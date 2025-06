Orishas aúpa la 30ª edición del Rototom de Benicàssim: son y hip hop cubano para un festival de raíz caribeña en pleno Mediterráneo

El hip hop cubano de Orishas pone la guinda al cartel de las 30 ediciones del festival internacional reggae Rototom Sunsplash de Benicàssim, que se celebrará del 16 al 23 de agosto, y que integran más de 200 shows en sus siete escenarios.

La banda actuará sobre el Main Stage en la penúltima jornada del festival, el viernes 22 de agosto, uniéndose a una puesta en escena artística que transitará del reggae al dancehall, el dub, ska, jungle, afrobeats o la cumbia junto a cabezas de cartel como Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Tarrus Riley, Steel Pulse, Misty in Roots, The Wailers, Morgan Heritage, Third World, Julian Marley, Ky-Mani Marley, Marcia Griffiths, Koffee o Spice.

Su anuncio representa un nuevo, y último, as artístico bajo la manga para enriquecer este aniversario arropado por el lema Celebrating Life y para reforzar las raíces caribeñas que envuelven al macro evento de música jamaicana.

El Rototom de Benicàssim promete un año más intensas jornadas de música en directo. / Luca d'Agostino

Realidad cubana y cultura afrolatina

Tras revolucionar la escena internacional con discos como A lo cubano o Emigrante, llevando la realidad cubana y la cultura afrolatina al centro del panorama musical global, Orishas, multipremiada en los Grammy Latinos y con varias nominaciones a los Grammy, compartirá con el público su inconfundible mezcla de rap, son, ritmos afrocubanos y letras cargadas de contenido social proyectadas desde el mismo corazón de La Habana.

Su parada en Benicàssim representa toda una celebración de la diversidad cultural que hace del Rototom Sunsplash un punto de encuentro único en Europa y su apuesta por sonidos que conectan, transfronterizos e intergeneracionales, como el festival en sí mismo.

Rototom Sunsplash aspira a consolidarse como experiencia colectiva en las ocho jornadas de esta edición especial —dos más que el verano pasado, que lo convierten en el de mayor duración de su género en el mundo—. «Es capaz de atraer a público de cualquier edad y cultura a través de una programación abierta, y tan nocturna como diurna», indican desde la organización.

Áreas temáticas para público de cualquier edad

Así, el recinto de conciertos volverá a convertirse en un hervidero de actividad desde primera hora de la tarde de la mano de las diferentes áreas temáticas que recorren sus 100.000 metros cuadrados. Desde las destinadas al público más joven: Magicomundo —emplazada en una zona de pinar con juegos libres y actividades para niños—; Teen Yard —con áreas de cultura y deportes urbanos para adolescentes— o Rototom Circus; al esperado Discovery Lab, el área para acercarse a la ciencia a través de divertidas sesiones y que confirma su presencia por segundo año consecutivo de la mano del prestigioso centro de investigación europeo CERN y junto a científicos reconocidos cuyo nombre se conocerá en los próximos días.

El Mercado Artesano acercará decenas de talleres diarios, como alfarería, madera o ilustración. Social Art Gallery mostrará al público, al aire libre, el arte creado en directo durante el festival por los 15 artistas seleccionados en esta edición, mientras en el mercadillo confluirán múltiples propuestas de autor, y hasta estudios de tatuajes sobre ruedas, en su casi medio centenar de puestos. La zona gastronómica reunirá este verano una treintena de platos planetarios, de Jamaica a Etiopía.

Las familias pueden disfrutar de todo lo necesario en la zona de acampada del festival internacional de reggae. / Luca Valenta

Pachamama, el espacio dedicado al bienestar personal, desplegará su agenda de talleres de yoga, meditación y agroecología; y Jamkunda, en torno a la cultura africana, acogerá multitudinarias sesiones de baile afromoderno como antesala a los shows de su propio escenario.

Completan esta oferta la Reggae University, con proyecciones y charlas diarias para ahondar en la cultura jamaicana, y el Foro Social, que vuelve a emplazarse en el Teatro Municipal de Benicàssim, con acceso gratuito, y que en breve dará a conocer su programación.

Más árboles y agua gratuita en la acampada

La acampada anexa al recinto de conciertos amplía su zona de arbolado e incorporará como novedad este año el suministro gratuito de agua filtrada a través de varios puntos.

El camping se extiende a lo largo de 200.000 metros cuadrados con capacidad para alojar a más de 10.000 personas y dispone de todos los servicios, desde aseos y duchas a cocinas comunitarias, supermercado, dos cafeterías y restaurantes, parafarmacia, puntos de recarga móvil y consignas.

Noticias relacionadas El Rototom de Benicàssim cierra el cartel de su 30ª edición con un potente trío jamaicano femenino

Más de dos hectáreas de la acampada están reservadas para familias que viajan con niños, con parcelas más amplias, sombreadas y protegidas del ruido.