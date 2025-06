Alexandre Escrivà, la nueva promesa del thriller literario, en Castelló

Un suicidio en directo por televisión. Así arranca El misterio Hannah Larson (Alfaguara), la nueva novela del escritor y músico Alexandre Escrivà, que presentará este viernes 13 de junio en Castelló, concretamente en el Menador, Espai Cultural, en un acto organizado por la librería Argot y que contará con la presencia de Julio César Cano como maestro de ceremonias.

Tras el éxito de El último caso de William Parker, Escrivà consolida su voz en el panorama del thriller literario con una historia de tintes mediáticos, escenarios neoyorquinos y personajes tan complejos como reales. Hablamos con él sobre sus procesos de documentación casi detectivescos, su vocación por los arranques impactantes, la influencia de la música en su escritura y el vértigo —o no— de una carrera que avanza a ritmo vertiginoso.

Presentas en Castelló tu segunda novela, El misterio Hannah Larson. El libro arranca con un suicidio en directo en televisión. ¿Qué te atrae de esos arranques tan impactantes y qué te interesa explorar narrativamente a través de ellos?

Para mí, el inicio de una novela es determinante. Si las primeras páginas son atractivas para el lector, este querrá seguir leyendo. Si, por el contrario, son aburridas, es muy probable que la lectura se abandone, y ningún escritor quiere que eso pase. Por tanto, el arranque de El misterio Hannah Larson debía ser impactante, que hiciese que el lector quisiera seguir leyendo, saber más, investigar por sí mismo esa muerte mediática. Al mismo tiempo, las primeras páginas de una novela son la carta de presentación de la misma, una muestra del estilo que va a seguir durante el resto de la historia. Y, para conseguir el resultado perfecto, hay que ser meticuloso con los pequeños detalles.

A pesar de ser valenciano (eres, de hecho, de Tavernes de la Valldigna, cuna de un ilustre como el desaparecido Rafael Chirbes), tus dos novelas publicadas hasta la fecha están ambientadas en Estados Unidos. ¿Hay alguna razón personal detrás de esta elección de escenarios tan alejados de tu origen?

Hace casi dos años que dejé Tavernes para irme a vivir a Barcelona pero, como dices, ambiento mis novelas en Estados Unidos. ¿La razón? Porque quiero viajar allí. La música me ha llevado a muchas ciudades españolas y europeas, pero nunca he cruzado el charco, y con la publicación de estas historias ya tengo una excusa para visitar esos lugares. Este verano viajaré a San Francisco para pasar por las localizaciones que aparecen en El último caso de William Parker, y quién sabe, puede que pronto viaje a Nueva York para visitar los escenarios de El misterio Hannah Larson.

Sabemos que la documentación es fundamental en tu proceso creativo. ¿Hasta qué punto es crucial la investigación en tus novelas y qué recursos utilizas para asegurar la verosimilitud de tus historias?

La documentación es crucial en mis novelas. No concibo escribir solamente desde la imaginación. Yo soy el primero que quiere que todo sea lo más realista posible. Por eso invierto muchísimo tiempo en Google Street View, como bien dices, además de leer mucho y hablar con expertos en diferentes temas que aparecen en la novela. Por supuesto, siempre se pueden tomar libertades en la escritura, pero hasta cierto punto.

Tus lectores y críticos a menudo resaltan el carácter cinematográfico de tus novelas. ¿De dónde crees que proviene esta cualidad y qué influencias, conscientes o inconscientes, moldean tu estilo narrativo?

Yo creo que todo influye, claro. Todo lo que he leído, escuchado y visto está presente en lo que hago hoy en día, sobre todo en la escritura.

Tu relación con la lectura comenzó gracias a tu madre y Agatha Christie. ¿Cómo combinas esa formación clásica con tus influencias literarias más recientes para forjar tu propia voz como escritor?

Intento buscar, a partir de lo que he leído a lo largo de mi vida, un estilo personal. Que la gente me lea novela tras novela y que me encuentre entre las páginas, pero que al mismo tiempo se sorprenda por los cambios o retos que me propongo como escritor.

Se habla mucho sobre la dicotomía entre novelas de trama y novelas de personajes. ¿Cómo abordas esta dualidad en tu escritura y qué importancia le das al desarrollo psicológico de tus protagonistas, como Alison Hess en El misterio Hannah Larson?

Hoy en día se habla mucho de las novelas de trama y de las novelas de personajes. A mí no me gusta catalogarlas de ese modo; pienso que es limitarlas demasiado. Mis novelas tienen, o intento que tengan, un equilibrio entre estas dos vertientes. Es decir, la trama va a ser muy importante, por supuesto, pero los personajes van a tener una historia y un arco que los va a hacer lo más humanos posible. Si, por ejemplo, los lectores empatizan con Alison Hess, la protagonista de El misterio Hannah Larson, significará que lo he hecho bien. Para crear algunos perfiles, como es el caso de Alison, me documento sobre los temas que sobrevuelan el personaje: leo mucho, hablo con un psicólogo, etc.

En El misterio Hannah Larson, la desaparición del libro de Patrick Howard es un elemento intrigante. ¿Tienes una relación similar con ideas o proyectos que no llegan a materializarse en novelas completas?

De momento no he perdido ningún manuscrito, ¡y espero que nunca me pase! Aunque sí escribo muchas ideas en una libreta o en mi móvil que no llegan a nada. Creo que es parte del oficio. No siempre la primera idea es buena. Hay que darle mil vueltas antes de hacerla realidad.

Tras el éxito de tu debut y ser finalista del premio Tubermelanosporum del festival Morella Negra com la Trufa, ¿cómo gestionas las expectativas y la presión de mantener el nivel en tus obras futuras?

La verdad es que me siento un privilegiado por todo lo que estoy viviendo. Publicar una primera novela con Alfaguara, nada menos, y que funcione tan bien es algo que abruma. Intento no pensar demasiado en estas cosas. Sí que tuve un momento de inseguridad cuando no sabía qué podía escribir después de El último caso de William Parker.

Mencionas un momento de inseguridad tras tu primera novela. ¿Qué te hizo dudar sobre tu continuidad como escritor y cómo lograste superar esa etapa?

No fue porque pensara que esa primera novela fuera insuperable, ni mucho menos, sino porque no sabía si sería capaz de volver a hacerlo. Recuerdo un día en el que hablé con Juan Gómez-Jurado sobre esa primera novela que estaba a punto de publicar. Le pedí un consejo. Él me dio dos: «no te obsesiones con los números» y «la importante es la segunda». Por suerte, el trabajo duro de dos años ha sacado sus frutos y ahora puedo decir que, después sufrir esas inseguridades, estoy muy orgulloso de El misterio Hannah Larson.

Has pasado de ser profesor a compaginar tu carrera como músico con la escritura. ¿Cómo se entrelazan estas facetas en tu vida y cómo crees que la música influye en tu estilo literario?

Hace casi dos años que dejé mi trabajo como profesor. Era físicamente imposible llevarlo todo, así que tuve que decidir. Ahora compagino mi trabajo como intérprete en la Banda Municipal de Barcelona y la escritura. Yo pienso que la música está muy presente en mi forma de escribir. Además, ambas artes tienen un lenguaje que, muchas veces, tienen muchas similitudes. La literatura también trata de buscar la musicalidad de las palabras.

El fenómeno de los «bookstagrammers» ha sido fundamental para que tus novelas lleguen a un público más joven. ¿Qué valoración haces de estas nuevas formas de recomendación literaria?

A mí me parecen excepcionales. Estamos hablando de personas que recomiendan libros a lectores que confían en sus criterios. Es como cuando vamos a una librería y, sin tener una predilección clara, le pedimos consejo al librero. Eso sin hablar del alcance que pueden tener gracias alas redes sociales. Son maravillosos, y yo estaré eternamente agradecido a todos los que recomiendan mis novelas, ya sea por internet o por el boca a boca.

No creo que estén cambiando la manera de escribir de los autores. Al menos, yo no lo he percibido así. Soy defensor de escribir para uno mismo y de publicar el libro que a uno le gustaría leer.