Jazz i turisme a Peníscola: huit concerts, artistes de prestigi i cultura a l’aire lliure aquest juliol

Peníscola es prepara per vibrar al ritme del jazz amb la 22a edició del Festival Internacional de Jazz, que se celebrarà del 2 al 6 de juliol. Organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), el certamen porta una programació amb grans figures del jazz internacional, propostes gratuïtes en espais oberts i una clara aposta per apropar el gènere a tots els públics.

En total, el festival inclou huit concerts: cinc al Palau de Congressos de Peníscola, amb entrada de pagament, i tres gratuïts a la plaça Santa Maria.

Una edició ambiciosa i concentrada en cinc dies

Segons Beatriz Traver, directora adjunta de Música i Cultura Popular del IVC, aquesta 22a edició «és una de les més ambicioses celebrades fins ara», i aposta per «mostrar les diferents sensibilitats i variants del jazz». Traver també ha destacat la concentració del festival en només cinc dies, «amb l’objectiu de convertir Peníscola en epicentre del jazz a escala estatal».

L’alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, ha ressaltat que el festival «forma part de l’oferta cultural i turística de la ciutat en una època clau per al turisme».

Cartel de la 22a edició del Festival Internacional de Jazz de Peníscola / Juárez Casanova

Programació 2025

Dimecres 2 de juliol (22.30 h, Palau): Champian Fulton Trio obrirà el festival amb una vetlada de swing i elegància al piano, junt a Alex Gilson i Armando Luongo.

(22.30 h, Palau): obrirà el festival amb una vetlada de swing i elegància al piano, junt a Alex Gilson i Armando Luongo. Dijous 3 de juliol :

: (19.30 h, plaça): Gisele Jackson & The Shu Shu’s Trio , amb l’energia de la música negra més festiva.

, amb l’energia de la música negra més festiva. (22.30 h, Palau): Renato Chicco Organ Trio , amb el guitarrista castellonenc Fernando Marco i el bateria Pepi Taveira.

, amb el guitarrista castellonenc Fernando Marco i el bateria Pepi Taveira. Divendres 4 de juliol (22.30 h, Palau): Alexey León Continental Quintet , fusió de jazz modern i ritmes llatins amb la participació especial de Perico Sambeat .

(22.30 h, Palau): , fusió de jazz modern i ritmes llatins amb la participació especial de . Dissabte 5 de juliol :

: (19.30 h, plaça): el grup SAIO , des de Barcelona, porta jazz experimental i contemporani.

, des de Barcelona, porta jazz experimental i contemporani. (22.30 h, Palau): Mozes Rosenberg & Paulus Schäfer Trio + Costel Nitescu , nit de jazz manouche amb grans mestres del gènere.

, nit de jazz manouche amb grans mestres del gènere. Diumenge 6 de juliol :

: (19.30 h, plaça): Julio Montalvo & The Cuban Collective , homenatge a més de tres dècades de Latin Jazz.

, homenatge a més de tres dècades de Latin Jazz. (22.30 h, Palau): Marc Copland Trio, amb Stéphane Kerecki i Fabrice Moreau, tancarà el festival amb el seu estil poètic i sofisticat.

Entrades i abonaments

El preu de l’abonament complet per als cinc dies (inclou els 5 concerts de pagament i accés preferent als gratuïts) és de 60 euros. Les entrades individuals es poden adquirir per 15 euros en taquilla, dues hores abans de cada concert.

Tota la informació i venda d’entrades està disponible al web oficial del festival: www.jazz.ivc.gva.es