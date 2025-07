Remedios Zafra, en Benicàssim: «Nos necesitamos: es mentira que el sujeto se haga solo»

La pensadora y escritora Remedios Zafra será la próxima protagonista del ciclo Leeinfluencers, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Benicàssim que invita a figuras destacadas del ámbito cultural a reflexionar sobre sus libros de cabecera. La cita tendrá lugar este lunes 14 de julio, a las 20.00 horas, en la Biblioteca del Mar, ubicada en la Villa Ana, y contará con la participación de la filósofa Maria Medina-Vicent como moderadora.

Zafra, autora de obras fundamentales como El entusiasmo o Frágiles (ambas publicadas en Anagrama), propondrá un itinerario de lecturas que atraviesa el pensamiento crítico, el feminismo y la creación literaria, con títulos como La condición obrera de Simone Weil; Una habitación propia de Virginia Woolf; Ensayo sobre el don de Marcel Mauss; La cámara lúcida de Roland Barthes y la Antología personal de José Hierro.

Con motivo de su participación en este ciclo, conversamos con ella sobre precariedad, subjetividad digital, fragilidad, burocracia, inteligencia artificial y la urgencia de imaginar otros futuros posibles.

Remedios Zafra regresa a la provincia de Castellón tras su paso por el ciclo 'Intercanvis' en 2021. / Joan Calvet

Desde El entusiasmo hasta El informe, has trazado una crítica precisa de la precariedad en el trabajo creativo. ¿Sientes que hemos avanzado en la conquista de un «tiempo propio» o vivimos aún más atrapados en el entusiasmo instrumentalizado?

Vivimos aún un momento de conciencia y denuncia sobre una vivencia del tiempo opresiva. Sentimos que lo que tenemos «no es suficiente», nos duele el tiempo, pero socialmente no estamos siendo capaces de enmendar esta situación y la tecnología tiene un papel clave en esto.

Los cambios no se están materializando, o no de manera colectiva y social. De un lado, seguimos trabajando como multitud de solos conectados atendiendo a la presión productiva y competitiva. Es difícil sentirse integrado comunitariamente, pero también es complicado percibir la trampa del trabajo como algo «no acotado», como un hacer que desdibuja los límites entre vida y trabajo y se filtra en «todos nuestros tiempos». La sensación cotidiana con el trabajo actual mediado por pantallas es que el trabajo «nunca termina». De forma que el pequeño suspiro ante una entrega dura hasta que vuelves a revisar el correo. Siempre es día en nuestra pantalla.

Sin embargo, diría que los avances en esta conciencia cada vez más compartida no son poca cosa, pues el hartazgo colectivo no solo es contagioso, sino que opera como interruptor de cambio. Y mi sensación es que hemos pasado el límite.

«El trabajo nunca termina. Siempre es de día en nuestra pantalla»

Mencionas la importancia de la conciencia y el hartazgo colectivo como motores de cambio. En 2005 propusiste la figura de la «netiana», una subjetividad híbrida y posthumana en Internet. ¿Qué queda hoy de esa utopía digital feminista en un entorno tan colonizado por algoritmos, filtros y vigilancia?

Te diría que esas primeras utopías en torno a la red y a la imaginación de mundos más igualitarios y justos son más necesarias que nunca. Pienso que lo son en forma de esperanza, o cuando menos de ilusión respecto a una transformación que precisamos. Que importante sería hoy recuperar la ironía y la potencia político-poética de esas ficciones en un mundo bélico donde el liderazgo se hace más intimidatorio y reaccionario, más agresivo y polarizado.

Cuando la figura netiana nació, en Internet había pocas mujeres en los contextos de ideación y producción tecnológica (y esto no ha cambiado excesivamente), pero sí había un espacio todavía no colonizado ni apropiado por el capital y las fuerzas conservadoras de ahora.

Con la colonización actual de internet, ¿cómo crees que se manifiesta hoy el antifeminismo en estos espacios?

Hoy asusta la manera en que el antifeminismo se ha ido convirtiendo en pegamento simbólico de muchos espacios on line que amenazan graves retrocesos planetarios en igualdad… Hoy más que nunca la imaginación y el activismo político al que apuntaban aquellas netianas debiera inspirar para evitar este dominio, no solo simbólico, sino que amenaza con actuar en la materialidad de nuestras vidas y relaciones.

'El informe', 'Frágiles' y 'El entusiasmo' son los tres títulos que Zafra ha publicado con Anagrama. / MEDITERRÁNEO

El «cuarto propio conectado» que defendías como espacio de emancipación creativa parece hoy saturado de demandas laborales y ruido informativo. ¿Sigue siendo un espacio fértil o se ha vuelto un lugar de autoexplotación solitaria?

Sigue habiendo emancipación en el cuarto propio y también en su definición como conectado que implica poder elegir el dónde y el cuándo, y por tanto darnos una libertad mayor a la hora de ser, relacionarnos y trabajar. El problema radica en cómo la lógica tecnoliberal dominante, o lo que es lo mismo la tecnología movida por fuerzas mayormente monetarias, ha hackeado este cuarto para la autoexplotación solitaria. Es decir, para, bajo la posibilidad de elegir el «donde trabajamos», imponer una falsa elección temporal apropiándose del «cuándo». Un «cuando» desactivado que responde: «todo el tiempo».

¿Podrías explicar cómo esta «falsa elección temporal» nos conduce a la autoexplotación?

Se han naturalizado condicionantes de adicción y enganche premeditados que animan a esa autoexplotación de la que hablas. Ante la posibilidad de estar o no, esta inercia no inocente (inercia programada) anima a estar siempre conectados.

«El hartazgo colectivo opera como interruptor de cambio»

En Frágiles hablabas de la fragilidad como posibilidad de costura comunitaria. ¿Cómo podemos transformar esa fragilidad compartida en vínculo político frente al individualismo algorítmico que nos fragmenta?

Solo si partimos de nuestra fragilidad como humanos, y por tanto de nuestra necesaria interdependencia, podemos valorar la importancia del vínculo con los otros, nuestra definición como especie y como plural. Un vínculo imprescindible para crear esperanza bajo la motivación de que «nos necesitamos». Es una gran mentira que el sujeto se haga solo.

Por mucho que las personas hoy sean torpedeadas por el reiterado mantra capitalista (ahora vestido de anarcolibertarismo en la red más reaccionaria), es destructivo para la humanidad y para el planeta construirnos sobre la rivalidad constante, la acumulación extractivista y el éxito individualista.

Entonces, ¿cómo podemos revertir estas lógicas destructivas y fomentar la conexión humana?

Pienso que ese trance pasa por afrontar la deshumanización que conllevan estas lógicas tecnoliberales, poniendo la empatía de lo que nos hace vulnerables en el centro, recordando lo que compartimos como humanos, nuestra contingencia. Por mucho que se habite tiempo en las pantallas, la vida supura, respira y sangra, vamos con cuerpo y nos necesitamos.

En El informe (Anagrama), tu último ensayo, denuncias la tristeza burocrática como uno de los males del trabajo intelectual. ¿Qué formas de resistencia cree que pueden hoy recuperar el sentido y la alegría de pensar, crear o investigar?

Es clave enfrentar estas formas de daño burocrático porque alientan un peligroso desafecto con lo que hacemos, individual y socialmente. Y si hablamos de trabajos intelectuales se trata de trabajos que, en la mayoría de los casos, «amamos» o amábamos. Es decir, que nacen de una vocación o motivación que nos anima a «querer hacer bien» (educar, crear, investigar…) y cuyo amor opera también como vínculo social que importa en tanto se sostiene en la creación de mundo reflexivo y mundo simbólico. Poner en riesgo este trabajo que tiene como base de su práctica «pensar y ayudar a pensar» implica neutralizar a las personas, contribuir a su deshumanización mecánica.

Remedios Zafra reflexiona sobre la cultura contemporánea en Castelló / Carlos Pascual (slowphoto.es)

Ante esta deshumanización, ¿cuáles serían esas formas de resistencia urgentes para los trabajadores intelectuales?

Las formas de resistencia debieran ser todas las posibles para cuidarnos como humanos, para dejar de normalizar que la burocracia de ahora es inevitable. De manera que urgiría actuar ante la neutralización apática y sufriente de los trabajadores bajo violencias burocráticas o tristezas administrativas que no se piden a otros trabajos y que no benefician ni suman a una mejor transparencia, solo a su impostura. De un lado, el hacer en estas condiciones deriva a un hacer precario, «también apático» y a menudo vacío de valor y sentido. Nada valioso nace de dedicar el tiempo a la justificación en bases de datos del proyecto A, en lugar de a realizar con valor y sentido el proyecto A. De otro, se alienta la desactivación comunitaria por estar frente a la pantalla ocupados en las tareas de gestión, autogestión y cada vez más evaluación que conllevan estos trabajos y en las que la tecnología no nos está ayudando. Es más, está amplificando las tareas.

«El entusiasmo sincero necesita la libertad de quien no se siente engranaje»

Para finalizar, ¿qué mirada crítica debemos mantener —desde el pensamiento, el arte o la literatura— frente al auge de la inteligencia artificial en los procesos creativos? ¿Puede haber entusiasmo sin sumisión tecnológica?

La inteligencia artificial tiene múltiples lecturas y potencias para el trabajo creativo, pero también conlleva riesgos derivados de sus usos movidos por fuerzas exclusivamente monetarias, pasando de largo no solo por los efectos laborales que provoca sino por los efectos sociales que promueve. Me refiero especialmente a habituar a las personas a lograr resultados casi de manera instantánea: una orden, un resultado; una orden, un resultado…

Se corre el riesgo de pasar por alto que las lógicas de celeridad que la IA promueve favorecen también respuestas más estereotipadas y por tanto más conservadoras, por lo que requeriría por nuestra parte una mayor exigencia en la interlocución y por la tecnología, un mayor control y transparencia de sesgos.

Además de los sesgos y la falta de profundidad, ¿qué otros aspectos negativos observas en la aplicación de la IA en los procesos creativos?

No olvidemos que en los procesos creativos que se pierden, los humanos encontramos formación, conocimiento y placer, por lo que de otras maneras tenemos que ejercitarlos.

Otro problema añadido se deriva de la poca ayuda que encontramos en la IA para tareas de ayuda en labores mecánicas y administrativas que siguen precarizando a las personas, mientras que la IA se nos ofrece como herramienta para las actividades creativas que más nos gustaban y que de estas u otras maneras, precisamos seguir haciendo.

Para trabajar con ella, o a pesar de ella, el pensamiento y el arte deben ser basefundamental desde que somos niños y en toda nuestra vida. Que la tecnología trabaje para ayudarnos es algo deseable, pero nunca puede privarnos de lo que pensar, comprender, cuestionar, escribir o crear nos proporciona como humanos.

Y claro que puede haber entusiasmo sin sumisión tecnológica. De hecho, el entusiasmo sincero, el verdaderamente transformador, necesita la libertad de quien no se siente convertido en mero engranaje de la máquina.