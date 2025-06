Eduard Forés presenta 'A la fresca': "Necesitamos alegrías y desconectar de la actualidad"

Eduard Forés (La Pobla del Duc, 1969) vuelve a la televisión pública valenciana. À Punt emitirá el programa 'A la fresca', el programa que amenizará las tardes de verano de 19 a 21 horas. Busca ser una ventana de entretenimiento en un mundo demasiado complejo y espera que la audiencia se integre en este formato abierto que recorrerá la Comunitat Valenciana en busca de historias para contar en 'A la fresca'

Estrenan su nuevo programa. ¿Qué puede esperar la audiencia?

Hemos preparado un programa muy chulo, va a ser muy entretenido. Creo que en el mundo de la televisión lo que tenemos que buscar, aparte de informar sobre la actualidad, es entretener a las personas. En este sentido, 'A la fresca' incluirá un poco de todo lo que buscamos en el verano: Frescura, salir a los pueblos, conocer la idiosincrasia de cada uno y darle mucha voz a las personas. Saldremos a la calle para que nos cuenten cómo están pasando el verano y a dónde van. Queremos que el espectador se sienta muy partícipe del programa y nos envíe sus vídeos y fotografías de dónde están pasando el verano y visitaremos los bares más icónicos de la Comunitat Valenciana para conocer los mejores almuerzos. Tenemos un montón de contenidos para que la cosa quede entretenida.

Para llevar un poco del verano a casa, ¿no?

Estaremos de 19 a 21 horas todos los días y esperamos que nos vean cuando vuelvan de las piscinas y de las playas. Que durante el día hagan todo lo que tengan que hacer y a esa hora, antes de cenar, puedan ver la televisión un rato y entretenerse.

El programa viajará por toda la geografía valenciana visitando pueblos. ¿Cómo de importante es la vertebración del territorio?

Mucho. Vamos a estar pendientes de todo, tendremos a un reportero en Castellón, uno en Valencia y uno en Alicante. Visitaremos un montón de poblaciones que tengan cosas que contarnos, más allá de que estén en fiestas patronales o no, iremos a donde haya historias humanas, que es lo que nos gusta, y saber qué hace la gente en verano en estas tres provincias.

La otra función es, precisamente, contar historias personales.

Eso es. En realidad, lo que pretendemos es que la gente se sienta identificada con lo que esté viendo. Es decir, si nosotros vamos a un pueblo de Alicante, queremos que la gente sepa que sí, que esta persona que está hablando es como mi vecina o mi familia, y lo que está contando es verdad, que a mí también me pasa. Es decir, que se sientan identificados.

En esa misma línea, ¿considera que hace falta entretenimiento para sobrellevar la tensión política internacional?

Sí, necesitamos alegrías, desconectar un poco de lo que nos marca la actualidad. Todo lo que está pasando en el mundo resulta invasivo, con tantas noticias que no son agradables. Nosotros vamos a intentar hacer una mezcla porque claro, como programa en directo por las tardes-noches, tenemos que estar pendientes también de la actualidad y eso no lo vamos a obviar, ni mucho menos. Vamos a estar con lo que pasa en el mundo y lo que pasa en nuestra Comunitat Valenciana y en España, por supuesto, pero queremos también mezclarlo con las cosas que nos gusta hacer en verano y darle un poco de frescura y de alegría al momento que estamos atravesando.

¿Qué es lo que más le gusta de estos programas de entretenimiento?

Soy persona adaptable y cuando se propuso el programa y sus contenidos, me pareció todo bien. Es decir, todo tiene que tener su interés, y para unas personas unas cosas serán mejores que otras, pero intentamos tener de todo. Siempre es así; nunca llueve a gusto de todos y en ese sentido habrá secciones que gusten más a unos que a otros, pero yo me siento cómodo con todas. No me importa irme a las fiestas de Olocau y ver qué están haciendo, o invitar a alguien conocido y saber cosas de él.

Además cuenta con María Fuster como compañera.

Es una magnífica profesional. Hemos congeniado muy bien porque bueno, somos de la misma zona, de Gandia, y no habíamos trabajado hasta ahora junto. En 20 días que llevamos haciendo pruebas notamos que podemos hacer un buen tándem, aunque lo tendrán que decir los espectadores.

Vuelve a la televisión pública cinco años después, ¿está ilusionado?

Mucho. Vuelvo con ilusión y sin presión, porque todos sabemos lo que es la televisión, cómo funciona. Hay un proyecto al que diriges tus ganas e ilusión y a partir de ahí la audiencia que ve el programa va dictándote si gusta. Por mi parte estoy muy feliz, ilusionado, lo último que hice fue con Carolina Ferre en el verano de la pandemia, en 2020. Hicimos 'La terrassa' y ahora se me da la oportunidad de hacer 'A la fresca'. Vamos a intentar que la gente se lo pase bien.