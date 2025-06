De l'Alcora a las Noches del Botánico: Nadia Sheikh telonea a Texas

La cantante y compositora Nadia Sheikh lo ha vuelto a hacer. Un año después de su debut en el ciclo Noches del Botánico de Madrid, la artista alcorina volverá al Real Jardín Botánico Alfonso XIII este 30 de junio. Esta vez lo hará en un escenario aún mayor: será la encargada de abrir el concierto de la mítica banda escocesa Texas, en una de las veladas más esperadas de la edición 2025.

El regreso de Sheikh al prestigioso festival —por el que este año pasarán nombres como Van Morrison, Roxette o Herbie Hancock, entre otros muchos— supone un nuevo hito en su carrera, consolidando su proyección internacional desde sus raíces en l’Alcora hasta escenarios de primer nivel como Londres, Toronto o Madrid.

Telonear a Texas: un salto de nivel

La oportunidad no es menor: Texas es una de las formaciones más queridas del pop-rock británico. Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, hits como Say What You Want, Summer Son o Black Eyed Boy han convertido al grupo liderado por Sharleen Spiteri en un fenómeno generacional desde los 90 hasta hoy. Que Nadia comparta escenario con ellos no solo amplifica su visibilidad, sino que la sitúa junto a grandes nombres del circuito internacional.

La cantante y compositora de l'Alcora prosigue su camino para convertirse en una referencia del pop internacional. / MEDITERRÁNEO

De 'Memories' a 'Recuerdos': nuevo single en castellano

La actuación en Madrid coincide con la promoción de su nuevo single, Recuerdos, la versión en español del exitoso Memories, tema que ya fue respaldado por emisoras como BBC 6 Music o Radio 3. Se trata de una balada pop-rock íntima, vulnerable y épica al mismo tiempo, donde la voz de Nadia destaca por su calidez emocional y su fuerza melódica.

«Es una de mis canciones favoritas entre todas las que he escrito. Habla de los pequeños susurros que te pillan desprevenido, de los recuerdos que aparecen cuando alguien ya no está. Todos idealizamos el pasado cuando lo miramos desde lejos», explica la propia artista.

Escrita por Nadia y coproducida junto a Rowan Davies y George Gardiner, Recuerdos nace con la voluntad de acercarse también al público hispanohablante, sin perder la esencia melódica y emocional que caracteriza su estilo.

Una artista en expansión internacional

La agenda de Nadia Sheikh no para: antes de su cita madrileña, la artista actuará este 29 de junio en Oviedo (Plaza Kuivi Almacenes) y acaba de regresar de una gira por Norteamérica, donde ha participado en el NXNE Festival de Toronto con el apoyo del PRS Foundation International Showcase Fund.

Sheikh, que compone tanto en inglés como en castellano, representa una de las propuestas más sólidas y prometedoras de la escena indie-pop actual. Su sonido, que mezcla guitarras potentes, letras sensibles y estribillos memorables, ha sido destacado en medios como Clash, The Line of Best Fit o Fresh On The Net.

Una noche imprescindible

La actuación del 30 de junio en Noches del Botánico será una excelente oportunidad para descubrir (o redescubrir) a una artista que, desde l’Alcora al mundo, sigue sumando pasos firmes en una trayectoria que crece con cada acorde.

Concierto: Texas + Nadia Sheikh

🗓️ Domingo 30 de junio de 2025

📍 Real Jardín Botánico Alfonso XIII (Madrid)

🕗 Apertura de puertas: 19:30 h – Inicio concierto: 20:30 h