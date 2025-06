Brian Wilson: El 'beach boy' que trajo la ola de California a Castellón

El mundo de la música se estremeció este 11 de junio al conocerse la noticia del fallecimiento de Brian Wilson, alma creativa de The Beach Boys, antigua voz del verano y arquitecto del «sonido surf» que definió toda una era. Con 82 años, Wilson deja un legado forjado en armonías y playas lejanas... pero también en una noche mágica en Benicàssim.

En el verano de 2004, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) se vistió de gala para dar cierre a su edición con la actuación de Wilson. Fue un encuentro de elegancia y melancolía, la reunión entre la luz del Mediterráneo y esa voz que evocaba California. Los medios lo recordaron como un broche enormemente simbólico: un icono del pop surfeando las olas castellonenses .

De Benicàssim a California: un instante poético

Entre fotogramas de arena y acordes nostálgicos, Wilson cantó God Only Knows, Wouldn’t It Be NiceSurf’s Up… temazos que resonaban lejos de sus playas originarias, pero en el mismo registro de la nostalgia y la felicidad contenida. Aquella noche, el FIB se convirtió en una pasarela donde convergieron cicatrices del pasado y el brillo inabarcable de una leyenda viviente.

Wilson protagonizó el cierre del FIB 2004 con un sonoro éxito, dejando un recuerdo imborrable en miles de 'fibers'. / Domenech Castelló

El FIB ya no es el FIB

Sin embargo, hablar hoy del FIB sin apuntar su declive sería pasar por alto una verdad incómoda. En 2019, el festival fue adquirido por The Music Republic; luego, en 2023, pasó a manos del fondo estadounidense Providence, y poco después fue vendido al gigante KKR. Desde entonces, seguidores y veteranos del festival aseguran que ya «solo conserva el logo y el nombre», pero carece de aquella alma irreverente que lo impulsó en los 90.

El FIB se ha convertido en un formato eficaz, orientado a números y rendimiento, en lugar de inspiración y descubrimiento. Atracciones VIP, cervezas gratis y entradas baratas (desde 44,99 € en 2025) desplazan, para muchos, esa esencia avant-garde que llevó a míticos como Lou Reed, Kraftwerk o el propio Wilson en 2004 .

Un homenaje que mira atrás y hacia adelante

Quizás la actuación de Brian Wilson en 2004 fue uno de esos instantes en los que el FIB alcanzó su perfección: una estrella genuina, un escenario al borde del mar, y un público dispuesto a ser testigo de un recuerdo imperecedero. Hoy que Wilson no está, reivindicamos esa noche como símbolo del FIB que fue: vibrante, único, improbable.

Aún queda tiempo, no obstante, para reencontrar el espíritu que Brian Wilson nos regaló, aunque, tal vez, solo quede en aquellos versos y en la memoria de un beach boy que una vez se rindió al Mediterráneo.