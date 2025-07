¿Quién eres cuando viajas? Ana Roussel responde con arte en pleno aeropuerto de Castellón

¿Qué ve una artista cuando se mira a sí misma? ¿Y qué ocurre cuando esa mirada íntima se instala, inesperadamente, en una terminal de aeropuerto?

En la planta baja del aeropuerto de Castellón, lejos del bullicio y el control de equipajes, aterrizó una nueva exposición: Ana Roussel. Autorretratos. Se trata de la novena muestra del proyecto Sala 30, una iniciativa conjunta del Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni (MACVAC) de Vilafamés y Aerocas que convierte el aeropuerto en una suerte de sala anexa al museo. Una sala que, simbólicamente, amplía el mapa del arte contemporáneo hasta los márgenes del tránsito.

La protagonista de esta edición es Ana Roussel, artista valenciana, fotógrafa, psicóloga y, sobre todo, exploradora del inconsciente. Sus obras pertenecen a las series Azul (2020–2023), Hilos (2024) y Piedras (2024) y, en sus propias palabras, el punto de partida de todos ellos «siempre responde a una necesidad interior que se corresponde, de manera casi lineal, con el momento vital que estoy atravesando».

Las imágenes de la artista valenciana Ana Roussel son un espejo, un reflejo, una pregunta. / Ana Roussel

Materia que no miente

Sus autorretratos no son un ejercicio de ego, sino una búsqueda. Un espejo, un reflejo, una pregunta. El cuerpo —su cuerpo— aparece como materia que no miente, que se transforma y expresa lo que las palabras no alcanzan. El entorno natural, a menudo presente en sus imágenes, se convierte en extensión simbólica de ese cuerpo en tránsito: raíces, piedras, ramas, aire. Elementos que, poco a poco, se han ido volviendo más simples, casi abstractos, como si la imagen aprendiera a respirar por sí sola.

Roussel durante la inauguración de la exposición 'Autorretratos' en el Aeropuerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

La muestra ha sido comisariada por Sofía Barrón, directora artística del MACVAC, quien reivindica esta extensión del museo como un espacio híbrido, inesperado, capaz de interpelar al viajero. Sala 30 —así se llama el proyecto desde su nacimiento en 2017— juega con la idea de que el arte puede (y debe) encontrarte fuera de su recinto habitual. Como señala Justo Vellón, director de Aerocas, esta alianza cultural aporta un «valor diferencial» al aeropuerto y lo conecta con el territorio.

Juego de miradas

¿Pero qué ocurre cuando nos detenemos ante una de estas imágenes? Roussel, que también trabaja como docente de Psicología en Educación Primaria, se refiere a su práctica como una suerte de performance solitaria: ella imagina, escenifica, fotografía, imprime y manipula cada imagen como si tejiera un hilo invisible entre su cuerpo, su experiencia y quien la observa. Un juego de miradas que, en el mejor de los casos, genera «una comunicación íntima entre yo, yo misma y los otros», como confesó en una entrevista.

En tiempos de velocidad, check-ins y listas de espera, la propuesta de Ana Roussel se detiene. Te mira. Te pide que la mires. Y quizás, sin darte cuenta, te invita también a verte.