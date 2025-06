33 curts per descobrir: El IV Festival Internacional de Cinema de Vilafamés arranca ja

El setè art torna a brillar a Vilafamés amb la quarta edició del Festival Internacional de Cinema (FIV), que arranca aquest dilluns 23 de juny amb la projecció dels primers set curtmetratges en la Plaça la Font. En total, es podran veure 33 curts seleccionats entre més de 1.200 propostes rebudes, un rècord que consolida el FIV com una cita ineludible del panorama audiovisual valencià.

Projeccions cada nit i accés gratuït

Les projeccions tindran lloc de dilluns a divendres, del 23 al 27 de juny a les 22.00 hores, amb accés lliure i gratuït per al públic. Cinc nits de cinema a l’aire lliure amb comèdies, drames, relats de superació i tragèdies emocionals que traslladaran el millor del curtmetratge contemporani al cor del poble.

El Festival de Cinema de Vilafamés ofereix cinc nits de cinema a l’aire lliure. / MEDITERRÁNEO

Ana Wagener, premi Magnanimvs 2025

El festival culminarà el dissabte 28 de juny a les 22.30 h amb la gala final, on es lliurarà el Premi Magnanimvs a Ana Wagener, una de les actrius més destacades del cinema espanyol. Se suma així a una llista de reconegudes artistes homenatjades en edicions anteriors, com Rosario Pardo, Luisa Gavasa o Míriam Díaz-Aroca.

Ana Wagener serà reconeguda enguany amb el guardó del certamen cinematogràfic de Vilafamés. / MEDITERRÁNEO

Repartiment estel·lar i categories ampliades

Els 33 curtmetratges seleccionats compten amb intèrprets de renom com Carlos Sobera, Tristán Ulloa, Ramón Barea, Fernando Colomo, María Galiana o José Corbacho, entre molts altres. A més, enguany el FIV amplia les seues categories premiades: es reconeixeran la millor direcció, guió, interpretacions, curt nacional i internacional, i s’atorgaran premis especials, com el Premi del Públic i el Premi contra la violència masclista, impulsat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament.

Suport local i projecció nacional

El FIV compta amb el suport de l’Ajuntament de Vilafamés, a través de les regidories de Turisme i Igualtat, i amb la col·laboració del MACVAC i d’un ampli teixit empresarial local: Colorobbia, Caixa Rural, Bodegas Magnanimvs, New Tiles, Globe Energy, FACSA, Oleícola del Penyagolosa, entre altres.

Amb el seu creixement any rere any —966 curts rebuts en 2022, 1.170 en 2024 i més de 1.200 en 2025— el Festival Internacional de Cinema de Vilafamés es consolida com una cita imprescindible per als amants del cinema de qualitat, fet a escala humana però amb vocació global.