Eric Bana: "Con la serie 'Indomable' queremos llevar a la gente a un lugar diferente"

Hay motivos de sobra para acercarse a 'Indomable' (Netflix, desde el jueves, día 17). Por ejemplo, la presencia como cocreador de Mark L. Smith, guionista de 'El renacido' y creador de 'Érase una vez el Oeste': sabes que algo habrá de cruda aventura de supervivencia. También está su trama, el intento de averiguar si la caída mortal de una joven en Yosemite fue un suicidio o resultado de una persecución. Pero está, sobre todo, ese siempre carismático Eric Bana como agente federal tocado por la pérdida.

¿Qué le llamó la atención de 'Indomable' en un primer momento?

Me encantaba la premisa y me atraía la idea de un misterio de asesinato con esa clase de paisaje, ese espacio natural tan vasto. Por una vez, no íbamos a ver a polis conduciendo coches y tocando a puertas. Todo parecía indicar, además, que Yosemite iba a ser otro personaje más en la historia, uno de sus aspectos clave. Íbamos a poder llevar a la gente a un lugar diferente.

La serie tiene algo de nueva temporada de 'True detective': la extraña pareja de investigadores, la mitología esotérica, la naturaleza como amenaza… ¿Qué clase de series o películas comentó con los creadores y directores?

Somos conscientes de los muchos y brillantes ejemplos del género, pero tratamos de dar nuestra propia interpretación del mismo, en la medida de lo posible. Mark L. Smith es un guionista brillante. Me enamoré del proyecto en cuanto leí el primer capítulo. Era el personaje de Kyle; sus interacciones con todos los otros personajes; el modo en que puedes sentir la inmensidad del parque y también los peligros al acecho entre sus rincones… Todo me parecía bastante único, la verdad. Y nos concentramos en buscar nuestro propio camino.

Seguramente habría visto 'El renacido'. ¿No temía los desafíos de supervivencia que puede suponer rodar una historia de Smith? Ya solo en el primer capítulo aparece un oso.

Estaba dispuesto a hacer frente a lo que fuera que incluyera cada episodio. Pero, además, con muchas ganas de todos los desafíos.

¿Cómo compuso el personaje? ¿Pudo tomar inspiración de alguna figura real?

No en este caso, la verdad. No encontré a nadie a quien pudiera relacionar con Kyle. Lo que hice fue bucear en el pasado que Mark había creado para el personaje, ese trasfondo revelado lentamente a través de los episodios. Tener los seis guiones de antemano fue una bendición. Sabía desde mucho tiempo atrás cómo se desarrollaría todo, así que pude modular el personaje y sus reacciones en base a eso.

El principal rasgo del personaje parece… la pérdida. No hay un solo momento en que parezca libre de ella.

No, no, desde luego que no. Y solo parece sentirse en casa en mitad de la naturaleza, a lomos de su caballo. Es ahí donde encuentra la paz consigo mismo y con el resto del mundo. Fue una gozada poder volver a montar a caballo, algo que ya he hecho en otros proyectos. Los matices son diferentes con cada animal, has de ajustarte a sus ritmos. El que me tocó esta vez era maravilloso y fue duro tener que despedirse de él. No me gustaba la idea de que otro actor se subiera encima. ¡Me lo habría llevado a casa!

Todo el reparto de la serie es excelente, en particular el ‘power duo’ de Oceanía que forma con Sam Neill [Paul Souter, jefe de guardabosques]. Ambos son veteranos del mundo Spielberg, usted por su trabajo en 'Munich'. ¿Hablaron mucho sobre sus respectivas carreras?

Y sobre lo extraño que resulta que no hubiéramos coincidido antes. Ni siquiera nos habíamos visto nunca cara a cara, a pesar de tener muchos amigos mutuos. Sam es un gran contador de historias, un hombre muy, muy divertido. Crecí viendo sus películas, es un icono. Trabajar con él fue algo fantástico.

Ya ha hecho prácticamente toda clase de televisión: programas de sketches ('Full frontal'), culebrones ('Something in the air'), series ‘prestige’ ('Dirty John', ahora 'Indomable')… ¿Ha sido interesante ser testigo de la evolución del medio?

Sí, sí que lo ha sido. Para mí todo ha consistido siempre en encontrar el mejor material y a los mejores guionistas. Y Mark L. Smith ha hecho un trabajo fabuloso en 'Indomable'. Fue eso lo que me atrajo del proyecto: la calidad de la escritura. Siempre me he sentido atraído por el material de calidad, sin importar tanto el medio para que se produce.

Resulta curioso pensar que un actor habitualmente tan serio como usted iba a ser, en principio, comediante. Y, antes que eso, mecánico.

¡Todavía sigo haciendo cosas como mecánico! Es mi hobby. La comedia de sketches y los monólogos se cruzaron en mi vida cuando tenía veintipocos. Lo hice durante mucho, mucho tiempo hasta que empecé a quemarme. Pero fue un gran campo de entrenamiento. Es una buena experiencia que tener cuando has de resolver problemas creativos en el día a día. La comedia de sketches se basa en eso, en reescribir las cosas y averiguar por qué algo no acaba de resultar efectivo. No basta con decir: "Esto no funciona". Has de comprender por qué no lo hace y cómo se podría mejorar.

Especialmente desde 'Munich', ha estado concentrado en papeles bastante, digamos, taciturnos y severos. ¿Esperaba hacer esa clase de carrera?

Es la clase de personajes que crecí admirando, así que cuando empezaron a dármelos, no cabía en mí de gozo. Muchas veces me dicen: "Tu 'background' es la comedia, ¿por qué no haces más?". Y no es algo que me apetezca, porque ya hice mucha en Australia. Poder hacer películas y series cercanas a mis gustos personales es algo que me sigue entusiasmando. No es algo que dé por hecho. Es un poco eso y también que, bueno, uno solo puede hacer lo que le ofrecen. Y me ofrecen muchas cosas dramáticas.

Si repasa su trayectoria, ¿diría que alguna de sus películas o series merecía más atención de la que tuvo? ¿Siente debilidad por algún trabajo no tan conocido?

He tenido la suerte de que muchas de mis películas han aguantado muy, muy bien el paso del tiempo. Creo mucho en la regla de los cinco y los diez años. Eso es lo importante, más allá de la recepción en el estreno: cómo se hablará de algo en el futuro. Un caso claro es 'Hanna', que parece ser redescubierta cada cierto tiempo. Mucha gente la ve por primera vez muchos, muchos años después y se queda muy sorprendida.

Bueno, imposible no quedar noqueado por aquella secuencia de persecución y lucha en la estación de metro.

¡Que no debía ser un plano secuencia! Fue solo un par de días antes que [el director] Joe Wright me comentó: "Esa escena en el metro la haremos como una única toma". "Ah, muy bien", le contesté [ríe]. Pero no, de veras, esa clase de desafíos siempre son apetecibles. Y es una escena de la que estoy realmente orgulloso.