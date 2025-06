Cúpules Blaves: la Diputació de Castelló ompli les esglésies ceràmiques de música barroca

La Diputació de Castelló torna a apostar per la combinació entre música barroca i arquitectura ceràmica amb una nova edició del cicle Cúpules Blaves. Del 21 de juny al 28 de setembre, huit municipis de la província acolliran concerts en esglésies amb cúpules blaves, un símbol identitari del patrimoni valencià. Este projecte, que posa el focus en el diàleg entre art, territori i història, recorrerà totes les comarques castellonenques amb una proposta musical de primer nivell.

Segons el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, amb este cicle es pretén «revaloritzar un element arquitectònic tan nostre com és la cúpula blava, que evoca la volta celeste i que sovint alberga pintures relacionades amb la divinitat». Amb esta línia de treball, la Diputació consolida la seua estratègia de descentralització cultural, apropant iniciatives de qualitat als pobles i activant alhora el turisme musical rural.

L’Estança Harmònica: fidelitat al so dels segles XVII i XVIII

Els concerts estaran protagonitzats per L’Estança Harmònica, una formació vocal i instrumental especialitzada en la interpretació històrica del repertori barroc i primer classicista. Fundat el 2007, este conjunt destaca per l'ús d’instruments d’època i per una acurada investigació dels criteris d’estil propis dels segles XVII i XVIII. Cada actuació començarà amb una breu introducció sobre el programa, els compositors i els instruments, pensada per ajudar el públic a gaudir més profundament de l’experiència sonora.

A més, en finalitzar cada concert, els assistents podran acostar-se als músics per fer preguntes i observar de prop els instruments originals, completant així una vivència pedagògica i emocional al voltant de la música barroca.

Huit pobles amb cúpula blava, huit escenaris per al so del passat

El calendari del cicle inclou vuit concerts repartits per tot el territori:

Cada poble ha sigut escollit per conservar una església amb cúpula ceràmica blava, element icònic de l’arquitectura religiosa valenciana i testimoni viu de la tradició ceramista de Castelló.

Música barroca a Castelló: una experiència cultural única

Amb Cúpules Blaves, la música antiga esdevé un mitjà per redescobrir espais del patrimoni local, connectant el passat amb sensibilitats contemporànies. L’elecció d’esglésies amb acústica natural afavoreix una escolta íntima i evocadora, allunyada dels grans auditoris. Esta proposta contribueix no sols a la difusió de la música barroca a Castelló, sinó també a enfortir el teixit cultural de proximitat i a crear itineraris que enllacen cultura, identitat i paisatge.

En un context en què la cultura busca reinventar-se per arribar a més públics, Cúpules Blaves demostra que la qualitat artística i la recuperació del patrimoni poden anar de la mà. Una oportunitat per viure la música barroca en escenaris únics, des de les altures simbòliques de les cúpules blaves que coronen el nostre territori.