar l’òpera més enllà dels grans auditoris. La companyia viatja en un gran camió escenari que es desplega en carrers i places de pobles i ciutats, convertint qualsevol espai en un teatre efímer. El dijous 26 de juny, a les 21.30 hores, ho farà al Passeig Marítim Tomàs Vallés de la localitat castellonenca.

Alcossebre podrà gaudir en directe de l’òpera 'La Ventafocs' de la compositora Pauline Viardot. / MEDITERRÁNEO

El projecte, impulsat pel Palau de les Arts en col·laboració amb la Generalitat Valenciana i la Diputació de Castelló, ja ha passat per localitats com Morella, Vila-real, Onda o Jérica. Ara, fa parada a Alcossebre, un dels escenaris més emblemàtics de l’estiu a la província.

'La Ventafocs' de Pauline Viardot

Composta l’any 1904 per a ser interpretada en un saló, Cendrillon és una òpera de cambra plena d’ironia, sentiment i humor. La nova versió valenciana, La Ventafocs, ha estat dirigida per Joan Font —fundador de Comediants—, que imprimeix al muntatge un aire festiu i teatral amb segell propi.

L’espectacle és breu, en valencià i pensat per a un públic divers, amb especial atenció a les famílies i a la gent jove. Acompanyats al piano, els intèrprets —tots del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts— ofereixen una posada en escena desenfadada i emotiva.

Alcossebre, escenari d’una nit lírica davant del mar

L’alcalde d’Alcalà de Xivert-Alcossebre, Francisco Juan, destaca «la gran oportunitat que suposa per al municipi acollir aquesta proposta cultural, que complementa la nostra programació estiuenca i la fa més diversa i de qualitat».

El Passeig Marítim Tomàs Vallés es convertirà per una nit en un escenari de pel·lícula, on l’òpera conviurà amb la brisa marina, les terrasses plenes i l’esperit festiu de l’estiu mediterrani.

Una experiència cultural gratuïta i transformadora

Assistir a una òpera no ha de ser sinònim de luxe ni d’etiqueta. Iniciatives com Les Arts Volant desmunten tòpics i demostren que la lírica pot emocionar també al carrer, en espardenyes i amb gelat a la mà. Que no cal entendre d’òpera per gaudir-la. Que pot ser tan natural com una vesprada d’estiu al costat del mar.