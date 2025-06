20 anys del MucBe: el museu de Benicarló es transforma en un escenari viu

Fa vint anys, un antic convent es transformava en un espai viu dedicat a la cultura. Hui, aquell edifici emblemàtic al cor de Benicarló és un dels grans referents del patrimoni i la creació contemporània al nord de Castelló. El Museu de la Ciutat de Benicarló (MucBe) fa vint anys d’història i ho celebra, del 21 al 28 de juny, amb una intensa programació per a tots els públics.

Una programació per a totes les edats: dansa, música, teatre i patrimoni

La setmana d’aniversari arrancà ahir amb l’espectacle de carrer Eco21, de la companyia Scuraplats, que es representarà als Jardins del MucBe. Hui diumenge 22, la Capella del museu acollirà el concert del grup vocal femení de l’Escola Clara Ruiz, tancant el curs amb sensibilitat musical i talent local.

El dimecres 25 de juny arribarà un dels plats forts de la programació: una visita teatralitzada amb el títol El convent de Sant Francesc, una aventura de segles, pensada per a redescobrir el passat del MucBe en clau lúdica i familiar.

El Convent de Sant Francesc es va transfomar per a convertir-se en un centre cultural actiu. / MEDITERRÁNEO

Exposicions destacades i diàleg amb la creació contemporània

L’art visual també tindrà un paper protagonista durant la celebració. El dijous 26 de juny s’inaugura Tots els colors de la llum, exposició de Mercè Humedas, guanyadora de la Biennal de Pintura Ciutat de Benicarló. El divendres 27 obrirà les portes Vestits de benicarlanda, una mostra sobre la indumentària tradicional que connecta amb la memòria local, i que culminarà amb l’actuació de fi de curs del Ballet Lupe als Jardins del museu.

El Puig de la Nau i la Carta Pobla: arrels i futur en clau educativa

El dissabte 28 de juny, últim dia del programa, començarà amb una jornada de portes obertes al poblat iber del Puig de la Nau, un dels espais arqueològics més rellevants de la comarca. A continuació, se celebrarà el taller familiar La nostra Carta Pobla, on grans i menuts podran jugar i aprendre sobre els orígens de Benicarló.

La setmana tancarà amb un concert infantil a càrrec de l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, una cloenda festiva i participativa que resumeix l’esperit del MucBe.

Vint anys de cultura, comunitat i compromís

Inaugurat el 2005, el MucBe s’ha consolidat com un espai de diàleg entre art, patrimoni i ciutadania. Amb més de 200 exposicions i activitats al llarg de dues dècades, el museu ha sabut combinar programació artística de qualitat amb una clara vocació pedagògica i arrelada al territori.

Segons la regidora de Cultura, María Teresa Pellicer, «el museu no ha parat mai de reinventar-se per connectar amb tots els públics», i ha destacat «la capacitat del MucBe per combinar qualitat artística i participació ciutadana». Per a Pellicer, el 20è aniversari «reflecteix l’esperit viu i en constant evolució que defineix aquest espai des del primer dia».

Un punt de trobada cultural a Benicarló

El 20è aniversari del MucBe no és només una efemèride, sinó una aposta per continuar creixent com a motor cultural de Benicarló i referent al nord de Castelló. Una celebració que posa en valor el paper del museu com a espai d’expressió, memòria i futur compartit.