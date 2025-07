Pop + solidaridad en el Capla Festival

Cuenta atrás para el estreno del Capla Festival 2025, que tendrá lugar en Castelló el próximo 4 de octubre. Una cita que combina la música con la acción social, con una propuesta que suma el pop electrónico de Fangoria, la energía indie pop de La La Love You y la profundidad de Sidonie, con la fuerza del rock de Seguridad Social. A ellos se unen la excentricidad de Nancys Rubias, los eclécticos We Are Not DJ y el prometedor sonido de Valiente Bosque.

Pero más que un nuevo festival, el Capla se posiciona como una experiencia pionera que armoniza la música con un profundo compromiso con la comunidad. El festival no solo ofrece un cartel artístico de primer nivel, sino toda una experiencia de festival centrada en el disfrute del público asistente junto a un impacto social positivo.

Según la organización, el Capla Festival ha sido diseñado para redefinir la experiencia del asistente. Conscientes de los puntos críticos de los grandes eventos, la organización ha implementado soluciones para minimizar esperas y mejorar la experiencia. Y, para quienes busquen una vivencia más exclusiva, se ha creado una zona VIP.

El compromiso social es una de las piedras angulares del Capla Festival. De la mano de la Fundació Caixa Castelló, cuyo apoyo ha sido instrumental para llevar a cabo esta iniciativa solidaria, el festival habilitará una Zona Solidaria donde asociaciones como Sofía Llamas Princesa Guerrera, Antian, Lara de los Rosales Morales, Daño Cerebral Adquirido Ateneo Castellón, Aspropace (Federación Aspace Comunidad Valenciana), la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMC) y Conquistando Escalones, tendrán visibilidad y organizarán actividades lúdicas para todos. Toda la recaudación obtenida a través de estos juegos será destinada íntegramente a las asociaciones participantes y, como incentivo adicional, los jugadores podrán ganar consumiciones gratuitas para el festival. n