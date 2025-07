La Banda Municipal de Castelló celebra amb emoció el seu centenari

La plaça Major de Castelló va esdevenir ahir, 2 de juliol, l’escenari del concert commemoratiu del centenari de la Banda Municipal, un acte carregat d’història i emoció.

A les 20.30 hores, l’agrupació tornava al mateix espai on, fa just un segle, va oferir el seu primer concert oficial després del seu nomenament pel ple municipal l’1 de juliol de 1925. Com a homenatge, l’obertura del concert va recuperar aquell primer pasdoble interpretat: Peña Chaves.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, la regidora de Cultura, María España, i altres membres de la corporació municipal. Carrasco destacà el paper essencial de la formació: «El carisma de la nostra Banda Municipal s’ha forjat amb el temps, una entitat que sempre ha estat present en els actes més rellevants de la nostra ciutat, tant festius, solemnes i litúrgics com folklòrics». Per la seua banda, España va agrair la tasca de la formació i va remarcar que «és impossible entendre la història cultural de la ciutat sense la Banda Municipal de Castelló».

Cien años de música en Castelló: la Banda Municipal celebra su centenario. Aquí las mejores imágenes / Erik Pradas

El programa

El concert va comptar amb un programa variat i amb la col·laboració d’entitats culturals castellonenques. Després del pasdoble inicial, van interpretar obres com Turandot, de Giacomo Puccini, amb la veu del tenor Pascual Andreu, i Les noces, de Luis Alonso de Gerónimo Giménez, amb la participació de María Baez a les castanyoles.

La segona part va incloure Castelló Suite Simfònica de Bernardo Adam Ferrero; la marxa Castàlia, de Germans Terol; el pasdoble Castell Alonso, de Francisco Signes, qui fou director de la banda entre 1983 i 2012, i Salve Bressolera, de Miquel Peris i Paco Puig.

El tram final del concert va fer vibrar la plaça Major amb el Rotllo i Canya, de José García; la Marxa de la Ciutat, de Matilde Salvador; l’himne de la Comunitat Valenciana, de José Serrano, i la clausura solemne amb l’himne nacional.