El Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola celebra 30 anys d’història: Coneix tota la programació

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola celebra enguany el seu 30é aniversari amb una edició especial que tindrà lloc del 24 de juliol al 3 d’agost, i que oferirà un total de nou concerts, dues exposicions, una proposta familiar i el tradicional piromusical a la platja. Un esdeveniment consolidat com a referent europeu en el seu àmbit, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Peñíscola, i que es desenvoluparà en escenaris emblemàtics com el Castell del Papa Luna, la Casa de l’Aigua o el Palau de Congressos.

L’acte de presentació de l’edició ha tingut lloc al mateix castell, i ha comptat amb la presència del director general de Cultura, Miquel Nadal; la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, Beatriz Traver; la regidora de Cultura de Peníscola, Lidia Herrero, i el diputat de Cultura, Alejandro Clausell, a més del programador del festival, Leonardo Marqués. Com a avanç de la programació, el quartet vocal del Cor del XXX Aniversari ha oferit una actuació especial.

Durant l’acte, Miquel Nadal ha destacat la trajectòria exemplar del festival, subratllant que «pocs festivals poden dir que arriben a tres dècades amb tan bon estat de salut». A més, assegura que «el festival s’ha convertit en una cita clau del calendari musical europeu i la programació d’enguany és una celebració magnífica d’aquest aniversari».

Miquel Nadal, Beatriz Traver, Alejandro Clausell, Lidia Herrero i Leonardo Marqués durant la presentació. / MEDITERRÁNEO

Una de les principals novetats d’aquesta edició és la inclusió del festival dins del projecte d’investigació Espais, gèneres i públics de la música, impulsat per la Universitat Nebrija, el ICCMU, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Politècnica de Madrid. Així, Peñíscola es convertirà en laboratori per a l’estudi del comportament del públic i de la música antiga com a motor de desenvolupament cultural i turístic.

Nou concerts imprescindibles

1. Collegium Instrumentale + Cor XXX Aniversari (24 jul.)

Bach i Vivaldi sota la direcció de Josep Vicent Balaguer.

2. Voces8 Scholar Ensemble (26 jul.)

Homenatge a Palestrina en el seu 500é aniversari.

3. Capella de Ministrers (27 jul.)

Recreació del Codex Buranus —font dels famosos Carmina Burana.

4. Accademia del Piacere (28 jul.)

Spain on fire: passions divines i humanes del barroc espanyol.

5. A nocte temporis (29 jul.)

Aires i brunettes: de la balada al cantar de taverna.

6. Mediterrània Consort (30 jul.)

La mirada de Partènope: música espanyola i napolitana (300 anys de Scarlatti).

7. La Dispersione (31 jul.)

Sorge infausta una procella: obres de Händel i Vivaldi.

8. Harmonia del Parnàs (1 ag.)

De aquel inmenso mar: mestissatge musical ultramarí.

9. Ensemble Contratemps + Quim Moya (2 ag.)

Activitats familiars i exposicions gratuïtes

Concert-taller «L’àvia Vihuela» (29 i 30 jul., Casa de l’Aigua).

(29 i 30 jul., Casa de l’Aigua). Exposició «Els àngels músics» : reproduccions d’instruments medievals (Castell).

: reproduccions d’instruments medievals (Castell). Exposició «La imatge del festival: 30 anys de cartells» (Palau de Congressos).

(Entrada lliure; invitacions una hora abans al recinte.)

Piromusical i entrades

La cloenda d’aquesta edició tan especial arribarà la nit del diumenge 3 d’agost amb l’espectacle piromusical XXX Aniversari Barroc, a càrrec de Pirotècnia Tomàs de Benicarló, que tindrà lloc a la platja nord a les 00.00 hores.

Les entrades per als concerts es poden adquirir per 15 euros a través del web oficial del festival. També es posen a la venda abonaments de nou concerts per 90 euros i de cinc per 60 euros.