'Yoroi': la pintura armada del artista castellonense Joël Mestre

En el corazón de Russafa, donde las galerías pelean por dejar huella entre el bullicio amable de las cafeterías y los comercios vintage, Joël Mestre ha decidido atrincherarse en lo más paradójico: la pintura como armadura y herida. Su nueva exposición, Yoroi, no es solo una muestra de cuadros, sino una especie de manifiesto silencioso sobre lo que significa pintar en el presente: crear, proteger, ofrecer.

Mestre —que lleva décadas practicando un arte que combina precisión formal y reflexión intelectual— despliega en esta muestra una pequeña constelación de obras que orbitan alrededor de una idea: la del marco como estructura, escudo y prótesis conceptual. Y es que, como subraya el crítico y comisario Álvaro de los Ángeles en el texto que acompaña la exposición, Yoroi «reúne cinco modelos diferentes de marcos para cuadros de idénticas dimensiones —algunos de los cuales se extienden más allá de sus bordes sobre las paredes blancas del espacio—», haciendo que el marco deje de ser simple límite visual para convertirse en parte activa del significado.

Pintar como proteger

El título de la exposición no es gratuito. Yoroi es el nombre que recibían las armaduras de los samuráis, diseñadas no solo para resistir ataques, sino para contener, en su interior, objetos de valor íntimo. Ese gesto —el de custodiar con belleza algo invisible— recorre toda la muestra. En la pintura que da nombre a la exposición, una figura abstracta construida con tela a rayas azules y blancas (motivo recurrente en la obra) se alza como si fuera un tótem doméstico. El marco lobulado que la rodea —ebonizado, casi barroco— se desborda hacia la pared, creando una segunda silueta. Esta expansión, según De los Ángeles, es «una especie de segundo marco biomórfico» que Mestre utiliza de forma recurrente, «añadiendo otro elemento a considerar en la interpretación de las pinturas en relación con sus partes».

Una de las imágenes de la sala Tuesday to Friday con la obra de Mestre. / Dibudibus Photography

Aquí, cada pintura se convierte en un contenedor —«algo que resguarda lo representado en el lienzo, algo que no sólo lo protege o enmarca, sino que busca contener también una porción del propio mundo del artista»—, una suerte de relicario contemporáneo que no teme ser formalmente complejo para comunicar algo emocionalmente simple: la necesidad de preservar lo esencial.

Pinturas que se escuchan

En esta exposición, incluso los objetos más silenciosos —un perro de porcelana, un joyero cerrado, un ojo de cerradura rodeado de tela— parecen hablarnos desde el otro lado. En Consultando el Viento y Consultando la Luna, dos cuadros que funcionan como díptico disonante, Mestre utiliza marcos tipo tabernáculo que convierten las pinturas en pequeñas arquitecturas devocionales. Pero en lugar de santos o vírgenes, nos ofrecen a un can de mirada perdida, como si esperara algo que no llega. No es ironía, es misterio.

De nuevo, De los Ángeles propone una lectura sugerente: en la obra lunar, «en realidad no vemos la Luna, pero intuimos que podría estar al final de este supuesto tubo, este aparente telescopio». Una imagen bella que reafirma el carácter metafórico de estas construcciones visuales.

La tensión como forma

En otras obras como Nodo o A Pierre Bézier, el artista juega con las ideas de suspensión y vibración. Las curvas que salen del lienzo, los cables que sostienen formas flotantes, las telas tensadas como si fueran piel o membrana... todo remite a una búsqueda de equilibrio. Mestre se interesa, como apunta el texto curatorial, por el «movimiento equilibrado entre fuerzas centrípetas y centrífugas», que acaba por traducirse en una poética visual sutil, casi meditativa.

Una de las piezas de la exposición 'Yoroi' de Joël Mestre. / Tuesday to Friday

Un objetivo íntimo y universal

La exposición, en última instancia, no busca complacer ni ilustrar. Busca crear una zona de contacto: entre el artista y el espectador, entre el pasado del arte y su presente incierto, entre la imagen y aquello que no puede decirse con palabras. Joël Mestre no pinta el mundo. Pinta fragmentos —objetos, figuras, contornos— que lo evocan, que lo invocan. Y al hacerlo, nos invita a detenernos, a observar no solo lo que está dentro del marco, sino también lo que queda fuera. Eso que, como la luna en su díptico, intuimos aunque no veamos.

En Yoroi, la pintura no se rinde ante lo conceptual ni se entrega al artificio. Se arma —como el samurái del título— para resistir con belleza y rigor. Para seguir diciendo, con cada pincelada y cada marco, que ver es también recordar.