El SONS Castelló vuelve en otoño para brindar(nos) una tregua emocional y paisajes sonoros diversos

Hay otoños que no traen caída, sino revelación. No hace falta que llueva, ni que caigan las hojas para saber que algo ha cambiado. Basta con que se apaguen las luces del Teatre del Raval de Castelló un lunes cualquiera y alguien rasgue una guitarra para que la ciudad vuelva a respirar de otra manera.

El Cicle de Músiques Independents de Castelló —el SONS de toda la vida— regresa este otoño con tres nuevos conciertos que no son solo citas musicales: son fogatas íntimas, refugios en medio del ruido, rituales de escucha. Tres nombres, tres formas distintas de acariciar el alma a través del sonido.

Lunes, 20 de octubre - Thalia Zedek Band

Thalia Zedek no canta: se confiesa. Su música es una corriente emocional que no se somete a la forma, sino que la atraviesa. Hay algo casi sagrado en cómo se conjuga la aspereza de las guitarras con el lamento etéreo del pedal steel, una especie de blues indie con pulso herido y mirada luminosa. Zedek escribe desde la herida, pero no desde el victimismo: sus canciones hablan de pérdidas, deseos, resistencias, rupturas y reencuentros con la franqueza de quien no necesita dramatizar para conmover. Su banda sabe cuándo callar y cuándo rugir. En ese equilibrio frágil habita la belleza.

Thalia Zedek abrirá el ciclo otoñal del SONS en octubre. / Mark Shaw

Lunes, 27 de octubre - Stranded Horse & Boubacar Cissokho

Hay encuentros que no responden al azar, sino al destino de quienes buscan un idioma común más allá de las palabras. El francés Yann Tambour (Stranded Horse) y el senegalés Boubacar Cissokho se conocieron en Dakar y desde entonces han tejido, disco a disco, una complicidad musical que estremece. El diálogo entre la guitarra clásica y la kora africana se convierte aquí en un paisaje sonoro sin fronteras, donde las melodías flotan como si hubiesen sido soñadas en otro tiempo. Su nuevo trabajo, The Warmth You Deserve, es una declaración de ternura en tiempos de aspereza. Una música que no abruma, pero deja huella. Una alianza artística que invita a detenerse y simplemente escuchar.

Lunes, 24 de noviembre - Emily Barker

Emily Barker no necesita alzar la voz para atravesarte. Lo suyo es un folk de raíz, moldeado por la calidez del soul y la sinceridad del blues, que convierte lo íntimo en universal. Australiana de origen y británica de adopción, escribe como quien teje abrigo en mitad de la intemperie. Habla de memoria, pertenencia, cambio. Pero sobre todo, canta con esa rara capacidad de emocionar sin aspavientos, de conmover sin exigir. Su música no se impone: se instala. Y en directo, cada canción se convierte en una invitación a quedarse un poco más, a volver a sentir sin miedo.

Emily Barker será la última artista del cartel de otoño del Cicle de Músiques Independents de Castelló. / Luke Kellett

Compartir experiencias

Todos los conciertos tendrán lugar a las 20.00 horas en el Teatre del Raval, con entrada voluntaria. Un detalle más que refuerza el espíritu de este ciclo: aquí no se viene a consumir música, sino a compartir una experiencia.

En tiempos de hiperestimulación, de programaciones que buscan llenar por llenar, el SONS Castelló sigue siendo un espacio que apuesta por lo esencial. No hay exceso. No hay ruido. Solo tres noches para dejarse tocar por artistas que tienen algo que decir. Y que saben cómo decirlo.

Este otoño, y gracias a Born! Music y el Ayuntamiento de Castelló, el Raval volverá a convertirse en un lugar donde el mundo se detiene. Donde escuchar es, también, una forma de cuidarse.