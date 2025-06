Un pueblo de Castellón reivindica la literatura como acto de resistencia rural: ¿Sabes cuál es?

El año pasado, Luna Miguel, Ernesto Castro, Bárbara Blasco y Fernanda García Lao, entre otros autores y autoras de renombre, se daban cita a 1.125 metros de altitud, en un pueblo de la localidad de Els Ports, para celebrar algo tan sorprendente como necesario: la libertad creativa.

No suele ser habitual que entre bancales de piedra seca y una memoria que aún huele a humo de chimenea, la literatura se escuche más clara. Pero tras vivir una experiencia tan enriquecedora como la que proporcionó esa cita literaria bautizada como el Festival Los Libros Incorrectos, no era de extrañar que se quisiera profundizar aún más en la idea que se desprendía de ella, es decir, en buscar y meditar acerca de los límites que existen —o que nos autoimponemos y nos imponen— en la creación literaria y sobre cómo lo social afecta a la literatura.

Quizá por todo ello vuelva este mes de junio —con otro nombre pero con la misma mirada— este festival que el año pasado agitó Els Ports con esa etiqueta de «incorrecto». Ahora se llama Festival Literario Existe: entre lo rural y lo urbano, y de nuevo lo organiza Selecta de Escritura con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Vilafranca. A pesar de ese cambio de nombre, la pregunta que lanza la cita sigue latiendo igual: ¿desde dónde escribimos?, ¿a quién le hablamos?

Entre bancales de piedra y un pasado medieval, esta localidad de Els Ports encierra más de un misterio. / MEDITERRÁNEO

Jesús Carrasco, Almudena Sánchez o Paco Cerdà, entre los autores invitados

La edición de este 2025 reúne durante tres días, del 20 al 22 de junio, a un puñado de voces reconocidas y necesarias. Jesús Carrasco, autor de Intemperie (Seix Barral), protagoniza la charla central del viernes día 20 y será también hilo conductor del cinefórum nocturno que proyectará la adaptación cinematográfica de su novela. Esa misma jornada se abre con una mesa redonda sobre los cruces y tensiones entre ciudad y campo, con la participación de Felip Bens, Puri Mascarell, Bárbara Blasco y Kike Parra.

Literatura viva en cada rincón: talleres, recitales, concursos

El sábado arrancará con un taller en plena naturaleza de la mano del agitador cultural y escritor Javier López Menacho, y continuará con el recital conjunto de Almudena Sánchez (autora de obras como La acústica de los iglús, Fármaco o la más reciente Gramática de mi madre) y Andrés García Cerdán, dos escritores que manejan la fragilidad y la intensidad como quien afila una navaja. En la Casa Social se sucederán presentaciones como la de Presentes (Alfaguara), con Paco Cerdà y Felip Bens, o La sed, de Virginia Mendoza, mientras la Biblioteca acoge un concurso de relato exprés y la entrega de premios del certamen Una fotografía, un record.

La jornada cerrará con el recital de Elsa Moreno en la Sala Carles Pons, confirmando que la poesía tiene su sitio también cuando el sol cae entre las montañas.

Domingo de personajes femeninos y territorio

El domingo 22, último día del festival, se propondrá un taller literario compartido por García Cerdán y Almudena Sánchez, y una charla sobre el universo femenino y el peso del contexto a través de Casada i callada, de Emma Zafón, junto a Bárbara Blasco.

La clausura será a las 13.30 horas, aunque en realidad, lo que se cierre será el paréntesis de un fin de semana de resistencia tranquila, donde la literatura vuelve a hacerse cuerpo y conversación.

Un festival que crece sin perder raíz

Con un cambio de nombre pero no de espíritu, el Festival Literario de Vilafranca crece como crecen las cosas que no se olvidan de dónde vienen. ‘Existe’ no es solo una afirmación, es también una invitación a estar, a leer, a mirar el mundo desde otro lugar. Un lugar con eco a piedra antigua, donde la cultura no es evento, sino gesto.