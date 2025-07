El teatre clàssic més salvatge (i divertit) arriba a Peníscola: aquestes són les obres que no et pots perdre

En temps de malediccions –xineses o no–, tornar als clàssics no és una fugida, sinó una forma de resistència. El Festival de Teatre Clàssic de Peníscola, que enguany celebra la seua XXVIII edició, ho té molt clar. El seu director, Javier Sahuquillo, ho formula així: «Els clàssics ens fan millors i el teatre ens obliga a enfrontar-nos a les nostres pitjors versions per a mostrar-nos el camí cap al bé». Potser per això, en un món que arrossega les ferides de guerres, pandèmies i odis reciclats, les paraules d’Èsquil o Shakespeare ressonen amb una força renovada.

En la seua primera setmana, del 8 al 13 de juliol, el Pati d’Armes del castell del Papa Luna acollirà quatre representacions que, tot i vindre d’altres segles, tenen els ulls posats en el nostre temps. Són muntatges que no s’agenollen davant l’autoritat dels textos, sinó que els reinterpreten amb valentia. És un festival que no pretén recitar els clàssics: vol parlar amb ells.

La sang que calla: ‘Ifigenia’

Obrirà el festival el dia 8 Ifigenia, una producció del Festival de Mèrida dirigida per Eva Romero. Basada en tres tragèdies gregues —Ifigènia a Àulida, Hècuba i Agamèmnon—, la peça pren cos amb un repartiment coral encapçalat per Juanjo Artero i María Garralón. Però no és només una reconstrucció èpica: la posada en escena proposa una lectura crítica del dolor de les víctimes, de la culpa que arrosseguen les societats que decideixen silenciar-les. Amb veu pròpia, Ifigènia recupera la tragèdia com a forma de justícia simbòlica. És, al cap i a la fi, una invitació a deixar d’ignorar allò que ens incomoda.

Seduir o ser destruït

Dimecres 10 arribarà una altra revisió, ara del clàssic francès de Pierre Choderlos de Laclos. Les amistats perilloses, en versió de Maribel Bayona i Jerónimo Cornelles –també director del muntatge–, ens convida a un joc d’aparences i crueltats al cor de la cort del segle XVIII. Però aquest duel entre la marquesa de Merteuil i el vescomte de Valmont no és un retrat de temps antics: és un mirall del poder (i la hipocresia) que encara travessa les relacions socials, especialment quan qui desitja actuar amb llibertat és una dona. Rebeca Valls i Rafa Alarcón lideren un elenc que sap que la veritat no sempre és útil, però el teatre, sí.

La valenciana Rebeca Valls es pujarà a l'escenari amb el clàssic 'Les amistats perilloses'. / MEDITERRÁNEO

El somni perdut de Lope

Amb un peu en la història i l’altre en la ficció, El agua de Valencia ens trasllada a la ciutat del Túria l’estiu de 1590, quan Lope de Vega havia d’estrenar una obra hui desapareguda. L’estrena no arriba mai: el dramaturg ha de fugir precipitadament i, en eixa absència, el muntatge construeix una comèdia d’embolics i capa i espasa, amb una València efervescent plena de dames, criades i justes poètiques. El text, signat per Daniel Tormo, Anna Marí i Javier Sahuquillo, es representarà divendres 12 i fa del teatre una forma de memòria lúdica. L’humor, de vegades, és la manera més precisa de contar la veritat.

Hamlet en mode ‘stand-up’

La setmana inaugural tancarà el dissabte 13 amb un monòleg d’alta intensitat interpretativa: Hamlet.02, del director Sergi Belbel, que transforma la tragèdia shakespeariana en una conferència teatral carregada de sarcasme i lucidesa. Enric Cambray interpreta tots els personatges de l’obra en una versió que trenca la quarta paret i juga amb les convencions escèniques. La bogeria de Hamlet és també la nostra: la d’una societat que fa malabars per comprendre’s i que només en l’escenari pot mirar-se sense filtres.

Sergi Belbel presentarà el seu 'Hamlet 2.0' el pròxim diumenge, 13 de juliol. / MEDITERRÁNEO

Amb quatre propostes que van del crit tràgic al somriure irònic, el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola confirma, un any més, que la paraula antiga continua viva quan es diu amb veritat. Sota la lluna del castell, el teatre clàssic no és un refugi del passat, sinó una trinxera del present. I, com recorda Sahuquillo, tenim l’obligació moral de fer-ho millor. El festival ens mostra que el primer pas, potser, és escoltar els que van vindre abans.

Més propostes

La programació continuarà amb tres noves representacions la pròxima setmana: el dimarts 15, amb Los cuernos de don Friolera, de Valle-Inclán; el dijous 17, amb La reina brava, de Las Niñas de Cádiz, inspirada lliurement en l’univers shakesperià; i el dissabte 19, amb Tebanas, una revisió de les tragèdies d’Èsquil, Sòfocles i Eurípides de la mà d’Álvaro Tato i Ay Teatro.

Per a la compra d'entrades, ací.