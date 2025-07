Comienzo accidentado para Mad Cool: Gracie Abrams se queda sin sonido a mitad de su actuación

El escenario principal de Mad Cool se ha quedado sin sonido mientras actuaba una de las cabezas de cartel de esta edición, Gracie Abrams. La cantante norteamericana, estrella al alza que fue telonera de Taylor Swift en su Eras Tour y que era uno de los platos fuertes de esta primera jornada del festival madrileño, ha tenido que suspender su actuación cuando apenas llevaba transcurrida la mitad.

Eran en torno a las 20:50h cuando, en plena actuación, el escenario Region of Madrid se ha quedado sin ningún tipo de sonido. Los músicos que acompañaban a Abrams han sabido al momento que se trataba de un problema grave, porque eran claros sus gestos de que no era un fallo puntual y que el concierto no podría ser retomado.

Abrams, sin embargo, ha insistido en continuar sobre el escenario. Mientras sus compañeros se retiraban, la cantante ha seguido interactuando con el público durante más de diez minutos, llegando a empuñar una guitarra acústica y actuando desde la pasarela que, partiendo del escenario, avanza entre el público. Allí ha seguido cantando y tocando en acústico acompañada por el público que la seguía, aunque solo se la podía escuchar en las primeras filas.

Pasados unos veinte minutos y después de desaparecer en el backstage, Abrams ha vuelto al escenario acompañada de su banda y el sonido se ha recuperado. Ha sido entonces cuando ha entonado Close to You, la canción con la que debía terminar su actuación, después de decirle al público que aquello se tenía que convertir en una pista de baile. Un objetivo que, con la audiencia a su favor, la artista ha conseguido llevar a término.

El festival ha explicado que el fallo se ha debido al "calentamiento de un generador que se ha solucionado rápidamente". El resto de conciertos, aseguran desde la organización, seguirá el horario programado.