Igualdad y memoria marcan la romería de los 'pelegrins' de Portell del 2025

La tradicional romería dels pelegrins de Portell ha vuelto a recorrer este sábado el antiguo camino hacia la ermita de Sant Pere de Castellfort, en una edición en la que las mujeres han vuelto a ser mayoría en el grupo de peregrinos, como ya ocurriera en el 2022. Un hecho impensable durante más de cinco siglos en los que su participación estuvo prohibida y que ahora ya se vive con normalidad, reflejando un cambio consolidado en la tradición.

Las mujeres que han participado en la romería de este año son Elena Prades Carceller, Claudia Bono Mestre, Ana Belén Gisbert Cerdà, Natalia Vinaixa Ferrer, Sara Celades Plan, Pilar Estupiñá Beltrán, Laura Beltrán García y Susana Morralla Aparici. Y han completado el grupo los hombres: Ismael Gil, Juan Carlos Mestre, Rafael Ferrer y Emilio Monfort.

Además, otra novedad de este año es que el grupo llevó brazaletes negros en memoria de Diego Agut Tena, vecino fallecido recientemente y muy vinculado a la tradición.

Profundas raíces

La cita, que hunde sus raíces en el año 1575, recuerda la peregrinación de 13 hombres desde Portell hasta Roma para rogar al Papa por la lluvia. En esta ocasión, sin embargo, el clima no fue el protagonista: a diferencia del año anterior, 2025 no ha sido especialmente seco, y las súplicas de los peregrinos no estuvieron tan centradas en el agua, sino en otros anhelos personales y colectivos.

La romería ha arrancado, como es costumbre, en la madrugada del viernes al sábado. En sumo silencio y con distancia entre ellos, los 12 pelegrins han partido hacia la ermita de Sant Pere de Castellfort siguiendo el ritual ancestral. Una vez en la ermita, el colectivo ha tomado parte en la eucaristía, han compartido una comida frugal y han emprendido el camino de regreso a Portell.

Este 2025, la romería dels pelegrins ha vuelto a poner en valor el vínculo entre tradición, fe y evolución social. Si bien la petición de lluvia ha perdido fuerza en esta ocasión, como consecuencia de la abundancia de esta en los últimos meses, la devoción, el simbolismo y la participación vecinal han reafirmado la consolidación de una de las manifestaciones culturales más singulares del norte de la provincia de Castellón.