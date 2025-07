Joar Remolar, artista: «El arte es un espejo donde me descubro, me contradigo y me pierdo»

Joar Remolar (Betxí, 1999) transforma el claustro renacentista del Palau-Castell de su pueblo natal en una trinchera íntima donde cuerpo, materia y deseo se enfrentan sin tregua. Su exposición La Persecució, abierta hasta el 20 de julio, es tanto una experiencia instalativa como un ejercicio de autoconocimiento. Mármol, hierro, aluminio fundido y cerámica sostienen una narrativa simbólica protagonizada por la figura del conejo blanco —esa criatura escurridiza que se deja ver solo por instantes— como emblema de una búsqueda artística sin descanso, donde el arte se vive como obsesión, espejo y combate.

Desde su paso por espacios como La Casa Hidráulica o el circuito PAM25 hasta la maduración conceptual que late en esta muestra, Remolar afianza una voz personal en el arte contemporáneo valenciano: física, poética, y siempre en tensión con lo que se oculta.

Dices que esta exposición nace de un impulso irracional, casi obsesivo. ¿Qué crees que revela esta «persecución» sobre tu forma de relacionarte con el arte y contigo misma?

Esa «persecución» revela una relación profundamente emocional e instintiva con el arte. Para mí, crear y reflexionar artísticamente no es solo una actividad, sino que moldea mi identidad.

Cuando pienso en el tiempo que le dedico, me doy cuenta de que incluso mis hobbies y los espacios en los que socializo están directa o indirectamente vinculados al circuito artístico. Reconozco que hay algo obsesivo en esa entrega, a veces incluso nocivo, porque no siempre soy capaz de distinguir con claridad si lo que me mueve es una necesidad o un deseo. Esa frontera se vuelve difusa, y muchas veces no sé identificar qué es lo que realmente estoy persiguiendo.

En el fondo, creo que esta forma de relacionarme con el arte habla de una búsqueda constante. El arte se convierte en un espejo: un espacio donde me descubro, me contradigo y, a veces, me pierdo.

Detalle de una de las obras que forman parte de 'La persecucio', de Joar Remolar. / Paula Pina

La figura del conejo blanco aparece como metáfora central. ¿Por qué esa elección? ¿Qué representa para ti ese cuerpo escurridizo que se deja ver solo por instantes?

Uno de los ejes centrales de esta exposición es la idea de lo oculto, tanto en lo conceptual como en lo formal. Me interesaba crear una experiencia en la que el espectador pudiera intuir ciertos sentidos, pero sin llegar nunca a tener certezas absolutas. Esa ambigüedad me resulta necesaria, porque refleja también mis propias dudas y contradicciones respecto a la obra y mi producción artística.

La figura del conejo blanco encarna muy bien esa lógica: es escurridizo, aparece y desaparece, guía pero nunca revela del todo (oculto en la madriguera). Lo elegí porque opera como una metáfora reconocible dentro del imaginario colectivo —como en Alicia en el País de las Maravillas, entre muchas otras referencias— y, al mismo tiempo, permite múltiples lecturas. Es una figura liminal, que transita entre mundos, que invita a seguirlo sin prometer un destino claro.

Además, conecta con una inquietud personal: ¿hasta qué punto quiero que mi obra sea accesible? ¿Qué dejo ver y qué oculto?

«La criatura blanca de la exposición soy yo: corre, tropieza, se esconde, pero insiste»

La instalación genera un diálogo íntimo con el Palau-Castell, un espacio cargado de historia. ¿Cómo ha influido la arquitectura del lugar en la disposición y sentido de las obras?

El claustro renacentista del Palau-Castell de Betxí tiene una fuerte carga estética y simbólica, y desde el principio mi intención fue establecer un diálogo respetuoso entre las obras y la arquitectura del espacio. Quise que las piezas no solo ocuparan el lugar, sino que se integraran con él, aprovechando sus particularidades estructurales.

Por ejemplo, decidí situar algunas obras en los huecos de las paredes, haciendo que los cuadros se apoyaran ligeramente en los salientes arquitectónicos, como si formaran parte natural del entorno. En otro caso, utilicé un espejo de gran envergadura ya presente en el espacio para que una de las piezas —una reja de aluminio fundido— se reflejara en él, creando así la ilusión de una obra duplicada, jugando con la percepción.

En resumen, la arquitectura del Palau-Castell no ha sido un simple contenedor, sino un elemento activo que ha influido directamente en la disposición y la lectura de la instalación.

La artista con una de las piezas que forman parte de su exposición en el Palau de Betxí. / Paula Pina

Trabajas con materiales muy físicos, incluso «duros»: mármol, hierro, aluminio fundido... ¿Qué papel juega el esfuerzo físico o el cuerpo en tu proceso artístico?

El cuerpo juega un papel fundamental en mi práctica. Siempre digo que trabajar con estos materiales es como un combate cuerpo a cuerpo, un enfrentamiento directo, casi como boxear. Nunca sé con certeza quién va a ganar: si yo o el material. Esa incertidumbre forma parte del proceso, y la asumo con todo el respeto hacia la materia y las herramientas, porque no son solo resistentes, también son potencialmente peligrosas. Pueden marcarme, y herirme, incluso dejándome sin un dedo o sin un ojo.

Ese esfuerzo físico no es solo técnico, también es simbólico. Me vincula de manera íntima con lo que hago, deja una huella en mí, igual que yo intento dejarla en el material.

Has dicho que no buscas igualarte al material, sino tensar el vínculo hasta despojarlo de su personalidad. ¿Crees que en ese forcejeo con la materia hay también una forma de autoconocimiento?

Sí, absolutamente —tanto física como mentalmente. Trabajar con estos materiales me confronta directamente con los límites de mi propio cuerpo. Hay momentos en los que simplemente no puedo más y necesito parar. Otras veces, me veo obligada a pedir ayuda a amigas o personas cercanas porque no puedo mover o transportar las piezas por mí misma.

Esa vulnerabilidad también forma parte del proceso, y me hace más consciente de mis propias capacidades y limitaciones.

Cuando empecé a trabajar con este tipo de materiales —hace aproximadamente un año— no tenía del todo claro por qué lo hacía. Pero con el tiempo he comprendido que, en parte, lo hago como una forma de buscar validación, de exigir respeto. Independientemente de si el resultado gusta o no, me interesa que quien lo vea agache la cabeza frente al esfuerzo.

Creo que eso también está muy influido por el contexto en el que me muevo: muchos de mis referentes y compañeros son hombres, y eso inevitablemente marca. Me interesa tensar esa expectativa, jugar a crear algo sensible, incluso delicado, con materiales tradicionalmente asociados a la dureza, al trabajo «masculino». En ese forcejeo no solo hay una lucha con la materia, también hay una forma de afirmar quién soy, y cómo quiero posicionarme dentro del espacio artístico.

«Lo simbólico no se opone al gesto, sino que lo enriquece, le da profundidad»

En el texto que acompaña la muestra se habla de una criatura blanca que «corre, cae, se oculta e insiste». ¿Hay una dimensión autobiográfica o emocional detrás de esta figura que se fuga y se transforma?

Sí, totalmente. Esta obra, como todas las que he realizado hasta ahora, parte de lo autobiográfico. No concibo una práctica artística o conceptualización que no esté atravesada por mi propia experiencia; de un modo u otro, siempre hablo de mí, del entorno que me rodea o de lo que me atraviesa.

Esa criatura blanca de la que hablo es una metáfora de mí misma. Corre, tropieza, se esconde, pero insiste.

Vienes de una generación de artistas muy marcada por lo procesual, por el diálogo con el contexto. ¿Qué lugar ocupa para ti lo narrativo o lo simbólico en un tiempo donde a veces se valora más el gesto que el relato?

No estoy del todo segura de si hoy en día predomina realmente lo procesual o el gesto por encima del relato; creo que necesitaría comprender con más profundidad el contexto general para poder afirmarlo con rotundidad. Al menos dentro de mi entorno cercano, sí veo que muchas prácticas se articulan desde el concepto, el símbolo y la narrativa.

Lo que sí puedo decir con certeza (creo) es que, en mi propia práctica, lo narrativo y lo simbólico tienen un lugar importante. El relato no siempre es evidente, pero está presente de forma latente, sostenido por la materialidad, por las decisiones formales y por las relaciones que se generan entre las piezas. Para mí, lo simbólico no se opone al gesto, sino que lo enriquece, le da profundidad.

Más allá de la exposición, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu práctica artística desde espacios como La Casa Hidráulica o tu paso por proyectos como PAM25? ¿Hacia dónde crees que se dirige tu búsqueda ahora?

Ahora mismo siento que estoy en el momento de mayor seguridad conmigo misma y con mi trabajo. Desde la exposición Miss Espacial en Pluto, pasando por el Open Studio con La Casa Hidráulica y mi participación en PAM25, he ido ganando confianza y encontrando una dirección más clara en lo que quiero explorar.

Estos espacios han sido clave para entender cómo me relaciono con otros artistas, con los públicos, con los procesos de producción y poco a poco ganar profesionalización.

Actualmente estoy trabajando en nuevos proyectos con personas a las que admiro muchísimo, y también me estoy presentando a convocatorias, concursos y residencias. A corto plazo, uno de mis pequeños grandes sueños es ser seleccionada en alguna residencia y poder dedicar el próximo año a desarrollar un proyecto con mayor profundidad, en un entorno nuevo que me permita seguir expandiendo mi práctica.