Early Music Morella 2025: La memòria sonora d’un món que encara ressona

Per alguna raó misteriosa, Morella sembla fora del temps. Les seues muralles, la verticalitat obstinada del seu perfil i el silenci que flota entre els seus carrerons donen forma a una ciutat que recorda. I no només amb la mirada: també amb l’oïda. Per això, no és casualitat que siga allí on el festival Early Music Morella alce la veu un any més, amb una catorzena edició que reafirma la seua vocació internacional i el seu compromís radical amb la memòria sonora d’Europa i del Mediterrani.

Del 18 al 24 de juliol, la ciutat es convertirà en un escenari viu on el passat es conjugarà en present. Catorze concerts i tot un univers de propostes —classes magistrals, trobades, tallers, conferències— portaran la música medieval i renaixentista més enllà del rigor històric: cap al batec profund d’allò que encara ens interpel·la. Com diu Carles Magraner, director artístic del festival i ànima d’aquesta travessia sonora, «excel·lència i rigor han sigut sempre el segell de l’EMM, però també l’emoció de compartir un patrimoni que continua viu».

Capella de Ministers presentará en Morella el seu 'Carmina Burana'. / MEDITERRÁNEO

Un festival amb ànima i ofici

Aquest 2025, Early Music Morella commemora dues efemèrides de pes: els mil anys de l’Abadia de Montserrat, amb una lectura viva del Llibre Vermell —vinculada simbòlicament a La dansa de la mort morellana—, i el mig mil·lenni del naixement de Giovanni Pierluigi da Palestrina, un dels mestres de la polifonia sacra europea. Però més enllà de les dates, el que realment importa és com el festival construeix ponts entre mons aparentment llunyans: entre Orient i Occident, entre el saber acadèmic i la intuïció popular, entre la recerca musicològica i el plaer estètic d’un concert sota la volta gòtica o a la plaça.

Per això no sorprén que Morella aculla enguany músics i professors d’arreu del món: Amèrica, Àsia, Europa. Que programe grups consolidats, intèrprets emergents i estudiants becats, alguns vinguts del Marroc després d’un procés de selecció exigent. Que convide programadors culturals internacionals. Que convertisca la música antiga en llenguatge comú.

Una ciutat com a partitura

Amb escenaris tan diversos com l’Arxiprestal de Santa Maria, el Convent de Sant Francesc, el Teatre Municipal o l’Església de Sant Joan, Morella es transforma cada estiu en una gran partitura urbana. Allí ressonaran les veus i instruments de formacions com Capella de Ministrers, AVocal, Calíope o la Bassa Capella, però també s’hi celebrarà el Bureo, la vetlada lliure de poesia i música, les jam sessions i les activitats per a infants i col·lectius vulnerables.

Cartell dels concerts de la 14a edició del festival morellà de música antiga. / MEDITERRÁNEO

La música no com un luxe exclusiu, sinó com un dret d’accés a la bellesa i al coneixement compartit. I això també és política cultural.

Una escola de vida sonora

El vessant pedagògic del festival és, sens dubte, un dels seus tresors. Perquè Early Music Morella no és només un lloc per a escoltar, sinó per a aprendre a escoltar. Classes de direcció coral, cant gregorià, música andalusina, viola de gamba, percussió persa, dansa, expressió corporal, rondalla… Tot un microcosmos de sabers que, en un món que sovint oblida d’on ve, esdevenen una forma de resistència sensible.

Com diu Vela del Campo, que moderarà la taula redona del 18 de juliol, «la música antiga ens recorda que venim d’una complexitat que cal tornar a llegir amb oïdes noves». I això, precisament, és el que fa el festival: ens torna l’oïda.

Una aposta per la cultura amb sentit

Early Music Morella forma part d’una xarxa (VEM, REMA, FestClásica) i compta amb el suport d’un llarg nombre d’institucions públiques i privades, nacionals i internacionals. Però el seu èxit no és només una qüestió de finançament. És una qüestió de sentit. En temps de precarització cultural, aquest projecte demostra que la cultura pot ser profunda, exigent i a l’abast de tothom. Que la memòria no és nostàlgia, sinó futur.

En un món cada vegada més sorollós, festivals com Early Music Morella són espais on la música torna a ser silenci que parla. I això, potser, és el més revolucionari.