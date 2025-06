«La corrida tiene cuajo y remate, es el tipo de toro que pide Castellón»

¿Cómo es la corrida de toros que tiene preparada para lidiar en Castellón el 28 de junio?

Me gusta mucho, creo que es el tipo de toro que pide Castellón, con cuajo y muy rematado. Le tengo mucha ilusión y fe a la corrida de toros que hemos reseñado en casa. La corrida estaba preparada para Magdalena, de hecho, el equipo de Roca Rey vino a verla al campo, pero al final me dijeron que se lidiaría en junio y estamos felices de que así sea, es una plaza y una tierra a la que le tenemos muchísimo cariño y ojalá volvamos a tener un triunfo importante como el de otros años.

¿Cambia mucho el toro que se lidia en marzo y que sale en una feria como Magdalena, al que se lidiará ya entrado el verano?

Esta corrida estaba ya preparada para lidiarse en marzo, pero ahora después de varios meses está mucho más cuajada, son toros de mayor remate y volumen, y evidentemente con mucha más seriedad. Salamanca es una tierra muy fría, el invierno se alarga hasta muy tarde y tenemos ese handicap frente a otras ganaderías de que a nuestros toros les cuesta un poco más rematarse al principio de temporada. Ahora, al lidiarse en junio, no tenemos esa excusa. La corrida ahora mismo es muy bonita.

¿Una corrida como la se lidiará en Castellón, se elige en función de su morfología o uno pone más atención en la familia de dónde procede su reata?

Primero me fijo en las hechuras y veo el tipo de toro que puede ir a cada plaza, eso es lo principal. Pero después me baso muchísimo en la genética, es algo que me encanta, confío en ella y en las reatas y eso me hace apostar antes por los papeles que por las hechuras, aunque no siempre en esto dos y dos son cuatro, si fuese así, todas las ganaderías embestirían.

¿Atenaza lidiar en un cartel de figuras y una cita tan importante como esta de Castellón?

Es una presión totalmente diferente. Nosotros respetamos a todos los toreros, pero cuando la matan las figuras, el examen es muchísimo más fuerte. Es la bonita responsabilidad de tener una ganadería que la maten las figuras.

Siendo usted matador de toros, sabrá torear muy bien los miedos y esa responsabilidad.

Si le digo la verdad, le confieso que nunca he pasado tanto miedo en una plaza de toros como ahora. Eso se lo aseguro yo, los días previos lo pasó fatal con unas sensaciones que no se las deseo a nadie. Me cambia mucho el carácter. Se vive todo con mucha intensidad, los triunfos se saborean poco y los fracasos se sufren mucho. La incertidumbre es lo que peor llevo y ser ganadero es una incertidumbre constante. Los triunfos se disfrutan en el viaje de vuelta a casa el mismo día de la corrida, porque al día siguiente es vuelta a empezar de cero. Así es la dura vida de los ganaderos, pero es la realidad y lo que hace bonita esta profesión.

Al menos le dará seguridad que la suya sea sino la más, una de las más importantes del momento.

Está pasando un buen momento a día de hoy, de momento estamos muy contentos con los resultados obtenidos en la plaza. La corrida de toros de Córdoba fue extraordinaria y embistió prácticamente entera, con lo difícil que es que una corrida de toros embista en una plaza de primera. En Sevilla Morante de la Puebla hizo una faena para el recuerdo… Quedan de seis a siete corridas por lidiar y la preocupación siempre está presente.

Su madre, Conchita Hernández, es la propietaria de esta ganadería que lleva usted junto a su hermano Dodi. ¿Cuál su objetivo ahora mismo como ganaderos?

Nos hemos encontrado una ganadería que está arriba y hacemos todo lo posible por mantenerla ahí, incluso por ascenderla todavía más. Nuestro abuelo siempre decía que quería una ganadería para figuras y si no, no era ganadero. Nosotros vamos a intentar seguir dándole el gusto a mi abuelo y mantenernos ahí arriba.