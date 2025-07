Tango sota les estrelles, òpera barroca i Mozart: així és el festival que transforma Alcossebre aquest juliol

Alcossebre no només és sol i mar: cada estiu, durant quatre nits, es transforma en escenari per a veus líriques, quintets de corda i emocions en directe. Del 17 al 20 de juliol arriba la 11a edició del Festival Líric i de Música de Cambra Alcossebre En-cant, una proposta musical que aposta per la qualitat, la proximitat i l'encant dels espais oberts.

Tango a l’ermita de Santa Llúcia

El festival arranca dijous 17 de juliol en un enclavament privilegiat: l’ermita de Santa Llúcia, a la muntanya, amb un recital de tango argentí a piano a càrrec de la cantant Natalia Moncada i del mestre Néstor Zarzoso. Música i natura en un maridatge únic, sota el cel estrellat.

El pati de l'ermita de Santa Llúcia serà escenari un any més del festival musical d'Alcossebre. / MEDITERRÁNEO

Òpera i sarsuela amb explicació inclosa

El divendres 18, a l’Espai d’Oci, el públic podrà gaudir d’una gala lírica comentada amb Marian Torres (soprano), Manuel Valero (tenor) i Juan Carlos Cornelles al piano. Una oportunitat per descobrir les interioritats dels grans clàssics de l’òpera i la sarsuela, de manera amena i propera.

L’òpera barroca com mai l’havies vista

El plat fort arribarà dissabte 19 amb la representació d’Il Cavalier Bertone, una òpera còmica d’època barroca interpretada per Joana Thomé, Pedro Quiralte-Gómez i Irene Albert, sota la direcció musical de Teresa Casanova i Ángel Sampedro. Humor i virtuosisme escènic per a una nit de descobriments.

Programa del festival 'Alcossebre en-cant'. / MEDITERRÁNEO

Mozart, Beethoven i el romanticisme incipient

El festival tancarà diumenge 20 amb el concert “Sentit i sensibilitat: Albors del romanticisme”, on el quintet Ensemble Waldstein i la clarinetista Laura Máñez oferiran peces de Mozart i Beethoven. Aquest concert començarà a les 20.30 h i, com la resta, tindrà lloc a l’Espai d’Oci d’Alcossebre.

Cultura amb rerefons solidari

La venda d’entrades es fa in situ, abans de cada concert, i la recaptació es destinarà íntegrament al Ganga Learning Centre de Nova Delhi, un centre educatiu que atén infants en situació vulnerable. Un gest que connecta música i solidaritat, art i compromís social.

«És un luxe comptar amb intèrprets d’aquest nivell en la nostra programació estiuenca», assenyala el regidor de Cultura d'Alcalà de Xivert, Javi García. «Alcossebre En-cant ja és una cita imprescindible de l’estiu musical valencià», afegeix.