Castelló recorda el mestre Babiloni amb concerts a la fresca durant tot juliol

El so de la guitarra tornarà a omplir les nits d’estiu a Castelló. El cicle Dilluns al ras celebra enguany la seua desena edició amb un significat especial: retre homenatge a Manuel Babiloni, figura clau de la música clàssica i referent cultural de la ciutat, quan es compleixen deu anys de la seua mort.

Organitzat per l’Ajuntament de Castelló i la Fundació Guitarrista Manuel Babiloni, el certamen oferirà quatre concerts gratuïts, tots els dilluns de juliol a les 22.00 hores al Templet del Parc Ribalta.

La veu de Blanca Ruiz Castillo sonarà el 7 de juliol al primer concert del cicle dedicat a Manuel Babiloni. / Xaime Cortizo

Agenda de concerts

7 de juliol : concert de cambra amb Blanca Ruiz (veu), Carlos Villa Contreras (violoncel) i Manuel Ortiz Babiloni (piano).

: concert de cambra amb (veu), (violoncel) i (piano). 14 de juliol : actuació del conjunt de guitarres Mestre Babiloni .

: actuació del conjunt de guitarres . 21 de juliol : concert de guitarra amb Òscar Ebro i el japonés Takayuki Azuma .

: concert de guitarra amb i el japonés . 28 de juliol: tancament amb Manuel i Elvira Babiloni, nebot i germana del mestre.

Un llegat universal

Babiloni, guanyador del Certamen Internacional Francisco Tárrega de Benicàssim el 1983, va deixar una empremta internacional amb concerts arreu del món, especialment al Japó, on va ser molt reconegut. «La figura del guitarrista Manuel Babiloni era, és i serà un referent per a la nostra cultura», ha destacat la regidora de Cultura, María España. «No hi ha millor record que omplir de música el Parc Ribalta cada dilluns de juliol».