Feslloc 2025: per què aquest no és un festival qualsevol (i encara menys un d’estiu més)

La Fúmiga, ZETAK, Fillas de Cassandra, La Maria... Però també poesia, pilota, llibres, pòdcasts i lluites compartides. Això és el Feslloc: 19 anys creant territori a ritme de música en valencià.

Benlloc. No és només un punt al mapa de la Plana Alta. Durant tres dies de juliol, aquest poble es transforma en capital d’una cultura que canta, pensa i resisteix. El Feslloc 2025 —del 10 al 12 de juliol— arriba amb 19 propostes musicals, una desena d’estrenes a l’escenari Ovidi i un programa cultural i esportiu que fa d’aquest festival molt més que una cita musical. És una manera d’estimar —i de plantar cara.

19 edicions, 19 motius per continuar

Organitzat per l’Associació Cultural Feslloc amb el suport de l’Ajuntament de Benlloc i Escola Valenciana, el festival reivindica el seu paper d’activisme cultural i lingüístic: des de 2007 ha sigut punt de trobada per a artistes, públic, col·lectius i idees que volen una Comunitat Valenciana viva, diversa i en valencià.

La Maria tornarà a ser protagonista del Felloc aquest 2025. / Feslloc

«No som un festival ostentós ni mediàtic, però sí una proposta important per al poble, la comarca i el territori», afirma l’alcalde Àngel Ribés Bellés. Des d’Escola Valenciana, Voro Golfe ho té clar: «Els 19 anys del Feslloc són una derrota per a qui vol exterminar el valencià de l’escola i dels carrers».

Caps de cartell... i molt més

La música serà protagonista cada nit, amb grups com La Fúmiga, ZETAK, Auxili, Fillas de Cassandra, La Maria, Malifeta o Les Testarudes, però també amb una fornada de noms nous com Flashy Ice Cream, Naina, Faixa, Quinto o Sociologia Animal. Un equilibri entre projectes consolidats i emergents, i entre escenes de casa i de fora: hi ha presència de Catalunya, Galícia i Euskal Herria.

L’accés inclou acampada i piscina, però el Feslloc també pensa en la cura i la convivència: hi haurà Punt Violeta, Punt de Salut Sexual i un espai obert per a col·lectius.

Pensar, parlar, viure

El Feslloc no és només concerts. Hi ha també xarrades, recitals poètics, projeccions, pòdcasts, tallers i esports. Enguany, es parlarà del genocidi a Palestina, de la memòria històrica, de la invisibilització de la música en valencià a À Punt i del paper de l’Ovidi. A més, es presentarà el llibre sobre ZOO de Josep Frechina i s’estrenaran documentals com Sobreviure a l’incendi o La veu de les muntanyes.

La música és un dels elements fonamentals del festival, però no l'únic. / Feslloc

Hi haurà també una trobada de joves poetes en català, un mural en directe de l’artista Ruk, partides de pilota i campionats esportius de bàsquet i futbol sala. El festival ho té clar: cultura, llengua i territori van junts.

Per què cal anar-hi?

Perquè no és només música. Perquè no és només un cap de setmana. Perquè el Feslloc és una declaració d’intencions col·lectiva: fer país amb alegria, consciència i compromís. I perquè, en paraules del seu manifest, «continuarem creant lligams entre artistes, públic, llengua i territori».

Entrades disponibles ací.