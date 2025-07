Judeline renuncia a actuar en el FIB 2025 por la vinculación del festival con el fondo KKR

La cantante gaditana Judeline ha anunciado que no participará en la próxima edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebrará los días 17, 18 y 19 de julio, debido a la vinculación del evento con el fondo de inversión estadounidense KKR.

Judeline, cuyo concierto estaba programado para el viernes 18, ha explicado que ha decidido no formar parte del festival tras conocer la relación directa entre el FIB y este fondo estadounidense que apoya a Israel.

“He decidido no participar este año en el Festival FIB dada su vinculación con el fondo KKR. Sé que muchas de las cosas que hacemos tienen implicaciones que no siempre se alinean con nuestras convicciones, y que la mayoría de lo que consumimos puede tener consecuencias nefastas para una parte de la población o el planeta, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Sin embargo, en este caso la relación es directa y evidente.”

La cantante de Los Caños de Meca (Cádiz) ha querido dejar claro su posicionamiento en relación con el conflicto palestino, asegurando que se sitúa firmemente “en contra del genocidio y a favor de los derechos de Palestina hoy y siempre”. Además, ha señalado que esta decisión cuenta con el apoyo de su equipo.

Judeline no es la única artista que ha renunciado a actuar en esta edición del FIB por este motivo. A finales de mayo, el grupo La Elite también anunció su cancelación debido a la misma vinculación con el fondo KKR.