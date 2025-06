Paula Escrig Peris, poeta: «No me puedo imaginar la poesía sin leerla, sin dialogarla»

La poesía, ese eco íntimo que resuena en el alma, a menudo surge de los rincones más inesperados de la existencia. En esta entrevista, nos adentramos en el universo de Paula Escrig Peris, una voz emergente que, desde la espontaneidad de la lectura infantil con Gloria Fuertes hasta la madurez de una crisis existencial, ha encontrado en el verso su refugio y su trinchera.

Escrig Peris nos desvela cómo la validación de sus amigas y el reconocimiento del sector literario fueron hitos decisivos en su camino, un viaje que la llevó a la publicación de su aclamado Debajo del lenguaje solo hay niñas llorando (Hiperión), VI Premio de Poesía joven Tino Barriuso.

Más allá de la solemnidad impuesta, Paula nos invita a explorar una poesía donde el humor y la ironía conviven con la reflexión generacional y el compromiso social, demostrando que el arte puede ser tanto un espacio de descanso y juego como una herramienta para afrontar las complejidades del mundo material y político que nos rodea.

¿Cómo llegas a la escritura poética?

Llego a través de la lectura, sobre todo. En mi infancia, principalmente por mi madre, quien me leía muchos cuentos de Gloria Fuertes cuando era pequeña. Creo que a partir de ahí empecé a conectar mucho con la fantasía. Después, siempre me ha gustado leer cualquier formato, me resultaba adecuado. Cuando comencé la carrera universitaria, descubrí a las autoras que realmente me marcaron. Supongo que un poco me viene de ahí, de identificarme con lo que estaba leyendo y de darme cuenta de que yo también podía utilizar esos lenguajes para mí misma, apropiándome de ellos.

La poeta alcorina Paula Escrig Peris brinda un poemario generacional que ha conquistado a la crítica nacional. / Gabriel Utiel

¿Y cuándo empezaste a pensar que ibas en serio con la poesía? Porque una cosa es ser lectora de poesía, que te guste, pero otra muy diferente es decidir dedicarse a ella, querer ser poeta, ¿no?

Yo creo que hay dos sucesos clave en esta historia. Los primeros son mis amigas: poder escribir, leerles a ellas y que me digan: «Oye, Paula, esto es bueno, esto nos gusta, es muy bonito, tiene fuerza». Y por otro lado, está la validación del sector literario: el momento en el que mando algunos poemas y diferentes revistas literarias me los publican. Ahí recibes cierta validación que por otras vías no puedes obtener y se confirma el hecho. Pero, sobre todo, te diría que son mis amigas, su apoyo. Cuando más me sentí capaz de escribir y más poeta me siento es cuando leo mis textos a mis amigas y ellas me dan su opinión, ya sea diciéndome que siga por ahí o que algo no les gusta.

Mandas tu primer libro de poesía a un certamen reconocido, lo ganas y una editorial como Hiperión lo publica. No sé cómo procesas todo esto, el hecho de que tu ópera prima obtenga esos halagos y esa validación de la que hablabas por parte del sector, que constata de alguna manera que sí, que eres una poeta, y una poeta a tener en cuenta.

Lo procesé un poco rápido. No me esperaba ganar el premio, para nada, si bien una parte de mí confiaba en ello. Es que soy una persona esperanzada, así en general —se ríe—, y confié en las posibilidades que tenía. Sí te diré que cuando me dijeron que había ganado el premio fue toda una sorpresa, más teniendo en cuenta que en ese momento de mi vida estaba bastante desvinculada del mundo cultural, con un trabajo muy precario, agobiada con la vida. Así, el anuncio del premio fue como un regalo increíble. Después de eso, todo ocurrió muy rápido: correcciones, preparar la ilustración de la portada…

Diría que he asimilado todo más con el paso del tiempo, no tanto en ese momento. Ahora ya lo tengo más asentado y también he podido distanciarme un poco del libro y volverme a reconocer en él. Creo que, desde mi pequeña experiencia, cuando publicas algo te alejas un poco, te distancias de esa obra y luego vuelves a reconectar con ella, que es lo que me está ocurriendo a mí ahora, desde hace unos meses, en los que revisito el libro y me digo: «Ah, fíjate, esto soy yo».

«La poesía me permite un lugar de descanso, de proyección, de fantasear y de jugar»

¿Cómo nació Debajo del lenguaje solo hay niñas llorando? ¿Qué momentos, obsesiones o emociones pusieron en marcha ese libro? ¿Sientes que es un poemario concebido como una unidad o fue más bien una escritura por acumulación?

Diría que la escritura de los propios poemas dio como resultado el libro. Sí que es cierto que hace un par de años o tres, incluso cuatro, estaba escribiendo muchísimo. Tenía una producción muy larga pero muy secreta; me la quedaba para mí. Entonces, justo a raíz de empezar a publicar en algunas revistas, me di cuenta de que esos poemas tenían un sentido literario y también percibí que había un hilo narrativo en lo que escribo. Mis vivencias y mi sensibilidad me llevan a escribir desde un lugar muy concreto, y esos poemas se podían unir o los podía justificar de alguna forma.

El paso siguiente fue mirar las convocatorias de premios y decirme a mí misma: «Tengo que hacer algo con todo esto». Era como un impulso vital el hecho de juntar todos esos poemas. Los fui ordenando y sí que pensé que quería que todos tuvieran una estructura clara: primera parte y segunda parte, un orden lógico y temporal de progresión. Algunos poemas los modifiqué para que tuvieran un mayor sentido dentro de la obra, otros poemas los escribí nuevos para el poemario… Y de ahí, de repente, se formó esta unidad temática que es el libro.

Esa unidad temática en la que expresas la entrada en la vida adulta desde la perspectiva de una niña que se siente y se transforma, con sus complejidades.

Es un proceso en el que todavía estoy inmersa y en el que, creo, están la mayoría de personas de mi generación. Muchos días me levanto y me pregunto: «¿Seré ya mayor? ¿Qué es ser mayor? ¿Dónde están las fronteras entre lo infantil y lo adulto?». Me aburren esas fronteras, porque no creo que sean prácticas en la vida emocional. Sí lo son en la vida del capital, de la producción; pero no me interesa pensarme desde ahí, me parece estúpido.

El poemario nace, en realidad, a partir de esta crisis existencial y vital, cuando esta se hace mucho más palpable. Acabas la carrera, de repente te encuentras con un mundo laboral que puede ser muy hostil, unas expectativas ingenuas e infantiles (y no por ello negativas o tristes) que de pronto se caen… Y, en general, un contexto sociopolítico que a veces te hace replantearte qué es lo que quieres y si lo puedes hacer, y con qué herramientas vas a trabajar. Así que este poemario nace un poco de eso, de esa situación de vacío, de decir: «Vale, aquí me puedo aferrar para seguir adelante, incluso si tengo que renunciar a mi niña para ello».

'Debajo del lenguaje solo hay niñas llorando' Autora: Paula Escrig Peris Editorial: Hiperión 62 páginas; 12,45 euros

Y en todo esto, en ese vacío, en esa situación de desorientación e incluso pérdida, ¿dirías que la poesía te ha rescatado para abandonar ese nihilismo, esa sensación de pesimismo imperante, te ha permitido desmarcarte?

Diría que sí en un plano espiritual. En un plano material, evidentemente que no, porque al final la poesía requiere tiempo, y si estás en un momento en el que no dispones de ese tiempo porque tienes que trabajar o tienes que cuidar, no puedes. Entonces, espiritualmente sí, la poesía «me salva», así entre comillas, porque me permite un lugar de descanso, de proyección, de fantasear y de jugar, pero no sé si le otorgaría tanto poder a la poesía. Es importantísima para mi vida, y es algo con lo que disfruto y donde me resguardo, pero materialmente hacen falta otras cosas.

Mencionabas al principio a Gloria Fuertes y esas lecturas que, de algún modo, pusieron esa semilla poética en ti. ¿Cuáles dirías que son tus mayores influencias ahora mismo?

Aquí se nos abre un abanico gigantesco de posibilidades. No obstante, mi santísima trinidad, por decirlo de algún modo, serían: Gloria Fuertes, Berta García Faet y, en el tercer lugar, siempre hay una pequeña disputa.

«El humor está muy presente en mi vida, necesito el humor para vivir... Y luego también en mi poesía, claro.»

¿Cómo es eso? ¿Cuál es?

En cuanto a las imágenes, lo narrativo, el contraste… Bebo mucho de la literatura contemporánea latinoamericana, de autoras como Mariana Enríquez, por ejemplo. Ella es fundamental para mi universo de imágenes. Pero luego, también tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz y a Santa Teresa, que representan esta parte más espiritual, más mística, más inteligente y más ingenua al mismo tiempo, como esta tensión entre esas dos formas de hacer… Así que esa tercera punta del triángulo varía, siempre está en disputa dependiendo de cómo esté yo en cada momento. Luego también he de mencionar a Alejandra Pizarnik, que ha sido bastante decisiva, sobre todo en este poemario. Quizá en mi universo sensible podría citarte también a varios poetas sociales, a lo mejor.

Antes mencionabas esa relación, no sé si imposible, entre la poesía y el mundo materialista, capitalista. ¿Cómo encaja la escritura en tu día a día?

En verdad, la encajo como puedo por un lado y como quiero por otro. Me explico: soy consciente de que le debo dedicar unos tiempos concretos al oficio poético, a la lectura, a la escritura, porque al final las musas vienen y te poseen, pero vienen cuando quieren. Intento tener muy presente que al final esto es un oficio de alguna forma, un «trabajo», de nuevo entre comillas, al que sí que le quiero dedicar tiempo. Y luego, por otro lado, como puedo, precisamente por eso, porque hay días en los que no puedes, no tienes tiempo, no tienes fuerza, no estás inspirada, no estás conectando con algo dentro de ti que te permite escribir. Eso sí, intento dedicarle un tiempo formal de lectura sobre todo y de escritura, y luego intento adaptarme a eso según como yo esté y según las condiciones que hay a mi alrededor.

Es que, claro, sin menospreciar a otros géneros literarios, ni muchísimo menos, pero si uno se dedica a la narrativa, sí diría que existen ciertas dinámicas de trabajo más concretas que pueden ayudar. No sé si la poesía, al ser un gesto o una actitud más íntima para con uno mismo, no responde o no puede responder a esas mismas dinámicas porque hay otra serie de particularidades que la rodean y que quizá no son tan herméticas.

Yo tampoco lo tengo tan claro, en realidad. Es algo que me pregunto muchísimo, porque no quiero reducir únicamente la poesía a algo íntimo, a algo pequeño, a algo sensible. Sin embargo, al mismo tiempo, ocurre que si no estoy muy conectada conmigo, me cuesta mucho escribir. Entonces, aquí, entro en una contradicción teórica. «¿Qué pasa con la poesía?», me digo. Porque todo el mundo coincide en decir que hay algo en la poesía que tiene que estar, si bien ese "algo" es muy difícil de capturar, de explicar, de teorizar.

Entonces, sí, o sea, no me posicionaría en ninguno de los dos polos, no te diría ni 100% que es algo aséptico, técnico, cerrado, pero tampoco que es puramente sensible, emocional, íntimo, porque están las dos partes ahí. Luego también creo que la poesía se puede compartir. Para mí tiene un proceso individual y de separación con el mundo y de conexión con lo que estoy escribiendo y con las imágenes que tengo en la cabeza, pero luego también no me puedo imaginar la poesía sin leerla, sin dialogarla.

Escrig Peris durante la entrevista en la redacción de 'Mediterráneo'. / Gabriel Utiel

Quizá esa sea una losa demasiado pesada para la poesía, ¿no? Quiero decir, el hecho de verla como algo íntimo, individual.

Totalmente. Y también que la poesía no es algo solemne per se. A veces creo que todas estas miradas… como que la sacralizan demasiado, la elevan demasiado y la alejan demasiado, la deshumanizan, la descarnan.

Ahí quizá figuras como la ya citada Gloria Fuertes ejemplifican de algún modo ese acercamiento sin pudor, ese desarme de la solemnidad.

No lo había visto así, pero al final para mí fue una mujer que se lo quiso currar, se lo curró, se lo pasó bien (aunque era un poco chulita, ella)… Sí que creo que era muy consciente de lo que hacía. Era muy cercana, muy campechana, y para ella escribir era un juego, era pasárselo bien, era no acatar órdenes estilísticas ni formales de una época.

Ni del mercado, tampoco.

Efectivamente.

En tus poemas está presente el humor, cierta ironía, algo que no suele asimilarse a la poesía, que casi siempre se ve como algo serio o demasiado importante como para permitirse el lujo de reírse con ella.

Así es. Es que me da tanta pereza que tenga que ser algo oscuro, algo triste o doloroso para que sea «real»… El humor está muy presente en mi vida, necesito el humor para vivir, me lo paso muy bien y me divierto mucho con mis amigas siempre, y luego también en mi poesía, claro. Creo que ahí, evidentemente, está nuevamente la presencia de Gloria Fuertes, pero está un poco el juego este barroco de las apariencias, de las ironías, de utilizar el humor como una herramienta de inteligencia. Al final, los clásicos te enseñan mucha retórica, y yo siento que bebo también mucho de ahí, con el humor. Y luego, como te decía, porque soy así, no podría no ser divertida, aunque igual esto suene demasiado soberbio por mi parte, pero me considero divertida. Y también porque el dolor y la herida necesitan un contrapunto en el poemario, como que se ve muchísimo eso. Entonces, ahí era como perfecto ese tándem, porque se complementan muy bien, y da unos giros que son bastante graciosos.

La gran acogida del poemario, y el hecho de que haya una recepción crítica más que positiva, con textos como el de Vicente Luis Mora que te sitúan ya dentro de una sensibilidad generacional, ¿te puede pesar de cara a futuros proyectos, o no te lo has llegado a plantear siquiera?

No me lo he planteado, pero ahora que lo estoy haciendo, creo que no me pesa, al contrario. Es algo muy fuerte y poderoso, y estoy muy agradecida de que se me lea desde diferentes puntos. Que se comente algo que yo haya hecho me parece un regalo, como la cita de Vicente Luis Mora, o un simple mensaje que me dejen en Instagram. Es algo absolutamente increíble porque es tan sorpresivo que no me lo espero. Es muy positivo y creo que de cara al futuro es algo que puede beneficiarte de alguna forma, que esté ese reconocimiento ahí fuera te reconforta, te da seguridad.

«Tengo clara la línea que quiero seguir, que no es otra que la de una poesía comprometida y generacional [...]. Escribir, escribo desde ahí, y sé que voy a continuar escribiendo desde ahí. Si no escribiera desde ahí me preocuparía»

Si bien la clave, imagino, es seguir siendo fiel a una misma.

Supongo que sí, y en mi caso, tenerlo claro. Tener claro lo que me gusta, y cuál es el lugar hacia el que quiero ir. Pero sí, ser fiel a mí misma es fundamental.

Y ese lugar, ese camino, obviamente lo estás explorando.

Así es. Si el origen del libro era esa crisis existencial, ahora siento que viene otra crisis que tiene que ver con la realidad que nos rodea, en cómo nos estamos adaptando a ella constantemente. Sí creo que debe haber esos momentos de oscuridad o de crisis para poder recolocarnos ante eso. No estoy diciendo que necesitemos el dolor, o que la vida esté anclada en el dolor, pero sí que hay subidas y bajadas en la vida, y sí creo que estamos ahora en un momento sociopolítico muy peligroso, donde imaginar y donde escribir y ocupar espacio público sí que tiene un peso, porque representas cosas.

Entonces, sí tengo clara la línea que quiero seguir, que no es otra que la de una poesía comprometida y generacional. Al final, yo puedo hablar desde mi situación, desde mis privilegios y desde mis carencias, y sin duda, de lo que yo puedo hablar es generacional porque comparto vida con otras personas y estamos en esa misma situación de precariedad laboral, de estar rodeadas de violencia y fascismo, de muchos peligros. Escribir, escribo desde ahí, y sé que voy a continuar escribiendo desde ahí. Si no escribiera desde ahí me preocuparía.