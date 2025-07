El Castellonero posa banda sonora a l’estiu amb “Ves a fer la mà”

Javier Gascón, més conegut com El Castellonero, presenta “Ves a fer la mà”, una cançó perfecta per a l'estiu que eleva una de les expressions més autèntiques de la nostra terra a categoria de missatge vital: "envolta’t de gent que et sume i que t’estime tal com eres".

“‘Ves a fer la mà’ no és cap insult”, assegura l’artista. “És una frase que hem dit tantes vegades amb ironia, amb elegància o amb humor, que ja forma part de nosaltres. És una manera fina i directa de posar límits i cuidar-se.”

Música en valencià

Amb el seu estil característic, El Castellonero llança una mirada irònica a aquells personatges, frases i situacions que més d’una vegada ens han fet alçar la cella. “Volia que la gent la cantara amb alegria, com qui es lleva un pes de damunt”, afegeix.

La producció de Bloeman compta amb la col·laboració de Paco Vila, Damián Rueda (trompeta) i Rosa Masià (cors), entre altres. Una trobada d’experiències i generacions que dona com a resultat una peça que batega energia compartida.

“Volíem que sonara a festa, però també a veritat”, diu Javier. “Que qui l’escolte diga: ‘açò parla de mi i de la meua gent’”.

Un videoclip i dues paelles menys

El videoclip es va gravar a La Basseta, envoltat d’amics, música i bon rotllo. “L’ambient va ser tan festiu que ni dues paelles fallides van aconseguir apagar el dia”, conta entre rialles. A més, comenta que la realització i edició del videoclip ha estat a càrrec de Vero Espinosa.

El Castellonero en directe

El Castellonero continua en marxa. “Si el públic respon, tenim moltes ganes de pujar-ho tot a l’escenari”, avança. Ja es prepara el primer concert en directe del projecte, i també arribarà una nova cançó: “Un homenatge molt especial a les Columbretes, la nostra illa bonica”.

La cançó de l'estiu ja està disponible a YouTube, i prompte es podrà escoltar a totes les plataformes digitals. Dona-li al play i, si no tens pensat compartir-la... ves a fer la mà!