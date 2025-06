El Sónar celebra su primera jornada: "Hace falta la luz porque hace falta encontrar un camino"

El festival Sónar de Barcelona ha iniciado su primera jornada este jueves por la tarde, con su versión diurna, tras la polémica surgida por la vinculación entre el festival de música y el fondo de inversión estadounidense KKR, señalado por sus intereses en Israel y en sus territorios ocupados. Los asistentes al evento barcelonés de músicas alternativas, de todas partes del mundo, han reivindicado su posición sobre el tema mientras disfrutaban del primer día de la cita festiva de la capital catalana.

Fede y Ricke, en su encuentro anual en el festival Sónar / JORDI OTIX

Reunión anual

La italiana Fede, que vive en Barcelona desde hace 25 años, y la danesa Ricke, que ha venido expresamente al festival, se conocieron hace 30 años cuando estudiaban en Venecia. El Sónar es el punto de encuentro de su grupo de amigos desde hace 20 años. "Somos mucha gente que se conoce desde hace años y esta es la ocasión anual para reunirnos", explica la danesa. "Lo que se ha mantenido desde el principio es el grupo", aseguran. De las 30 personas de la pandilla de amigos este año solo han venido cuatro por la polémica surgida. "Hemos hecho el esfuerzo por el comunicado que hizo el Sónar. Este año hemos querido darle otra oportunidad", aseguran. Llevan dos gorras en las que se lee 'Luz' y 'Paz': "Hace falta la luz porque hace falta encontrar un camino, una visión que funcione y que sea para todos".

Ricard y Lorenzo este jueves en el festival Sónar / JORDI OTIX

Una decisión complicada

Ricard, que lleva más de 12 años acudiendo al Sónar, viene acompañado de su amigo Lorenzo, de Italia, que lleva una bandera de Palestina encima. "Ha sido una decisión complicada venir aquí, pero yo hago un trabajo diario sobre el tema y estar presente y manifestar desde dentro es mucho más importante", considera. "Yo ya hice un proceso de investigación y respeto que muchos artistas que han cancelado lo han hecho por sus motivos morales, pero el festival también ha dialogado mucho con ellos y eso se agradece", añade, por su parte, Ricard. "Voy a intentar disfrutar, siendo consciente de todo lo que pasa en el mundo, no solo en Palestina". El catalán, por su parte, hace gala de haber visto a cantantes como Rosalía antes de que se hiciera famosa: "En el Sónar siempre combinan a cabezas de cartel con artistas emergentes y puedes descubrir nueva música".

Eder y Alberto este jueves en el Sónar / JORDI OTIX

Desde Holanda para el Sónar

Eder y Alberto, de 26 y 32 años, han encontrado entre ellos un grupo perfecto con el que acudir al festival. "Siempre soñábamos con un grupo de amigos con el que venir al Sónar y no lo teníamos", expresan. "Yo vivo en Holanda, porque trabajo allí, y he venido expresamente para el festival", expresa Alberto. "Es la primera vez que venimos, todavía estamos aterrizando, pero parece que nos va a despertar muchas sensaciones", comentan. En los próximos días esperan ver a Nathy Peluso y Samantha Hudson. Respecto a la polémica, lo tienen claro: "Nos hemos planteado no venir, pero al final somos todos esclavos del capitalismo".

Anaís y Marc, asistentes al Sónar este jueves / JORDI OTIX

Descubrimiento de artistas emergentes

"He venido y vuelvo esta misma noche a Valencia porque tengo dos bebés. En unos años espero traerlos aquí", asegura Anaïs, de Alicante, junto a Marc, de Sabadell. "Cuanto menos conozco a los artistas, más ganas de venir porque sé que me ofrecerán algo bueno", asegura el catalán, feliz de volver al festival un año más. A pesar de la polémica, han decidido asistir al evento barcelonés: "Sinceramente, no pienso que mi presencia aquí influya mucho en que maten niños allí", analiza Anaïs. "Hay otras guerras, que tampoco son una tontería. El sistema está mucho más apuntalado de lo que parece y no podemos escapar de él", matiza, por su parte, Marc.

Ámbar, Aaron y Júlia este jueves en el Sónar / JORDI OTIX

Fans del techno

Llegados al Sónar de la mano de su parte tecnológica, el Sonar+D, Ámbar, Aaron y Júlia, todos de 20 años, menos la última, que tiene 20, aprovechan la oportunidad que les brinda su escuela de arte para las aulas de tecnología y computación no binaria, que les ha invitado al festival, para disfrutar de estos días. "Nos gusta el techno, por eso estamos bien aquí", comentan a primera hora de la tarde. Sin embargo, tras la polémica se plantearon su presencia en el evento musical: "Como he tenido la opción de venir gratis y no contribuir económicamente, he aprovechado porque me interesaba y me gusta".

Mónica e Ivette este jueves en el Sónar / JORDI OTIX

Un ambiente diferente

"Aquí corre el aire, hay la gente justa para pasártelo bien y no te agobias ni en la barra ni en los baños", explican Mónica, de 28 años, e Ivette, de 34, que vienen de Sabadell y Granollers, respectivamente. Esta es la primera vez que acuden al Sónar y se han quedado sorprendidas con un ambiente diferente en el que disfrutarán de "DJs de reconocimiento". Respecto a la polémica de Israel, prefieren mantenerse al margen y disfrutar de la fiesta: "Vi la información, pero también lo que publicó el Sónar, con toda su explicación y lo que pensaban, y decidí mantener mi entrada", explica Mónica.